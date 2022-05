Tiêu chuẩn sơ tuyển tại Công an cấp huyện và tiêu chuẩn xác minh các trường CAND có giống nhau?

Trước câu hỏi của thí sinh, các tiêu chuẩn sơ tuyển tại Công an cấp huyện và tiêu chuẩn xác minh khi trúng tuyển các trường Công an nhân dân có giống nhau không? Bộ Công an có những giải pháp gì để năm 2022 không xảy ra tình trạng nêu trên?

Về vấn đề này, Bộ Công an cho biết, các điều kiện, tiêu chuẩn để dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là giống nhau và được đơn vị sơ tuyển (Công an cấp huyện, cấp tỉnh), các trường Công an nhân dân sử dụng để kiểm tra thí sinh.

Tuy nhiên, do thời điểm kiểm tra khác nhau (cách nhau khoảng 4-6 tháng) nên kết quả kiểm tra có thể có sự thay đổi giữa lần kiểm tra tại Công an cấp huyện, cấp tỉnh và các trường Công an nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên, tại Điều 31 Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân đã quy định việc phúc tra kết quả sơ tuyển, kết quả thi tuyển, xét tuyển.

Đối với thí sinh, các em cần nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, khai báo chính xác, đầy đủ thông tin về cá nhân và các thân nhân theo hướng dẫn của Công an cấp cơ sở.