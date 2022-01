Tiêu chuẩn chọn phi tần thời nhà Thanh: Mẫu tộc hay nhan sắc, cái nào quan trọng hơn?

Nhắc đến Hoàng đế thời phong kiến Trung Quốc, người ta thường hình dung đến cụm từ "hậu cung ba ngàn giai lệ". Hiển nhiên đây chỉ là cách nói phóng đại bởi trong lịch sử chẳng có vị Hoàng đế nào đủ năng lực sủng hạnh hậu cung cả ngàn người như thế.

Nhưng giai lệ thì có lẽ là thật, bởi hậu thế tin rằng đã là người phụ nữ của đế vương thì nhất định phải có mỹ mạo tựa thiên tiên, dáng vẻ uyển chuyển như tranh vẽ. Chỉ cần đủ xinh đẹp, họ có thể nhận đãi ngộ vượt xa các phi tần khác, có thể cư xử tùy hứng, muốn gì được nấy mà không phải lo ngại hậu quả gì. Điều này liệu có thật chăng?

Nhìn vào 300 năm lịch sử gần đây thì có thể khẳng định, ít nhất ở thời nhà Thanh không tồn tại tiêu chí "cứ đẹp là được tất" trong quá trình chọn phi tần. Bởi trong thời đại này, tuyển chọn phi tần không chỉ phụ thuộc vào sự yêu thích của hoàng đế mà cần có một quy chuẩn rõ ràng phải tuân theo. Đây cũng chính là nguyên do nhà Thanh hình thành chế độ tuyển tú khá gắt gao.

Tuyển tú đúng như tên, tuyển trong tuyển chọn, tú trong tú nữ ý chỉ nhưng cô gái ưu tú được vượt qua vòng tuyển chọn. Ưu tú ở đây không chỉ riêng về vẻ thân hình, gương mặt, mà còn ưu tú về thân phận, tính tình, tài năng... của người đó.

Thông thường tú nữ có xuất thân là con cháu thuộc Bát Kỳ sẽ được tuyển vào cung làm hậu phi, trở thành một phần của hoàng tộc. Các tú nữ thuộc tầng lớp Bao y cũng có thể tham dự nhưng dĩ nhiên, do xuất thân thấp hơn nên họ thường được chỉ định đi làm tạp dịch do địa vị không bằng các tú nữ Bát Kỳ.

Dĩ nhiên, trên lý thuyết là vậy nhưng nhìn vào lịch sử thời nhà Thanh có thể thấy, rất nhiều phi tần có xuất thân Bao y đã dựa vào năng lực của mình để từng bước leo lên ngôi vị cao nhất, nhì hậu cung, thậm chí con trai họ còn trở thành Hoàng đế đem lại vinh quang cho cả gia tộc. Nhưng như đã nói ở trên, đây chỉ là những trường hợp đặc biệt và rất hiếm khi xảy ra, vì đại đa số phi tần thời nhà Thanh có thể trụ vững đều phụ thuộc phần lớn vào gia tộc.

Bằng chứng là những phi tần đắc sủng lừng lẫy trong thời kì này đều có mẫu tộc hùng mạnh hoặc giữ vị thế quan trọng trong triều, ví như Ôn Hi quý phi của Khang Hi đế hay Quý phi Niên thị của Ung Chính đế, các Hoàng hậu, phi tần có xuất thân Nữu Hỗ Lộc thị, Na Lạp thị, Phú Sát thị, Đông Giai thị,...

Đơn cử cho khái niệm "có quyền là có tất cả" phải kể đến Diệp Hách Na Lạp Tĩnh Phân - Hoàng thái hậu cuối cùng của Trung Quốc, người thường được chúng ta biết đến với cái tên Long Dụ thái hậu.

Chân dung hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị của Quang Tự đế.

Diệp Hách Na Lạp Tĩnh Phân là cháu gái gọi Từ Hi Thái hậu một tiếng cô. Nhờ được Từ Hi thái hậu chống lưng, bà được chọn vào ngôi hoàng hậu và trở thành chính thê của Quang Tự đế. Tuy trở thành trung cung nhưng cũng vì là cháu gái Từ Hi thái hậu mà Diệp Hách Na Lạp thị bị phu quân xa lánh. Nhưng bù lại, gia tộc bà được trọng vọng, cha, em trai và các em gái của bà đều nhận những đãi ngộ vượt xa người thường.



