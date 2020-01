Tiết lộ lý do không muốn về nhà đón Tết và cắt hết liên lạc với gia đình, chàng công sở khiến bao người thương cảm

Tết là một dịp quan trọng trong văn hóa của người Việt, do đó, cứ giai đoạn này hàng năm, bao người xa quê lên phố làm việc cũng khấp khởi nô nức trở về đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, đâu đó ngoài kia vẫn còn không ít cá nhân dù có cơ hội nhưng lại chẳng muốn về nhà trong dịp này với rất nhiều lý do.



Và trong hàng tá lý do gây phẫn nộ như “không muốn về vì Tết ở quê chán, chẳng có gì chơi” thì lý do của chàng công sở dưới đây lại khiến bao người rơi nước mắt thương cảm. Cụ thể, anh chàng viết:

“Lúc tôi viết những dòng tâm sự này là chuẩn bị bước sang năm mới Canh Tý. Cuối năm ai cũng vui vẻ, còn tôi thì lại rất buồn, rất thất vọng về gia đình, về người cha, người mẹ của mình.

Năm nay tôi 24 tuổi, gọi là giàu thì chưa nhưng cũng đã có 1 công việc ổn định ở Sài Gòn, một tương lai ở phía trước với việc tiếp theo là lập gia đình, tuy nhiên có 1 thứ cản trở tôi duy nhất vào lúc này, đó không phải là chủ quan, do tôi lười, tôi đắn đo, mà là do gia đình tôi, chính xác hơn là do ba mẹ tôi.

Tôi sinh ra là lớn lên trong 1 gia đình không lấy gì làm khá giả, hay đúng hơn là nghèo, may mà tôi có bên nội ngoại quan tâm, lo tôi ăn học nên nay cũng đã xong và đi làm, còn ba mẹ tôi, không biết thế nào mà mỗi người lại có 1 tật xấu về cờ bạc và rượu chè.

Làm ra bao nhiêu, tiền tôi gửi về bao nhiêu cũng hết, nhất là người cha, đã lớn tuổi mà cứ bị những người nhỏ hơn gạ nhậu cho bí tỉ, nhiều lúc, như hôm nay, về rồi la thở không được, làm tôi phải chạy khắp nơi nhờ bà con, gọi cấp cứu, thế là mất cái Tết.

Với cái gia đình như thế này tôi không biết bao giờ mới yêu tâm là xây dựng sự nghiệp thật ổn định, lập gia đình đây. Có ai từng ở hoàn cảnh như tôi chưa, cho tôi xin một lời khuyên, nhiều lúc tôi muốn ở miết trên Sài Gòn, không về quê đón Tết, cắt mọi liên lạc cơ”.

Quả thật, cờ bạc và rượu chè đã là một cái gì đó muôn thuở khiến bao gia đình rơi vào tình cảnh ra vỡ từ xưa đến nay. Tiếc thay, bao bài học đã bày ra đó, bao hoàn cảnh éo le đi trước hiển hiện xung quanh nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh người khác, ít nhất là chưa đủ đối với bố mẹ của anh chàng công sở nhân vật chính bên trên.

Lý do không muốn về quê ăn Tết, cắt hết mọi liên lạc của anh chàng cũng vì thế mà nhận được rất nhiều sự cảm thông và lời an ủi chân tình từ dân mạng sau khi chia sẻ câu chuyện riêng tư của gia đình mình lên MXH ít lâu.

Bên dưới phần bình luận, hàng loạt lời nhắn nhủ động viên chàng trai trẻ đã được viết ra, đồng thời cũng khuyên anh chàng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn là gia đình, Tết vẫn là ngày đoàn viên sum họp, sẽ hay biết mấy nếu anh chàng tranh thủ cơ hội về thăm nhà này để khuyên nhủ mẹ cha, cũng như là chia sẻ nỗi vất vả, khổ tâm của mình khi đi làm ở thành phố. Biết đâu, qua đó, cha mẹ cũng cải thiện suy nghĩ của mình trước cám dỗ của các tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, còn có một bình luận khác rất dài mà cũng rất sâu sắc để lại như sau:

“Mình muốn đồng cảm với bạn. Vì là đồng cảm, vì mình cũng là phận con, nên có thể chúng ta đều có điều đúng hoặc sai. Mình vẫn luôn thắc mắc, cha mẹ có quyền bắt con cái phải thế này thế kia theo ý mình, nhưng con cái thậm chí không có quyền mong muốn cha mẹ có thể bình thường như bao người? Tại sao vậy? Là luân lý con người sinh ra phải như vậy sao?

Cha mẹ có thể bỏ con cho người khác nuôi, có thể tệ hại với con, nhưng con cái thì không. Phận con cái hình như không có quyền rũ bỏ. Mình đồng ý, vì đã sinh ra là người phải tuân theo luân lý hiển nhiên. Chỉ là chúng ta có quyền không còn tình cảm, nhưng trách nhiệm thì vẫn phải làm, vẫn phải lo cho cha mẹ trong giới hạn mình có thể.

Nhưng không ai có quyền chỉ trích sự chán ghét của chúng ta vì chúng ta là người, chúng ta có quyền có cảm xúc, bức xúc, không ở trong hoàn cảnh giống chúng ta thì không có quyền đánh giá chúng ta.

Lời khuyên của mình: Dù có tận cùng xui xẻo tận cùng bất hạnh, chỉ cần bạn muốn sống tốt, bạn nhất định phải lạc quan và yêu thương bản thân bạn, nếu ích kỷ được thì ích kỷ cho bản thân mình. Hãy so sánh bản thân với nhiều trường hợp bất hạnh hơn để thấy mình may mắn hơn, nếu thấy mình còn đủ may mắn thì sẽ thêm phần lạc quan hơn, mình hay làm như vậy lắm. Ví như dù sao mình vẫn còn khỏe mạnh, không tật nguyền, ít ra còn được nuôi ăn học rồi đi làm,...

Mình thật tâm mong bạn luôn nghĩ lạc quan cho tương lai của mình. Chỉ có mỗi bản thân mình kiểm soát chính mình, không lạc quan và luôn tiến về phía trước thì ko có con đường nào giúp mình nữa. Chúc bạn mọi việc sau này sẽ tốt. Cứ phải tin như vậy nha!”.

Tết là dịp vui nhưng đây lại là một câu chuyện buồn. Thôi thì làm người mà, cuộc đời sẽ có những nốt thăng nốt trầm, cảm xúc vui buồn lẫn lộn khác nhau, bất chấp thời điểm. Cho nên, điều chúng ta cần làm là phải lạc quan lên, lạc quan giống như bình luận trên có nói bởi chỉ có lạc quan mới cho chúng ta sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh.