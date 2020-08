Tiểu sử ít biết về nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương: Từng lén gia đình đi thi lái máy bay chiến đấu, muốn làm phi công nhưng bị say máy bay

"Bé Vi" trốn bố mẹ đi thi tuyển lái máy bay chiến đấu ở Bỉ

Nhiều người vẫn thắc mắc về cái tên đẹp nhưng khá dài của nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương, phảng phất chút nét cũ xưa và nghe rất dịu dàng. Thế nhưng, ẩn sau cái tên mềm mại ấy là một nữ phi công mạnh mẽ, cá tính, với hành trình chinh phục bầu trời đầy thăng trầm ít ai biết.

Năm 1987, Đông Phương chào đời tại Bruxelles, Bỉ. Ít ai biết tên gọi thuở hoa niên của cô là "bé Vi". Vi thừa hưởng nhiều nét đẹp quý phái từ mẹ, với gương mặt đậm chất Á đông nhưng cũng toát lên vẻ hiện đại, phóng khoáng giống phụ nữ phương Tây. Càng lớn Vi càng bộc lộ ngoại hình khả ái, lại thêm sự thông minh sắc sảo khiến bố mẹ tự hào yêu thương hết mực.

Gia đình làm kinh doanh tại Bỉ nhưng từ nhỏ Vi đã thường xuyên mơ được lái máy bay về quê nội ở Tuy Hòa, ước ao được chạy nhảy trên bãi biển trong xanh lộng gió, hái hoa ăn quả trong khu vườn bao la mát mẻ của ông bà, ăn những món đặc sản quê hương miền Trung nắng gió. Mỗi lần được bố mẹ đưa về Việt Nam chơi, đối với Vi là cả một bầu trời kỉ niệm ngọt ngào.

"Bé Vi" ngày còn nhỏ xíu xiu được bố mẹ đưa về thăm quê ngoại.

Chính vì yêu quê hương như thế nên bé Vi ước ao lớn lên sẽ trở thành phi công, ngắm nhìn bầu trời bao la xanh ngắt từ lúc mới 3 tuổi. Tuy nhiên, Vi cũng biết nguyện vọng ba mẹ gửi gắm ở con gái nhỏ là nối nghiệp kinh doanh, nên cuối cùng cô bé Vi đã đã giấu gia đình đăng ký tham gia cuộc thi tuyển phi công quân sự chuyên lái máy bay chiến đấu của Bỉ. Bố Vi chỉ im lặng, còn mẹ Vi thì khóc ngất khi biết tin con gái bước chân vào trường huấn luyện bay.

Vi cố gắng quyết tâm để được trở thành học viên trong ngôi trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng kết quả... bị trượt. Cả nhà mở tiệc ăn mừng, riêng Vi buồn một mình trong góc.

Nữ cơ trưởng 8X đã từng trượt khi thi tuyển lái máy bay quân sự.

Tốt nghiệp phổ thông với tấm bằng xuất sắc toàn diện, Vi cùng cả gia đình bay về Việt Nam nghỉ ngơi thăm quê. Ông Huỳnh Xuân Sang - ba của Đông Phương đã nhẹ nhàng hỏi con gái rằng "Tại sao bé Vi không thích học kinh tế?". Câu trả lời ông nhận được vẫn là giấc mơ làm phi công kiên định trong tim cô con gái út. Thương con, ông lặng lẽ đi gặp Hiệu trưởng một trường đào tạo phi công tại Bỉ, sau khi trở về ông đồng ý cho Đông Phương đi học lái máy bay. Đó chính là ngày hạnh phúc không bao giờ quên với cô bé Vi.

Tuy nhiên khi vừa quyết định ủng hộ ước mơ của con gái, ông Xuân Sang đã đột quỵ qua đời ngay tháng sau đó. Sự ra đi của ông đã khiến cả gia đình gặp cú sốc nặng nề, đặc biệt là cô bé Vi. Ai cũng đau lòng, nhưng mẹ Vi đau khổ nhất, bởi bà còn đau đáu tâm nguyện muốn con gái nối nghiệp kinh doanh. Nhiều đêm mất ngủ vì thương mẹ, thương cả người ba quá cố, cuối cùng Đông Phương quyết định vào Slovay - trường kinh tế hàng đầu của Bỉ.

