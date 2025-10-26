Một nghiên cứu từ Trường Y Harvard đã khuyến nghị một hoạt động mới cho những người trên 55 tuổi, mang lại nhiều lợi ích tích cực hơn cả đi bộ và chạy bộ, báo Anh Express đưa tin.

Người lớn tuổi được khuyên nên duy trì hoạt động thể chất hằng ngày để giữ sức khỏe và giảm nguy cơ mắc các vấn đề như bệnh tim hay đột quỵ.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết người từ 65 tuổi trở lên nên thực hiện các hoạt động thể chất nhẹ ít nhất một lần mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần, và nên dành ít nhất hai buổi mỗi tuần cho các hoạt động giúp tăng cường sức mạnh, khả năng thăng bằng và sự linh hoạt. Và Harvard có thể đã tìm ra giải pháp phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm một hoạt động mới để thử.

Nghiên cứu của họ gợi ý một phương pháp giúp giữ cho tâm trí và cơ thể luôn linh hoạt — một hoạt động thúc đẩy sự thăng bằng, sức mạnh và sự bình tĩnh. Hoạt động này giúp duy trì và tăng cường cơ bắp, rèn luyện khả năng tập trung của trí óc và bảo vệ các khớp. Vậy đó là gì? Đó chính là võ thuật nhẹ nhàng – đặc biệt là Thái Cực Quyền (tai chi).

Mặc dù khi nhắc đến võ thuật, người ta thường nghĩ đến karate, kung fu hoặc taekwondo, nhưng Thái Cực Quyền lại nhẹ nhàng và thư giãn hơn rất nhiều. Aikido và Vịnh Xuân Quyền cũng là những lựa chọn thay thế được Harvard khuyến nghị, vì chúng tập trung vào các chuyển động chậm rãi, có ý thức, thay vì những bài tập mạnh như chạy bộ - có thể gây căng thẳng cho khớp và cơ bắp.

Thái Cực Quyền có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người trên 55 tuổi.

Vì sao Thái Cực Quyền tốt cho người trên 55 tuổi?

Võ thuật nhẹ nhàng hiện nay được xem là một trong những cách an toàn nhất giúp người trên 60 tuổi rèn luyện thể chất và tăng cường sức khỏe tinh thần. Chúng giúp cải thiện thể lực tim mạch, trao đổi chất, cân bằng, phối hợp và tư thế, từ đó giảm nguy cơ té ngã thông qua việc tăng sức mạnh cơ thể, cải thiện sự ổn định và phản xạ.

Người lớn tuổi cũng duy trì được sự độc lập và khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày. Thái Cực Quyền còn giúp hỗ trợ sức khỏe tinh thần bằng cách cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và giảm căng thẳng.

Tiến sĩ Peter M. Wayne, một nhà nghiên cứu của Harvard, cho biết: “Thái Cực Quyền giúp duy trì sự phức tạp sinh lý của cơ thể, tức là khả năng thích nghi linh hoạt với những thách thức của quá trình lão hóa. Điều này giúp con người sống lâu hơn, ổn định hơn và có cảm giác gắn kết sâu sắc hơn.”

Phó giáo sư y học Dr. Wayne gọi Thái Cực Quyền là “dược phẩm đa năng” vì đây là một bài tập có tác động nhẹ lên cơ thể nhưng mang lại hiệu quả mạnh mẽ cho mọi lứa tuổi. Ông nói thêm: “Thái Cực Quyền không chỉ là một bài tập thể dục, mà còn là sự kết hợp giữa vận động, chánh niệm và giao tiếp xã hội. Kết quả của nó có thể mạnh mẽ như việc sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc, mang lại lợi ích vượt xa những gì một loại thuốc đơn lẻ có thể làm được.”

Thái Cực Quyền rất phù hợp cho những người có khả năng vận động hạn chế, và những ai muốn bắt đầu nên tham gia các buổi học được hướng dẫn bởi huấn luyện viên có chuyên môn để học kỹ thuật đúng và tránh chấn thương.

Khi đã thành thạo, các động tác chậm rãi và có chủ ý này có thể dễ dàng được thực hiện ở mọi lứa tuổi, dù là luyện tập một mình hay cùng nhóm. Bộ môn này không cần thiết bị đắt tiền, và có thể dễ dàng đưa vào thói quen hằng ngày, dù ở trong nhà hay ngoài trời.

Theo Express