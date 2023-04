Tiêu chí nào để ba mẹ đánh giá chất lượng trường học quốc tế cho con?

Nhìn vào kết quả, đánh giá hiệu quả



Trong các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường cho con, chất lượng của chương trình đào tạo thường được phụ huynh cân nhắc hàng đầu. Tuy nhiên, làm thế nào để phụ huynh đánh giá chất lượng đào tạo của cùng một chương trình học mà các trường đều giảng dạy? Kết quả học tập của học sinh chính là yếu tố tham khảo có giá trị xác thực cao nhất. Phụ huynh có thể tìm kiếm thông tin về thành tích của học sinh để so sánh, đánh giá chất lượng đào tạo giữa các trường có cùng chương trình học.

Một số trường lớn thường công khai điểm số của học sinh trên, điển hình như trường quốc tế Việt Úc (VAS) giảng dạy chương trình Cambridge của Anh Quốc. Ở năm học gần nhất, ngoài điểm số của học sinh trong các kỳ thi quốc tế Cambridge và kết quả thi tốt nghiệp THPT, VAS đã thông báo danh sách 25 học sinh trung học trúng tuyển 50 suất học bổng du học trị giá hơn 52 tỷ đồng tại Mỹ, Anh, Úc, Singapore…, cùng các học sinh đạt thành tích "Điểm cao nhất thế giới" (môn Toán) và "Điểm cao nhất Việt Nam" (môn Toán, Kinh doanh và Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2) trong kỳ thi Trung học đại cương quốc tế (IGCSE).

Nguyễn Phúc Minh Khôi – học sinh lớp 10, trường quốc tế Việt Úc (VAS) nhận giải "Top in the World" – điểm cao nhất thế giới môn Toán, do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge trao tặng tháng 2/2023.

Năm học này, dù chưa hết năm, VAS cũng liên tục cập nhật một số thành tích ấn tượng mà học sinh đạt được ở các cuộc thi lớn ngoài khuôn khổ nhà trường. Có thể kể đến như cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cấp Thành phố do Sở GDĐT tổ chức, VAS có 1 dự án đạt giải Nhì và 3 dự án đạt giải Ba. Hay ở cuộc thi Toán "Saigon Maths Competition" giữa các trường quốc tế tại TP.HCM, học sinh VAS giành được 1 giải Nhất cá nhân (em Lê Viết Nam Khôi, lớp 10, cơ sở Sala) và 3 giải đồng đội bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba.

Ngoài kết quả học tập và thành tích học bổng của học sinh đang theo học tại trường, phụ huynh có thể tham khảo thêm về thành tích sau tốt nghiệp của các thế hệ cựu học sinh. Năm vừa qua, cựu học sinh Nguyễn Lý Tâm Như của VAS đã được Cơ quan Giáo dục bang New South Wales (Úc) vinh danh là sinh viên quốc tế có thành tích học tập cao nhất bang với thứ hạng ATAR 99,85 trên 99,95. Đầu năm nay, một cựu học sinh khác của VAS, em Nguyễn Thúy Quỳnh cũng vinh hạnh trở thành một trong những thực tập sinh người Việt đầu tiên của tập đoàn L’Oréal tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi.

Cựu học sinh Tâm Như (thứ ba từ trái qua) chụp ảnh cùng các đại diện cơ quan Giáo dục bang NSW tại lễ trao giải cuối tháng 4/2022.

Cựu học sinh Thúy Quỳnh (thứ hai hàng đầu, từ phải sang) cùng các thực tập sinh người Singapore tại trụ sở của L'Oréal SAPMENA ngày 10/1/2022.

Bên cạnh kết quả học tập của học sinh, các yếu tố khác về cơ sở vật chất, giáo viên nước ngoài, hoạt động ngoại khóa… sẽ được hầu hết bộ phận tuyển sinh của các trường tập trung tư vấn cho phụ huynh, đặc biệt là các trường quốc tế mới thành lập vì chưa có kiểm chứng về kết quả học tập đường dài của học sinh.



Chọn chương trình học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình

Ngoài việc đánh giá chất lượng đào tạo của trường, phụ huynh cũng cần lựa chọn chương trình học phù hợp với định hướng học tập lâu dài của con, đồng thời thỏa điều kiện kinh tế của gia đình. Trong thời đại biến đổi không ngừng của xã hội, VAS đã thiết kế 4 lộ trình học tập để đáp ứng mọi nhu cầu và khả năng tài chính của các nhóm phụ huynh và học sinh khác nhau, bao gồm: lộ trình tiếng Anh Cambridge (Tiêu Chuẩn hoặc Nâng Cao), lộ trình song ngữ Cambridge, và lộ trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge.

Trong đó, lộ trình tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn (CEP Tiêu Chuẩn) là lộ trình mới được VAS triển khai từ năm học 2023-2024 với học phí tiết kiệm chỉ từ 123 triệu đồng/năm (tương đương 13 triệu đồng/tháng). Lộ trình này được VAS phát triển sau khi thực hiện cuộc khảo sát hơn 1000 phụ huynh đang có con theo học tại các trường quốc tế, với kết quả cho thấy hầu hết phụ huynh đều phải cân nhắc sắp xếp một nguồn tài chính ổn định lâu dài, nhằm đảm bảo cho con đường học tập của con được xuyên suốt, tránh bị "lỡ dở" do những thay đổi tài chính của gia đình trong tương lai. Với học phí tối ưu của lộ trình CEP Tiêu Chuẩn, học sinh sẽ được thụ hưởng môi trường giáo dục quốc tế chất lượng với chi phí vừa phải, và dễ dàng chuyển đổi sang các lộ trình khác tại VAS tùy theo định hướng và kế hoạch tài chính của gia đình trong mỗi giai đoạn.

Lộ trình CEP Tiêu Chuẩn giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thông qua Chương trình Tiếng Anh Cambridge mà vẫn gìn giữ bản sắc ngôn ngữ Việt Nam

Phụ huynh tìm hiểu chi tiết về các lộ trình học tập của VAS tại www.vas.edu.vn