Giấc mơ làm phi công đứt gánh đột ngột, khi Đông Phương còn chưa được thử lái máy bay lần nào.

Đi học làm phi công nhưng say máy bay suốt 3 tháng, bật khóc khi thầy giáo nói "Cô không thể trở thành phi công!"

Cứ tưởng rằng mong ước làm phi công của bé Vi sẽ mãi dang dở, nhưng 2 năm sau ngày Đông Phương nhập học trường kinh tế, mẹ của cô đã ngồi tâm sự với con gái một chuyện bất ngờ.

Đông Phương bên mẹ ruột - một người phụ nữ Việt mang khí chất nền nã, dịu dàng.

Bà Lý Thị Hoa - mẹ của Phương là một người phụ nữ truyền thống, giàu đức hi sinh và luôn yêu thương con mình. Mỗi ngày trôi qua bà đều gần gũi các con hơn, lấy con làm chỗ dựa tinh thần sau khi chồng qua đời. Đông Phương nghe lời bà đi học kinh doanh, nhưng bà vẫn cảm nhận được tâm trạng buồn của con gái ẩn giấu sau nụ cười. Vậy là bà cũng làm một việc giống chồng mình năm xưa, âm thầm tìm trường dạy phi công, rồi nhẹ nhàng nói với con gái rằng: "Mẹ mong ước mơ của con thành hiện thực".

Vậy là trái tim Đông Phương lại rộn ràng thêm một lần nữa. Ngày bước chân vào trường ESMA (Montpellier) ở miền Nam nước Pháp - ngôi trường nổi tiếng về đào tạo phi công trên thế giới, Đông Phương biết rằng mình đã quay lại đúng con đường đã chọn.

Những ngày sau đó, Đông Phương đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, những bài học lý thuyết khó nhằn, và những buổi thực hành trải nghiệm không hề suôn sẻ. Phương là 1 trong 4 học viên nữ duy nhất trong khóa học đó, cô gái Việt tuy cao hơn 1m7 nhưng lại khá nhỏ bé so với những học viên nam xung quanh. Phương luôn cố gắng không để xảy ra sai sót, mỗi khi bị thầy cô nặng lời cô lại càng không dám khóc, quyết tâm sẽ trau dồi nhiều hơn.

Đối mặt với những tình huống khó do giáo viên đưa ra, đòi hỏi vừa phải bình tĩnh xử lý, vừa phải vận dụng khối kiến thức khổng lồ trong suốt quá trình học, Đông Phương đã trải qua những ngày tháng vất vả vô cùng. Thậm chí, nữ phi công tương lai còn bị... say máy bay suốt 3 tháng trời, bật khóc khi thầy giáo nói: "Cô sẽ không bao giờ trở thành phi công được".

Tuy vậy, Đông Phương vẫn kiên cường không bỏ cuộc. Sau đợt thi đầu tiên, Phương được chọn trong nhóm 10 học viên xuất sắc của trường, đại diện đi thi khu vực. Khổ tận cam lai, cuối cùng cô cũng chạm tới giấc mơ của mình. Cầm tấm bằng phi công thương mại trên tay, Đông Phương không tin nổi khi cô được chính trường ESMA mời ở lại làm giảng viên, nhưng sau đó cô đã quyết định trở lại quê hương và trúng tuyển vào Vietnam Airlines năm 2011. 1 năm sau đó cô lên cơ phó, tháng 8/2015 Đông Phương chính thức lên cơ trưởng.

Muốn ngồi được "văn phòng trên mây" thì phải chịu được tia cực tím, không được đeo găng tay, cũng chẳng có đồ bảo vệ nhan sắc

Nhiều người đã quên đi cái tên bé Vi, nhưng Đông Phương thì vẫn luôn nhớ mãi, bởi nó gắn với ký ức thăng trầm của những ngày đầu khi cô mới theo đuổi hành trình khoác lên mình bộ đồng phục phi công. Ngày được chính thức đeo chiếc cầu vai 4 vạch "thăng chức" lên cơ trưởng, Huỳnh Lý Đông Phương vẫn nghĩ là mình mơ. Cô trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên của hãng hàng không quốc gia trên máy bay Airbus A321 khi vừa tròn 27 tuổi.

