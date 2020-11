Tiktoker tung ảnh nhập vai Jennie (BLACKPINK) trong "Gương mặt thân quen": Photoshop mặt cực thon nhưng bỏ quên chiếc bụng mỡ

Tập 2 của chương trình Gương mặt thân quen vẫn chưa được lên sóng, tuy nhiên màn hóa thân của anh chàng hot Tiktoker Long Chun trong vai Jennie (BLACKPINK) nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau khi được chương trình hé lộ tạo hình của Long Chun khi hóa thân thành Jennie và biểu diễn ca khúc How You Like That, mới đây trên trang cá nhân, anh chàng đã tung ra bức ảnh rõ nét trong lần hoá thân này.

Long Chun tung ảnh màn hóa thân thành Jennie (BLACKPINK).

Vốn sở hữu thân hình khá đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa, tuy nhiên trong lần hóa thân thành Jennie, Long Chun khiến fan bất ngờ khi khuôn mặt của anh chàng thon gọn thấy rõ.

Nhiều fan khẳng định đây chính là "sản phẩm" của photoshop nên Long Chun mới có được một bức ảnh "lừa tình" đến như vậy. Tuy nhiên, netizen cũng nhanh chóng soi được chiếc bụng mỡ của anh chàng vẫn còn lồ lộ. Dù không biết đây là sự vô tình hay cố ý, thế nhưng bức ảnh cũng đã nhận được sự quan tâm của khán giả và trông ngóng vào màn dự thi của anh chàng.

Khuôn mặt tròn quay của Long Chun trong lần hóa thân thành ca sĩ Tuấn Hưng ở tập 1 Gương mặt thân quen.

Trước đó trên trang cá nhân, Long Chun đã cẩn thận rào trước đón sau với cộng đồng fan BLACKPINK: “xin khấu đầu ba lạy trước các BLINK vì 100% không đẹp được như bản gốc. tự vả mình ba cái để tạ tội với Jennie yêu dấu”. Tuy nhiên, anh chàng không quên hứa hẹn sẽ tập nhảy thật chuyên nghiệp để bù lại "ngoại hình thừa đạm" của mình.

Đón xem tập 2 Gương mặt thân quen sẽ được phát sóng vào lúc 21g15, thứ Bảy, ngày 28/11/2020 trên kênh VTV3.