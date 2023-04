Tiết Thanh minh vào dịp cuối tuần, người Hà Nội vượt hàng chục cây số đi tảo mộ tưởng nhớ người thân

Năm nay, Tiết Thanh minh rơi vào thứ Tư, ngày 5/4 Dương lịch (tức ngày 15/2 Âm lịch) và kết thúc vào khoảng ngày 20 đến 21/4 Dương lịch (thời điểm bắt đầu tiết Cốc vũ).



Sáng 9/4, theo ghi nhận của chúng tôi, tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình) từ rất sớm đã có hàng trăm người dân trong đó có cả những cụ già hay trẻ em cũng đều ra phần mộ của dòng họ để quét dọn, sửa sang và bày mâm cúng để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tổ tiên.

Người già, trẻ nhỏ tập trung về nghĩa trang thăp hương tết thanh minh

Bà Phạm Thái An, ở 229 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hà Nội cho biết, từ 6h sáng đã có mặt để sửa soạn đồ lễ thắp hương cho cháu ngoại 27 tuần tuổi mới bị mất trong đợt Covid-19. Bà An kể, đây vốn là phần đất vợ chồng bà chuẩn bị trước cho mình. Nhưng vì cháu ngoại không may mất sớm, ông bà đưa cháu về đây như một cách để bày tỏ tình cảm thiêng liêng dành cho cháu.

Bà An cho hay, dù thường xuyên lên thăm cháu nhưng hôm nay là ngày giỗ đầu, bà cảm thấy rất an lòng vì thời tiết thuận tiện, bà ngoại càng an tâm ấm cúng hơn vì phần mộ của cháu luôn có hoa tươi, hương nến do những người làm bảo vệ ở khu vực chăm sóc.

Bà An tháp hương cho cháu ngoại

Cũng có mặt tại Lạc Hồng Viên, ông Trần Anh Tuấn (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hôm nay giỗ 100 ngày của bố, cũng chính là dịp thanh minh, gia đình tập trung đầy đủ con, cháu, chắt về nghĩa trang để làm lễ thanh minh và tạ mộ cho người đã khuất.

"Không gì khác ngoài mong tổ tiên, ông bà phù hộ cho gia đình các con, các cháu sức khỏe", ông Tuấn nói, đưa các thế hệ lên thắp hương để hiểu về ngày thanh minh, luôn kính nhớ tổ tiên.

Gia đình ông Tuấn làm lễ tạ mộ cho cha

Đại đức Thích Trí Thịnh, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng chia sẻ: "Tết Thanh minh không chỉ diễn ra trong 1 ngày mà diễn ra trong vòng 15 ngày. Đây là dịp mà các thế hệ đều mong muốn được quây quần bên nhau. Quan trọng nhất, qua đó, các thế hệ trẻ biết công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ".

Trụ trì chùa Kim Sơn, khuyên, khi đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh, các gia đình cần sắm sửa lễ vật chu đáo, nhưng quan trọng hơn cả là thành tâm. Có thể dâng lễ chay hoặc lễ mặn tùy từng gia đình.

Các lễ vật gồm có: Hương, đèn, chè, quả, rượu, nước trong, trầu cau và tiền vàng. Lễ chay gồm: Xôi chè, oản chuối, bánh trái, chai nước, gạo muối. Tùy theo phong tục địa phương mà có điều chỉnh phù hợp, nhưng nhà chùa khuyên người dân tránh dâng cúng những đồ sát sinh trong Tết Thanh minh.

Một cụ bà năm nào cũng lên mộ thắp hương cho chồng

