Tiểu thư Hà Nội lấy chồng châu Phi tự tay làm đồ ăn dặm cho con cực đỉnh, bữa nào con gái cũng ăn hết sạch sành sanh

Lê Thu Phương, mẹ bỉm được mọi người biết đến qua câu chuyện tình yêu với ông xã Cee Jay người Nigieria. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân và phương pháp nuôi dưỡng con gái tên Upi hơn 1 tuổi của bà mẹ trẻ Thu Phương luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

Mới đây, cư dân mạng được dịp trầm trồ khi nhìn những bữa ăn dặm do chính tay Thu Phương chuẩn bị cho con gái. Được biết, bà xã của Cee Jay bắt đầu cho con ăn dặm khi bé được 6 tháng tuổi và ăn dặm theo phương pháp BLW (Baby Led Weaning).

Tổ ấm của Cee Jay, Thu Phương và bé Upi.

Thu Phương cho biết cô chọn cho con ăn dặm bằng phương pháp BLW vì phương pháp này cực kỳ nhàn. Thu Phương rất thích sáng tạo những món ăn cho con dựa vào những nguyên liệu sẵn có trong gia đình, luôn đề cao tiêu chí: "Bố mẹ ăn gì, con ăn đó"; "Nhà có gì nấu nấy"..., chỉ cần chú ý nêm gia vị nhạt hết sức có thể và cắt gọt thực phẩm sao cho an toàn với em bé là được.

Nói vậy chứ mẹ Upi rất chăm chỉ nấu nướng cho con ăn. Bà mẹ trẻ còn đầu tư sắm cả đống khay đựng thức ăn cực xinh cho con gái.

Thỉnh thoảng có những hôm lười, Thu Phương sẽ cho con ăn những món đơn giản như bánh gạo, các loại đồ ăn organic đóng hộp hay vài món có sẵn trong nhà xay nguyễn. Những món băm, xay nhuyễn cũng giúp bé tập đảo lưỡi, tập nhai và phân biệt độ thô của thức ăn. "Với những bé ăn dặm theo BLW ở giai đoạn đầu khi đang làm quen thì đôi khi sẽ "mệt mỏi" với việc cầm cầm, cắn cắn, thì những món thế này rất tiện để bé vừa thỏa mãn việc nhai nuốt, vừa cho mẹ đỡ phần dọn dẹp về sau" - Thu Phương chia sẻ.

Những bữa cơm mà Thu Phương chuẩn bị cho con gái không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt.

Bà mẹ trẻ đề cao tiêu chí "nhà có gì nấu nấy" nhưng bữa nào cũng rất đầy đủ.

Mẹ Upi cho con ăn 2 loại gạo là: Gạo lứt ruộng rươi xát rối và gạo mầm nghệ. Hai loại gạo này nấu lên rất tơi, không dính nhưng lại vô cùng mềm, bùi và ngọt, cho những nắm cơm vô cùng dẻo tay, chất dinh dưỡng thì đỉnh hơn gạo trắng.

Về thực đơn ăn uống cụ thể các bữa của Upi, Thu Phương cho hay: "Mình hay cho Upi ăn hoa quả tươi, sữa chua và sữa chua khô cùng rất ít ngũ cốc vào bữa sáng. Sau đó là một chút nước hoa quả hoặc nước lọc có pha Vitamin D và men tiêu hóa.

Lý do vì buổi sáng bụng rỗng là thời điểm rất thích hợp để các enzyme trong hoa quả và hệ lợi khuẩn trong men tiêu hoá hấp thụ vào đường ruột, giúp phát huy tác dụng tăng sức khoẻ toàn bộ hệ tiêu hoá cũng như sức đề kháng nói chung.

Bữa trưa của Upi gần như là bữa chính trong ngày. Vì bữa tối mẹ sẽ cho Upi ăn tuỳ hứng nhẹ nhàng để chuẩn bị đi ngủ. Một bữa tối quá nặng sẽ khiến hệ tiêu hoá mệt mỏi và bé sẽ đi ngủ cùng với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nhiều mẹ cho rằng bé phải no ngủ mới ngon và lâu nhưng cái no đó ở tuổi Upi mình khai thác từ sữa chứ không phải từ thức ăn thô, vì hệ tiêu hoá của con hãy còn non nớt, không như người lớn.

Bữa trưa là bữa chính của Upi.

Bữa tối Thu Phương cho con gái ăn nhẹ nhàng để không bị đầy bụng khi đi ngủ.

Bữa trưa sẽ luôn đầy đủ các nhóm dinh dưỡng đặc biệt là chất đạm và chất xơ. Tuy nhiên đôi khi ngũ cốc sẽ được ưu ái với những món mì mà Upi nghiện ngập. Rau thì bé ngày càng lười ăn - chuyện hết sức bình thường khi ăn dặm. Mình kệ, vẫn cho ăn còn ăn hay không là việc của bé. Khi Upi bị táo bón thì món mận nghiền chính là cứu cánh".

Đối với Thu Phương, chuẩn bị bữa căn cho con là việc cô yêu thích nhất trong một ngày. Việc tự tay tẩm ướp, xào nấu và lựa chọn món ăn cho con khiến bà mẹ trẻ cảm thấy yên tâm. Đáp lại công sức của mẹ, bé Upi rất hợp tác và thường xuyên "đánh bay" những suất ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho mình.

Bữa nào Upi cũng chén sạch đồ ăn mẹ nấu. Còn bê cả khay lên húp đây này.

Mọi thứ đều được Thu Phương chăm chút kỹ càng.

Thu Phương luôn tôn trọng việc ăn uống của con, không ép buộc bé.

Thu Phương cho con ăn ít tinh bột.

Các bữa ăn có nhiều rau dù Upi không thích ăn rau cho lắm.