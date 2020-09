Tiết lộ sốc về phí điều trị cho hai chị em ruột ở Long An ngộ độc pate Minh Chay: 40 ngày, điều trị gần 1 tỷ đồng

Trong thời gian vừa qua một số người dân sử dụng thực phẩm Pate Minh Chay đã bị ngộ độc do trong thực phẩm này có chứa độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum. Việc nhiễm độc tố của vi khuẩn này gây ra các biến chứng nặng có thể dẫn đến suy hô hấp, liệt toàn thân, phụ thuộc thở máy, nguy hiểm đến tính mạng. Các trường hợp nhiễm độc tố của vi khuẩn này rất hiếm gặp.

Theo thông tin trên Vnexpress, 9 bệnh nhân tại TP.HCM đều nhập viện muộn, nhiều ngày sau khi ăn pate, độc tố đã ngấm sâu trong cơ thể, bác sĩ Hảo cho hay. Độc tố khiến bệnh nhân liệt từ phần thân trên, lan dần xuống dưới, liệt cơ hô hấp, không thể tự thở, dần dần diễn biến nặng hơn.

Sản phẩm pate Minh Chay đang được yêu cầu thu hồi (Ảnh: Báo Thanh niên)

Trải qua thời gian điều trị tích cực, tăng cường dinh dưỡng, thay huyết tương, lọc máu, vật lý trị liệu, đến nay 5 người đã được xuất viện. Số còn lại vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy. Các biến chứng do thở máy lâu ngày như nhiễm trùng, viêm phổi, loét do tỳ đè... tương đối nguy hiểm. Chi phí điều trị tốn kém. Đây là tình trạng chung mà các bệnh nhân điều trị ở ba bệnh viện tại TP.HCM gặp phải.



Bên cạnh đó, chia sẻ trên Zing, ông Mai Văn Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, trên địa bàn ghi nhận 2 trường hợp ngộ độc thực phẩm do sử dụng sản phẩm pate Minh Chay.

2 bệnh nhân Huỳnh Liên A. (57 tuổi) và em ruột Huỳnh Liên T. (54 tuổi, cùng ngụ TP. Tân An) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Gia đình hai bệnh nhân cho biết đầu tháng 7, họ được người quen tặng một hũ pate Minh Chay. Sau khi sử dụng nửa hộp, bà Thu có biểu hiện sụp mí mắt, còn bà Ánh bị căng cứng cơ vòm miệng. Cả 2 được gia đình đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị đến nay đã 40 ngày.

"Đến nay gia đình đã chi gần 1 tỷ đồng để điều trị cho 2 chị em. Tôi đề nghị đơn vị cung cấp thực phẩm phải có trách nhiệm đối với khách hàng", người nhà bệnh nhân nói.

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, bệnh nhân Thu và Ánh nhập viện trong tình trạng nuốt khó, không há miệng được do nhiễm độc tố botulinum.

Được biết, hiện 1 trong 2 bệnh nhân được cai máy thở ngắt quãng, tay chân đã cử động được.

Bộ Y tế khuyến cáo tạm thời không sử dụng các sản phẩm của công ty này (Ảnh: Website công ty)

Liên quan đến xử lý sản phẩm pate Minh Chay chứa vi khuẩn độc, báo Thanh niên dẫn lời PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, cho biết: "Đây là vụ ngộ độc chưa từng ghi nhận, báo cáo tại VN trong hàng chục năm qua. Ngộ độc vi khuẩn Clostridium botulinum khá hiếm gặp, vì vi khuẩn chỉ phát triển trong điều kiện phù hợp, dù tồn tại nhiều nơi trong thực phẩm môi trường".

Theo ông Phong, Bộ Y tế đã có văn bản gửi đến các sở, ngành chức năng thông báo về sự việc và đề nghị các ngành trực tiếp quản lý cơ sở tiếp tục có động thái kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.



"Nếu có vi phạm liên quan đến hình sự như sản phẩm ảnh hưởng sức khỏe, chúng tôi sẽ chuyển Cơ quan Công an điều tra", ông Phong nói và cho biết không chỉ thu hồi sản phẩm pate Minh Chay, Cục An toàn thực phẩm còn yêu cầu các địa phương thu hồi 13 sản phẩm khác của công ty này, mặc dù chưa có kết quả xét nghiệm. Các sản phẩm này được coi là có nguy cơ nhiễm khuẩn, vì sản xuất trong điều kiện cơ sở không đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.