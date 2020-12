Tiết lộ tòa nhà nơi tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung trở về sinh sống cùng vợ và một đặc điểm tại đây khiến người dân lo sợ

Vào sáng sớm ngày 12/12 (giờ địa phương), tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung, Cho Doo Soon, 68 tuổi, đã chính thức được thả tự do ở nhà tù Nam Seoul, tỉnh Chungcheong Nam, sau 12 năm thụ án. Sau đó, hắn có mặt tại Văn phòng Quản chế Ansan, thành phố Ansan, Gyeonggi, để thực hiện một số thủ tục cần thiết trước khi được đưa về nhà cũng tại Ansan. Theo mô tả của News1, chiều cao và cân nặng của Cho Doo Soon lần lượt là 1,63m và 70kg. Hắn được đánh giá là khỏe mạnh khi có thể thực hiện 1.000 cái chống đẩy mỗi ngày.

Sự kiện Cho Doo Soon ra tù từ lâu đã gây xôn xao dư luận và khiến một bộ phận không nhỏ người Hàn phẫn nộ. Bằng chứng là trước cửa nhà tù Nam Seoul sáng nay đã chứng kiến một đám đông tổ chức biểu tình, với những biểu ngữ có nội dung gay gắt "Cho Doo Soon hãy xuống địa ngục". Nhiều người còn quá khích trèo lên mui xe chở Cho Doo Soon để thể hiện sự căm phẫn.



Một trong những thông tin được quan tâm nhất là nơi ở của Cho Doo Soon sau khi ra tù. Được biết, hắn sẽ trở về nhà ở thành phố Ansan để sống cùng vợ. Thông tin này khiến người dân địa phương không khỏi bất an, gia đình của bé Nayoung sau một thời gian đắn đo cũng quyết định chuyển nhà đi nơi khác sinh sống.

Dù chính quyền địa phương đã tăng cường camera giám sát, Cho Doo Soon cũng bị gắn vòng chân điện tử (cho đến ngày 11/12/2027) và có nhân viên quản chế theo sát 24/7 nhưng người dân vẫn không khỏi bất an. Mới đây, tờ Edaily đã cung cấp hình ảnh và một vài thông tin về căn nhà nơi Cho Doo Soon sẽ trở về sinh sống cùng vợ.

Nhiều người tập trung trước cửa tòa nhà nơi Cho Doo Soon sẽ trở về sinh sống cùng vợ từ sáng ngày 12/12.

Ông D, 70 tuổi, người sống ngay cạnh tòa nhà của Cho Doo Soon, nói rằng ông nghe nói Cho Doo Soon sẽ trở về sống gần nhà nhưng không ngờ lại gần sát bên như vậy. Tòa nhà Cho Doo Soon sinh sống còn có nhiều cửa sổ, có thể nhìn sang tòa nhà của ông bất cứ lúc nào. Điều này khiến gia đình và nhất là con gái ông vô cùng lo lắng.

Được biết, 10 cảnh sát đã được bố trí chờ sẵn ở lối vào nhà Cho Doo Soon nằm bên trong một tòa nhà. Khi số lượng người đến đây quá đông, cảnh sát phải tăng cường thêm người để đảm bảo an ninh. Một người dân sinh sống trong tòa nhà đã hét lên với cảnh sát rằng: "Các anh nghĩ đứng chặn ở đó thì Cho Doo Soon không ra được à?".

Một người khác thì mở cửa sổ với thái độ khó chịu và than phiền: "Xin hãy giữ im lặng, tôi không thể ngủ được đây này".

"Nếu muốn tránh đi mỗi khi đụng mặt trên đường thì tôi phải đến xem mặt của Cho Doo Soon trước. Tôi lo sẽ gặp hắn vào mỗi sáng khi đi làm" - một người dân địa phương cho biết.

"Vì các con tôi là con gái nên tôi thật sợ hãi khi nghĩ đến chúng. Đối tượng tấn công của những tên tội phạm tình dục bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì thường xuyên đi ngang khu vực này nhưng tôi nghe nói vợ chồng Cho Doo Soon định mở quán cà phê gần đây, thật không thể tin nổi" - một người khác nói.

"Nhiều camera an ninh đã được bổ sung để giám sát Cho Doo Soon nhưng tôi không biết liệu chúng có tác dụng gì không. Thật là làm lãng phí tiền của, số tiền đáng lẽ nên được dùng để giúp đỡ các bệnh nhân nhiễm Covid-19" - một người dân địa phương nói.

Trong khi đó, tòa án dự kiến sẽ đưa ra một vài quy định đặc biệt dành cho Cho Doo Soon, sớm nhất là vào ngày hôm nay, chẳng hạn như chỉ cho phép hắn uống một lượng rượu nhất định và hạn chế ra ngoài vào đêm khuya. Cảnh sát địa phương đã lắp đặt chốt bảo vệ hoạt động 24/7, nơi có thể quan sát lối vào nơi ở của Cho Doo Soon và vợ. 15 camera an ninh cũng được bổ sung tại khu dân cư này.



Để giải tỏa căng thẳng cho người dân, thành phố Ansan dự kiến sẽ tăng cường độ sáng của 30 ngọn đèn xung quanh nơi Cho Doo Soon sinh sống, đồng thời thuê 12 sĩ quan cảnh sát để thành lập đội tuần tra 24/7. Ngoài ra, chuông báo an toàn cũng sẽ được gửi đến cho 3.000 hộ dân trong khu vực để họ có thể báo án bất cứ lúc nào.

