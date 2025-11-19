Tiểu Tuyết là một trong 24 tiết khí của năm, đánh dấu giai đoạn trời bắt đầu lạnh sâu, mưa dần nhường chỗ cho tuyết. Ở Việt Nam không có tuyết rơi nhưng cái lạnh buốt buổi sáng sớm và chiều tối thì ai cũng cảm nhận rất rõ. Đây cũng là khoảng thời gian cơ thể dễ nhiễm lạnh, khô họng, mất ngủ, lười vận động… Nếu biết tận dụng Tiểu Tuyết để “nghỉ đông đúng cách”, ăn gì cho ấm bụng, làm gì để giữ nhà ấm, và đặc biệt là 4 việc nên tránh thì mùa lạnh lại trở thành mùa dưỡng sức, tích lộc.

Tiểu Tuyết 2025 rơi vào ngày nào?

Năm 2025, tiết khí Tiểu Tuyết rơi vào ngày 22/11 . Theo lý giải cổ thư, đây là lúc khí lạnh đủ mạnh để hơi nước trong không khí có thể kết thành tuyết, nhưng vẫn chưa rơi dày nên gọi là “Tiểu Tuyết”. Ở vùng cận nhiệt đới ẩm và nhiệt đới như chúng ta, rất hiếm khi thấy tuyết ở đồng bằng, nhưng các vùng núi cao lại bắt đầu có khả năng xảy ra băng tuyết.

Với nông dân xưa, Tiểu Tuyết cũng là thời điểm nhiều ruộng đồng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, giống như “kỳ nghỉ đông” của người làm ruộng.

Tiểu Tuyết nên làm gì? 4 điều nên làm?

1. “Đánh” bánh nếp, bánh giã – món dính phúc khí

Ở nhiều vùng của Trung Quốc, người ta có tục lệ giã bánh nếp (bánh dày, bánh nếp giã) vào dịp Tiểu Tuyết. Bánh được làm từ gạo nếp hấp chín, giã nhuyễn, rồi cắt miếng nhỏ lăn với đậu phộng rang giã, vừng, đường.

Bánh nếp dẻo quánh, người xưa tin rằng ăn vào sẽ “dính phúc khí”, tượng trưng cho đoàn viên, may mắn, mùa màng đủ đầy. Với chị em, đây có thể là gợi ý cho một buổi tối cuối tuần ấm cúng: Cả nhà cùng nặn bánh nếp, hoặc đơn giản là mua bánh nếp, bánh dày, bánh mochi về ăn tráng miệng. Vừa ấm bụng, vừa có cảm giác “ăn lộc mùa đông”.

Còn ở ta, nhiều tỉnh vùng cao cũng ăn những món đặc trưng, như bánh dày, bánh ngải, bánh giò nóng,... Ở dưới đồng bằng, các món ấm nóng vào mùa đông như bánh đúc nóng, bánh ngào, bánh trôi tàu, chí mà phù cũng được nhiều người ưa thích.

2. Muối rau, muối dưa - cách cất giữ hương vị mùa lạnh

Khi thời tiết chuyển rét, rau củ dễ bị hỏng nếu để lâu. Vì vậy, trong dân gian mới có thói quen muối dưa, muối cải, muối củ cải, dưa chuột , để vừa giữ được thực phẩm, vừa có món ăn kèm chống ngán.

Tuy nhiên, các món muối chua thường giàu natri , ăn quá nhiều dễ tăng nguy cơ cao huyết áp và giữ nước. Bí quyết là:

- Mỗi bữa ăn một ít, xem như “gia vị” chứ không phải món chính.

- Kết hợp nhiều rau xanh tươi, trái cây để cân bằng.

Cách ăn uống như vậy vừa đúng tinh thần mùa đông, vừa không gây áp lực cho sức khỏe.

3. Phơi cá, làm đồ khô – tích trữ “kho thực phẩm mùa đông”

Không khí lạnh, khô, gió nhiều là điều kiện lý tưởng để phơi cá khô, làm lạp xưởng, thịt xông khói… Vừa là cách bảo quản thực phẩm, vừa là “bảo hiểm” cho những ngày trời mưa gió lười đi chợ.

Ở đô thị, chị em có thể không tự phơi cá, nhưng vẫn có thể:

- Chọn mua cá khô, tôm khô, lạp xưởng… từ những nơi uy tín.

- Tận dụng chúng để nấu cháo, kho, rim – món nhanh gọn cho tối se lạnh.

Một ít đồ khô trong tủ bếp luôn cho cảm giác yên tâm: Trời bỗng lạnh sâu, vẫn có món nóng hổi dọn lên bàn trong tích tắc.

4. Phơi chăn gối, phơi luôn cả tâm trạng

Tiết trời âm u rất dễ sinh ẩm mốc, mạt bụi trong chăn gối, khiến da ngứa, mũi dị ứng, ngủ dậy vẫn mệt. Vì vậy, nếu trời có nắng, hãy tranh thủ:

- Mang chăn bông, ga giường, vỏ gối ra phơi khoảng 1–2 giờ vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

- Giữa chừng lật mặt để chăn khô đều.

- Nắng giúp sợi vải “nở ra”, chăn bông phồng trở lại, cảm giác nằm xuống là thấy ấm áp, thơm mùi nắng.

Lưu ý: Chăn lông vũ, tơ tằm, len không nên phơi quá lâu dưới nắng gắt vì nhiệt có thể làm hỏng sợi, giảm độ ấm. Với loại này, chỉ cần phơi chỗ thoáng gió là đủ.

Ăn gì ngày Tiểu Tuyết để dưỡng thân?

