Tiết lộ gây choáng về hành vi trước ngày cưới của cựu Công chúa Nhật và lời cảnh báo dành cho phò mã thường dân

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi Công chúa Mako rời bỏ hoàng gia, kết hôn với bạn trai thường dân, truyền thông và dư luận vẫn không ngừng dành sự quan tâm đặc biệt đối với cặp đôi này.

Mới đây, một bài viết trên Yahoo Japan tiết lộ thông tin gây sốc rằng, trước khi tổ chức cuộc họp báo trong ngày kết hôn, tinh thần của Mako không ổn định. Theo một nguồn tin nội bộ, cựu Công chúa Nhật Bản trước ngày cưới đã rơi vào tình trạng cảm thấy hoảng sợ và đôi khi còn cáu gắt với cha mẹ mình.

Trước đó, Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương (PTSD) xuất phát từ sự soi mói và áp lực từ phía dư luận về cuộc hôn nhân của cô với bạn trai Kei Komuro khi gia đình anh vướng vào rắc rối tài chính vẫn chưa được giải quyết triệt để. Theo nguồn tin trên, Mako suýt chút nữa phải hủy cuộc họp báo vì cảm thấy lo lắng và căng thẳng tột độ.

Mako và chồng trong cuộc họp báo hôm 26/10.

Trong khi đó, Kei Komuro cũng đã nhận nhiều lời cảnh báo về tương lai mờ mịt sau khi vị phò mã thường dân này thi trượt kỳ thi kiểm tra năng lực luật sư ở New York, Mỹ. Kazuma Higuchi, một luật sư đủ tiêu chuẩn làm luật sư ở Nhật Bản và New York đã cảnh báo Kei Komuro rằng anh có thể chỉ được làm việc ở Mỹ cho đến tháng 5/2022 nếu như không đỗ ở kỳ thi tiếp theo.

Theo Higuchi, nếu Komuro vượt qua kỳ thi và đủ tiêu chuẩn làm luật sư, anh ấy có thể nhận được thị thực làm việc. Nếu như thi trượt, Komuro chỉ có thể làm trợ lý và không thể làm việc lâu dài ở Mỹ, cụ thể là chỉ đến tháng 5 năm sau. Trong khi đó, một luật sư khác cũng lên tiếng cảnh báo Komuro rằng tỷ lệ đậu kỳ thi lần 2 rất thấp chỉ khoảng 60% so với 78% tỷ lệ thành công trong lần thi đầu tiên.

Theo luật sư, tiếng Anh là một thách thức đối với người Nhật Bản và thường chỉ có dưới 50% người Nhật đáp ứng được yêu cầu. Komuro chỉ còn vài tháng ít ỏi để vừa làm vừa ôn thi, tỷ lệ đậu vô cùng mong manh.

Kei Komuro có thể sẽ không ở Mỹ làm việc lâu dài.

"Kei Komuro đang làm việc với tư cách là thư ký pháp lý của một công ty luật hạng hai ở New York. Nếu Kei muốn làm luật sư thì việc đạt được các chứng chỉ là vô cùng cấp thiết. Mako do đó cần phải tiết kiệm hơn để trang trải chi phí sinh hoạt tại New York cho đến khi Kei thành công", một luật sư cho biết.

Sau hơn 1 tuần kết hôn, Mako và người chồng thường dân vẫn chưa tìm được sự bình yên trong cuộc sống hôn nhân khi họ phải đối mặt với nhiều thách thức từ phía truyền thông, dư luận và áp lực về mặt tài chính.

