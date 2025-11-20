Tiêu 90 triệu/tháng: Vợ chồng Hà Nội vẫn ở thuê, ăn hết 20 triệu, mua quần áo đi chơi gần 10 triệu

Ở Hà Nội, không phải ai cũng có đủ tiền, đủ điều kiện để mua nhà - nhất là khi giá BĐS tăng cao như vài năm trở lại đây. Chấp nhận ở thuê là phương án dễ hiểu mà nhiều người, nhiều gia đình lựa chọn.

Tuy nhiên, với tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, nhiều người không khỏi giật mình và đồng lòng thắc mắc: Sao không mua nhà?

Nhà 4 người: Thuê nhà hết 15 triệu, mỗi tháng tiêu cỡ 90 triệu!

Chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân, cô vợ cho biết gia đình hiện đang sinh sống ở Hà Nội. Vợ chồng cô có 2 con, đều đang trong tuổi đến trường. Chi tiêu hàng tháng của cả nhà, cô liệt kê như sau.

Ảnh chụp màn hình

1. Chi phí cố định: 48 triệu

- Tiền thuê nhà (chung cư 3 phòng ngủ): 15 triệu.

- Phí quản lý, điện nước, gửi xe, wifi: 5 triệu.

- Tiền ăn: 20 triệu.

- Tiền xăng, bảo dưỡng xe: 8 triệu.

2. Tiền học cho 2 con: 29 triệu

- Tiền học ở trường: 95 triệu/9 tháng/bé, tương đương 11 triệu/tháng/bé.

- Tiền học thêm (tiếng Anh, đàn piano): 3,5 triệu/bé/tháng.

3. Chi phí phát sinh: 13 triệu

- Mua quần áo, đi chơi cuối tuần: 8 triệu.

- Quà cáp, hiếu hỷ: 5 triệu.

Với tình hình chi tiêu thế này, cô băn khoăn: "Mọi người xem giúp mình với, coi có cắt giảm được khoản nào không?".

Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập trung bình hàng tháng, nhưng với mức chi tiêu như cô liệt kê, nhiều người phỏng đoán dòng "tiền vào" của gia đình cũng phải cỡ mấy trăm triệu 1 tháng. Tuy nhiên, trong phần bình luận, phần lớn lại chỉ tập trung vào khoản tiền thuê nhà. Rõ ràng có thể tiêu tới 90 triệu/tháng, chứng tỏ tài chính gia đình khá ổn, trong phần kê khai chi tiêu, cũng không thấy có khoản nợ nào xuất hiện.

Nhiều người cho rằng với nền tảng như vậy mà đi ở thuê là điều chưa hợp lý và có phần khó hiểu.

Nhiều người thắc mắc, tranh luận về lý do gia đình này không mua nhà (Ảnh chụp màn hình)

"Nhiều người lấn cấn vụ thuê nhà nhỉ? Đi thuê nhà chắc gì đã đồng nghĩa với việc không có nhà hoặc không có tài sản đất đai đứng tên mình? Ví dụ giờ có nhà cho thuê được 50 triệu/tháng, thì tội gì không cho thuê trong khi mình đi ở thuê thì hết có 15 triệu/tháng?" - Một người bình luận.

"Chỗ em có cặp vợ chồng có căn nhà mặt đường, cho thuê được 40 triệu/tháng, rồi người ta vào trong xóm thuê nhà ở hết có 4 triệu thôi" - Một người kể.

"Mình thấy chi tiêu có nhiều khoản đang bị quá lên ấy. Làm gì mà tháng hết tận 8 triệu tiền xăng, mua sắm quần áo với đi chơi cuối tuần hết 8 triệu thì cũng giảm được. Còn tiền học của con, tiền ăn với quà cáp hiếu hỷ thì thôi không bàn, vì tùy quan điểm với tính chất từng nhà" - Một người bày tỏ.

Làm sao để biết mình chi tiêu có hợp lý hay không?

Chuyện chi tiêu, thường chẳng ai giống ai. Thế nên cũng rất khó để nhìn người khác và áp dụng sang cho mình, đơn giản vì mỗi nhà một nhu cầu, một mức thu nhập. Cách hiệu quả nhất để ổn định thu - chi, cũng như đảm bảo dòng tiền cho cuộc sống và các mục tiêu trong tương lai chính là tự mình quan sát, tự mình điều chỉnh.

Nhưng làm sao để biết mình có đang chi tiêu hợp lý hay không, và đâu là những khoản nên giảm bớt hoặc cắt hoàn toàn? Câu trả lời nằm ở 3 điều dưới đây.

1. So sánh chi tiêu với thu nhập và mục tiêu tài chính

Cách nhanh nhất để biết mình đã chi tiêu tối ưu hay chưa là xem tỷ lệ chi tiêu có phù hợp với thu nhập và mục tiêu tài chính dài hạn hay không.

Ảnh minh họa

Nếu thu nhập tăng nhưng tỷ lệ tiết kiệm vẫn dậm chân tại chỗ, hoặc thậm chí giảm, đó là dấu hiệu bạn đang rơi vào bẫy "lạm phát lối sống". Một người chi tiêu tối ưu thường duy trì được tỷ lệ tiết kiệm ổn định (hoặc tăng dần), đồng thời vẫn đáp ứng được các mục tiêu khác như quỹ khẩn cấp, quỹ đầu tư, quỹ nghỉ hưu… mà không cảm thấy thiếu thốn hay cuộc sống quá bí bách.

Khi mục tiêu tài chính được đảm, chất lượng sống ở mức khiến bạn hài lòng và thoải mái, đó là bằng chứng cho thấy mức chi tiêu đang hợp lý.

2. Kiểm tra giá trị nhận lại từ mỗi khoản chi

Chi tiêu tối ưu không phải là cắt giảm mọi thứ, mà là tối đa hóa giá trị nhận được từ số tiền mình bỏ ra.

Thế nên để biết mình có đang chi tiêu hợp lý không, hãy tự hỏi: Khoản chi này có thực sự mang lại lợi ích thiết thực trong thời gian dài, hay chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến mình vui trong chốc lát?

Nếu bạn thấy đa số khoản chi đều phục vụ đúng nhu cầu, giúp tiết kiệm thời gian, cải thiện chất lượng cuộc sống hoặc mang lại giá trị dài hạn, đó là tín hiệu tốt. Ngược lại, nếu tiền chi khá nhiều nhưng cảm giác sau cùng lại là "không biết mình tiêu vào đâu", thì rõ ràng, phải xem lại việc chi tiêu ngay.

3. Theo dõi chi tiêu trong tối thiểu 2-3 tháng liên tiếp

Bởi vì 1 tháng là không đủ để chúng ta nhận thức được thói quen chi tiêu của bản thân. Ít nhất cũng cần tới 2-3 tháng theo dõi sát sao bằng cách ghi chép chi tiêu, so sánh tỷ lệ tiết kiệm/đầu tư với mức thu nhập, vậy thì mới có được cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính.

Nếu các khoản chi nằm trong tầm kiểm soát, không phát sinh quá nhiều chi tiêu đột ngột, và mỗi tháng đều có thể dự đoán tương đối chính xác mức tiền mình sẽ tiêu, nghĩa là bạn đã có kỷ luật và cấu trúc tài chính ổn định.

Ngược lại, nếu tháng nào cũng "vỡ trận", hết tiền sớm, liên tục phải rút tiết kiệm ra trang trải hoặc sống dựa vào thẻ tín dụng, đó là dấu hiệu phải xem lại toàn bộ thói quen chi tiêu.