Tiểu thư nấu ăn cho bạn trai "idol TikTok", vô tư làm một hành động được khen tinh tế và quá chiều bồ

Mới đây TikToker Trí Phan (thường được gọi là Trí Thịt Boà) đã chia sẻ một clip được bạn gái - Hà My nấu ăn cho khiến nhiều người thích thú.

Trong clip, cô nàng chỉ nấu những món đơn giản như canh chua, sườn xào mặn ngọt và đậu đũa xào nhưng màn tương tác giữa cặp đôi lại cực kỳ dễ thương. Kết thúc bữa ăn, Trí Phan đã giơ tay biểu tượng like để nhận xét về bữa ăn do Hà My thực hiện.

Clip Hà My nấu ăn cho Trí Thịt Boà

Ngoài việc cho thấy khả năng bếp núc, Hà My còn chứng minh phong độ nhan sắc khi ở nhà. Dù chỉ mặc quần áo ở nhà, để mặt mộc và hoàn toàn trái ngược với hình ảnh sang chảnh trên MXH nhưng cô nàng vẫn nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Hà My khi ở nhà nấu cơm và Hà My trên mạng

Bên cạnh đó, hành động vô tư bóc tôm cho bạn trai trong bữa ăn của Hà My cũng ghi điểm trong mắt nhiều người. Hầu hết ý kiến đều cho rằng việc làm nhỏ này cho thấy cô nàng rất tinh tế và chiều chuộng bạn trai. “Bạn này vừa xinh vừa sang lại đảm đang. Thích thật sự luôn đó”, “Theo dõi Trí vì có Hà My nhé!”, “Kiểu phụ nữ xinh xắn, ngoan lại biết nấu ăn. Tui là con gái mà tui còn mê”,... là những bình luận mà cư dân mạng dành cho Hà My.

Hà My có hành động chăm sóc bạn trai như bóc tôm, lấy canh

Đánh giá của Trí Thịt Boà sau bữa ăn

Trí Phan là TikToker từng khiến cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em “săn lùng” vì vẻ ngoài điển trai và vóc dáng cân đối. Anh chàng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc ở Mỹ và chuyển về Việt Nam vào cuối năm 2021 - đầu năm 2022. Về phần Hà My, cô nàng sinh năm 1997, được xem là tiểu thư xinh xắn có tiếng trên Instagram. Hà My cũng từng du học ở Mỹ và có mối quan hệ gắn bó với một số gương mặt nổi tiếng trong hội con nhà giàu Việt.

Trước đó, cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với mọi người. Khoảng tháng 6/2021, Hà My like ảnh và theo dõi Trí Phan trên Instagram nhưng sau đó lỡ tay huỷ theo dõi nên đã chủ động nhắn tin xin lỗi. Sau tin nhắn này, cặp đôi có thời gian nói chuyện và tìm hiểu nhau. Đầu năm 2022, Trí Phan công khai hẹn hò với Hà My và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên MXH.

Những khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi

(Tổng hợp)