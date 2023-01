Tiểu thương chợ hoa Quảng Bá hướng dẫn cách chọn lay ơn chưng Tết tránh hàng ướp lạnh

Người Việt Nam rất thích chưng hoa lay ơn vào dịp Tết vì màu hoa rực rỡ, cây thì vươn thẳng lên trời mang nhiều ý nghĩa may mắn cho gia chủ.

Thế nhưng một tình trạng mà nhiều người gặp phải khi mua hoa lay ơn dịp Tết đó là mua phải hàng đông lạnh. Mới chưng có 1 - 2 ngày mà thân đã gục và hoa không nở được.

Người Việt Nam rất thích chưng hoa lay ơn vào dịp Tết vì mang nhiều ý nghĩa may mắn cho gia chủ. Hiện tại chợ hoa Quảng Bá thì cành lay ơn màu hồng có giá 100.000 đồng/bó, các màu khác có giá 70.000 đồng/bó.

Mẹo chọn lay ơn chưng Tết tránh hàng ướp lạnh

Để tránh mua phải loại hoa lay ơn ngâm lạnh này, chúng tôi đã tới chợ hoa Quảng Bá - chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội tìm hiểu. Chị Phương, một chủ cửa hàng bán hoa lay ơn tại đây đã chia sẻ mẹo phân biệt như sau:

Hoa lay ơn ướp lạnh thường hay bị teo ở phần gốc. Khi mới mang ra ở kho lạnh nên lá sẽ bị ướt, có hơi sương. Còn đến trưa thì lá khô quéo, bị vàng ở hai bên cạnh.

Nên chọn cành lay ơn xanh lá, ít hoặc không có đốm vàng ở viền lá.

Bạn có thể nhìn ngay ở đài và ngọn hoa, nếu thấy bị teo lại thì không chọn. Chọn cành có đài và ngọn hoa phải mọng nước, không bị héo úa hay vàng.

"Nếu bạn thấy những bó hoa lay ơn có dấu hiệu này thì đừng mua. Để lựa được một bó hoa lay ơn đẹp thì các bạn cần chọn gốc cây khô, thân cây mập mạp, lá xanh không bị dập. Đài hoa xanh mướt từ phần hoa đến ngọn. Ngoài ra khi chưng lay ơn cũng cần để ý bẻ bớt phần ngọn trên của cây để nó không dài ra được nữa, hoa nở sẽ đẹp hơn", chị Phương chia sẻ thêm.

Chị Phương - tiểu thương bán hoa ở chợ Quảng Bá đưa lời khuyên lựa chọn lay ơn chưng nhà dịp Tết.

Cách sơ chế lay ơn sau khi mua về, trót mua dính cành "còi - héo" hãy chữa cháy bằng cách này

Sau khi mua về nhà: Cắt gốc lay ơn rồi ngâm ngay vào chậu nước.

Sau đó vớt ra đi cắm liền. Thời gian cắm lay ơn nên kéo dài từ 40 phút - 50 phút.

Khi cắm lay ơn nên được để trong chậu có 1 chút nước ngập hết phần gốc. Cắm đến đâu thì lấy cành ra đến đó.

Lưu ý nhỏ là cành càng ngắn thì lay ơn nở càng khỏe, bền hoa và không cần cắm thêm lá phụ khi dùng trên xốp, lại che được một phần sự khẳng khiu của cành.

Bước này là để phục hồi cho sự mất nước của lay ơn. Có thể ngâm từ 4-8 tiếng. Cành hoa ngậm đủ nước sẽ cứng, dễ tạo dáng để cho ra bình hoa đẹp nhất.

Gốc của cành lay ơn sau khi ngậm mọng nước.

Nếu chẳng may bạn mua dính cành lay ơn vừa còi vừa héo thì ngoài các thao tác sơ chế kể trên, hãy thêm 1 bước nhỏ nữa là bóc hết phần áo xanh bọc ngoài nụ lay ơn ra. Cách này sẽ giúp hoa lay ơn trông to khỏe hơn, lại mau nở và khi nở hoa sẽ bung được to hơn.



Áp dụng các mẹo trên đây sẽ giúp bạn có một bình lay ơn đẹp chơi Tết này!