1. Thịt ấm, giữ bụng ấm thì người mới ấm

Thời điểm này, cơ thể cần nhiều món tính ấm để giữ nhiệt. Thịt bò, gà, vịt om gừng, canh ninh xương hầm củ quả là những lựa chọn rất hợp.

- Thịt bò giúp bổ khí huyết, làm ấm tỳ vị , hỗ trợ người hay tay chân lạnh, dễ mệt.

- Kết hợp thêm hạt dẻ, gừng, hành, tỏi vừa tạo vị, vừa tăng khả năng tán hàn, kích thích tiêu hóa.

Chị em có thể nấu một nồi lẩu ấm nóng hoặc món hầm để cả nhà quây quần, vừa đủ chất vừa ấm không khí.

2. Thực phẩm “nhuận phổi, mượt da”

Trời lạnh, không khí hanh khô rất dễ gây khô cổ, ho, nứt môi, da bong tróc . Lúc này, nên tăng cường các món:

- Củ sen, lê, nấm tuyết (mộc nhĩ trắng), bách hợp, bí đỏ, khoai lang.

- Nấu chung với táo tàu, mật ong hoặc ít đường phèn thành món tráng miệng, chè ấm.

Những thực phẩm này vừa ít calo lại giúp nhuận phổi, hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp với chị em muốn giảm mỡ nhưng không muốn da xấu trong mùa đông.

3. Hạn chế uống rượu “cho ấm người”

Nhiều người nghĩ tối lạnh làm vài ly rượu sẽ ngủ ngon hơn. Thực tế, rượu chỉ làm mạch máu giãn ra, khiến da nóng lên trong chốc lát . Sau đó, cơ thể mất nhiệt nhanh hơn, cảm giác mệt mỏi và lạnh từ bên trong lại tăng lên.

Thêm nữa, mùa đông vốn đã khiến tuần hoàn chậm lại, uống nhiều rượu dễ làm tăng gánh nặng cho tim mạch, nguy cơ đột quỵ, rối loạn nhịp thở…

Nếu có uống, hãy:

- Uống kèm nhiều nước lọc.

- Tránh uống sát giờ ngủ, tốt nhất cách ít nhất 3 tiếng.

- Tuyệt đối không lạm dụng rượu bia để “chống lạnh”.

Tiểu Tuyết không nên làm gì? 4 điều nên tránh?

1. Đóng kín cửa cả ngày

Trời lạnh khiến ai cũng có xu hướng đóng chặt cửa sổ, nhưng phòng bí, ẩm, ít ánh sáng chính là “thiên đường” của vi khuẩn, nấm mốc.

Mỗi ngày, nên:

- Mở cửa sổ 10–15 phút vào buổi sáng hoặc trưa để không khí lưu thông.

- Kết hợp dùng máy lọc không khí hoặc máy hút ẩm nếu nhà ở chung cư.

- Không khí mới sẽ giúp cả nhà tỉnh táo, giảm cảm giác uể oải, nhức đầu.

2. Dậy quá sớm, lao ra ngoài khi trời còn tối

Khoảng thời gian lạnh nhất trong ngày chính là rạng sáng. Người già, trẻ nhỏ, người thể trạng yếu nếu ra đường quá sớm dễ bị nhiễm lạnh, tụt huyết áp.

Nếu không bắt buộc, hãy:

- Cho mình quyền ngủ thêm một chút , đợi trời sáng hẳn rồi ra ngoài.

- Khi ra đường, chú ý giữ ấm tay, chân, cổ và tai - những vị trí mất nhiệt nhanh nhất.

3. Tắm, ngâm mình quá lâu trong nước nóng

Ngâm bồn, tắm nước nóng là “nghi lễ mùa đông” khó bỏ, nhưng nếu tắm quá lâu:

- Lớp dầu tự nhiên trên da bị rửa trôi, da khô, dễ ngứa và bong tróc.

- Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột nóng – lạnh cũng làm tim, mạch máu phải làm việc nhiều hơn, dễ choáng, mệt.

- Thời gian tắm lý tưởng chỉ khoảng 10–15 phút , nước đủ ấm để ra khỏi phòng tắm không bị sốc lạnh, người hơi đổ mồ hôi nhẹ là đẹp. Ngâm chân cũng vậy – ấm vừa đủ, không cần “nóng bỏng”.

4. Tập thể dục quá muộn vào buổi tối

Ngoài rạng sáng, thời điểm nhiệt độ thấp thứ hai là đêm muộn . Nếu chạy bộ, vận động mạnh ngoài trời lúc này:

- Mồ hôi gặp gió lạnh dễ làm cơ cứng, đau nhức, cảm lạnh.

- Cơ thể đang chuẩn bị vào trạng thái nghỉ ngơi lại bị kích thích, khiến bạn khó ngủ, hôm sau mặt phù, người uể oải.

Tốt nhất, nên tập vào cuối buổi chiều hoặc đầu tối, trước giờ ngủ ít nhất 2–3 tiếng. Nếu chỉ còn thời gian muộn, hãy chọn các bài giãn cơ nhẹ, yoga, thở sâu trong nhà thay vì vận động cường độ cao.

Tiểu Tuyết không chỉ là một mốc thời gian trong lịch âm, mà có thể trở thành “nhắc nhở dễ thương” để chị em chậm lại, chăm cơ thể và ngôi nhà của mình kỹ hơn một chút. Làm ấm bữa ăn, phơi nắng chăn gối, thông khí phòng ngủ, bớt rượu muộn và bớt vận động gắng sức lúc trời quá lạnh, chỉ vài thay đổi nhỏ, mùa đông năm nay có thể mềm hơn, êm hơn, và biết đâu cũng mang theo nhiều may mắn hơn cho cả gia đình.