Hình ảnh cũ hiếm hoi cách đây 8 năm khi Huỳnh Lý Đông Phương mới trở thành phi công.

Và hình ảnh tự tin, trưởng thành của nữ cơ trưởng 33 tuổi hiện tại.

Cho đến nay, Đông Phương vẫn là nữ cơ trưởng nổi bật nhất nhì tại hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines với bảng thành tích đáng nể và được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tuy nhiên, làm chủ buồng lái trong "văn phòng trên mây" không phải là một nghề nhàn rỗi và sung sướng như nhiều người nghĩ. Ngồi trước bảng điều khiển phức tạp đến hoa cả mắt, các phi công đều phải đánh đổi nhiều thứ mà không phải ai cũng biết, đặc biệt là phi công nữ lại càng hi sinh nhiều hơn.

Tài xế lái ô tô, xe tải có thể dùng đồ chuyên dụng để che kính trong những ngày nắng gay gắt, lái xe máy cũng có thể mặc đồ kín bưng, nhưng điều đó trên máy bay với phi công thì không thể. Buồng lái máy bay luôn phải giữ tầm nhìn thông thoáng, có thể đeo kính râm tránh ánh nắng trực tiếp nhưng áo khoác hay vật dụng khác thì không thể mặc. Thậm chí, phi công nữ như Đông Phương còn không được đeo găng tay, để đảm bảo việc điều khiển máy bay chuẩn xác, cảm giác trên da tay luôn chân thực, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Nữ cơ trưởng dùng khá nhiều kem chống nắng, song dù là loại đắt nhất hay chống tia UV cao đến đâu thì cũng ảnh hưởng nhiều đến làn da khi ngồi sau lớp kính có ánh nắng chiếu thẳng vào liên tục hàng giờ đồng hồ. Những ngày ở nhà nghỉ ngơi sau khi "đi bay", Đông Phương cũng rất chăm chỉ dưỡng da, đi spa, làm đẹp đủ kiểu như bao chị em phụ nữ khác, nhờ vậy nên cô mới giữ được nhan sắc trẻ trung như hiện tại.

Bản thân hi sinh rất nhiều điều thầm lặng, nhưng trong một bài phỏng vấn cách đây 4 năm, nữ cơ trưởng xinh đẹp đã khiêm tốn chia sẻ rằng những người xung quanh cô và đồng nghiệp còn hi sinh nhiều hơn thế. Bởi gia đình hay bạn bè luôn là hậu phương vững chắc cho các phi công, tiếp viên an tâm cống hiến trên bầu trời, là những người chăm sóc nhà cửa, tổ ấm, con cái khi họ vắng nhà làm nhiệm vụ, giúp đỡ họ hoàn thiện những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống bận rộn. Ít ai biết sau mỗi lần hạ cánh xuống sân bay, cuộc gọi đầu tiên của Đông Phương luôn dành cho mẹ ruột để báo cho bà rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn.

Đông Phương đã lập gia đình với một chuyên gia ngân hàng, sinh con gái đầu lòng là bé Pika.

Vì công việc mà Huỳnh Lý Đông Phương thường xuyên phải xa gia đình trong các dịp đặc biệt như lễ Tết, sinh nhật, không phải lúc nào cũng có thể sắp xếp để làm điều mà cô mong muốn. Bởi vậy nên những lúc rảnh rỗi, nữ cơ trưởng luôn dành trọn thời gian cho con gái Pika và những người thân yêu. Nghề nào cũng có cái được cái mất, nhưng may mắn Đông Phương luôn được mọi người xung quanh ủng hộ, nên cô luôn vui vẻ hài lòng với cuộc sống hạnh phúc êm đềm ở tuổi 33, viên mãn cả đời tư lẫn sự nghiệp.