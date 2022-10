Tierra Diamond ra mắt BST Nhẫn cầu hôn kim cương mang tên Holding You

Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của bộ sưu tập nhẫn cầu hôn ngọt ngào này!

Nhẫn cầu hôn kim cương Adelaide NCH1412

Lấy cảm hứng từ sợi dây tơ hồng được quấn quanh ngón tay của những người được định mệnh dành cho nhau, các đường xoắn mềm mại đính kim cương tấm quấn quanh đai nhẫn, tạo cảm giác uyển chuyển linh hoạt cho chiếc nhẫn cầu hôn kim cương Adelaide NCH1412.

Nhẫn cầu hôn kim cương Zoey NCH1413

Nhẫn cầu hôn kim cương Zoey NCH1413 dưới đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân lành nghề đã khắc họa một cách rõ nét vẻ đẹp rực rỡ, căng tràn nhựa sống của một bông hoa tulip tỏa sáng dưới ánh mặt trời, uyển chuyển vươn mình lên đón lấy ánh nắng rực rỡ.

Nhẫn cầu hôn kim cương Phoebe NCH1416

Holding You - I will hold you in my heart chính là thông điệp mà Tierra muốn đồng hành cùng các chàng trai truyền tải một cách trọn vẹn tới nữ chính của đời mình. Đơn giản, hiện đại, chiếc nhẫn cầu hôn Phoebe NCH1416 được ví như một bông hoa hồng rực rỡ và duy nhất trên đôi tay của nàng, khẳng định vị trí "độc quyền" của nàng trong trái tim chàng.

Nhẫn cầu hôn kim cương Keelin NCH1417

Một thiết kế tối giản nhưng lại vô cùng thu hút, nhẫn cầu hôn kim cương Keelin sử dụng các chấu chủ đặc biệt cùng đường xoắn chuyển thanh nhẹ trên bề mặt đai nhẫn trơn bóng được cắt vát uyển chuyển, cộng hưởng sự lấp lánh từ viên kim cương chủ duy nhất, mang đến vẻ đẹp thuần khiết, mong manh cho nhẫn cầu hôn Keelin.

Nhẫn cầu hôn kim cương Mira Mira NCH1718

Gây ấn tượng với màu vàng hồng hiện đại cùng thiết kế mới mẻ vô cùng độc đáo, Mira Mira NCH1718 thu hút sự chú ý của đối phương ở mọi góc nhìn bởi chiếc nơ vàng hồng xinh xắn, tô điểm thêm vẻ đẹp yêu kiều, nữ tính của các quý cô xinh đẹp.

Nhẫn cầu hôn kim cương Veronica NCH1720

Đơn giản và tỏa sáng, Veronica rực rỡ theo cách hoàn toàn riêng biệt, dải đai mềm mại ôm trọn lấy viên kim cương chủ dáng tròn lấp lánh, uyển chuyển như một vệt sáng tinh khôi bao quanh vì tinh tú trên bầu trời.

Nhẫn cầu hôn kim cương Olivia NCH1723

Olivia - Sự xinh đẹp vô cùng ý nhị khi sử dụng cấu trúc xoắn, khắc họa hình tượng sợi dây tơ hồng mềm mại, tạo điểm nhấn bằng đường bi milgrain tinh xảo trên đai Knife Edge, tạo điểm nhấn ấn tượng trên đôi tay mềm mại của nàng.

Nhẫn cầu hôn kim cương Harmony NCH1724

Harmony có nghĩa là sự hài hòa, cân đối, mang tới cảm giác quen thuộc, cân bằng cảm xúc của người sở hữu. Nhẫn cầu hôn kim cương Harmony NCH1724 được ví như "đứa con tinh thần" của một tình yêu say đắm, mặn nồng, giúp cặp đôi càng trở nên gắn kết, yêu thương nhiều hơn nữa.

Nhẫn cầu hôn kim cương Dulcie NCH3208

Với kiểu dáng Threestone đặc trưng, nhẫn cầu hôn NCH3208 sử dụng ba viên kim cương tượng trưng cho quá khứ - hiện tại - tương lai, thể hiện tình yêu mãnh liệt cùng mong muốn gắn bó trọn đời của chàng dành cho nàng

Nhẫn cầu hôn kim cương Lovey - Dovey NCH8409

Đơn giản mà thu hút là những gì thiết kế của Lovey – Dovey mang lại, chỉ bằng đường nét uyển chuyển nhẹ nhàng ôm lấy viên chủ Heart nhưng Lovey – Dovey thể hiện tinh thần của bộ sưu tập " I’ll hold you in my heart".

Và còn nhiều mẫu nhẫn tinh xảo khác thuộc BST Holding You đang chờ đón bạn khám phá.

Với các thiết kế sử dụng đan chấu uyển chuyển, vừa mềm mại, vừa ngọt ngào, bộ sưu tập nhẫn kim cương Holding You chắc chắn sẽ giúp chàng chinh phục được trái tim của nàng trong ngày cầu hôn.

Đặc biệt, từ đây đến hết ngày 30/11/2022, khi sở hữu bất kỳ mẫu nhẫn cầu hôn kim cương nào trong bộ sưu tập này, bạn đều nhận được Voucher trị giá 1.000.000 VND cho toàn bộ trang sức và giảm thêm 1.000.000 VND khi mua kim cương chủ tại Tierra Diamond. Hãy để Tierra cùng bạn lên tiếng, bày tỏ tình yêu thương với người ấy ngay hôm nay.

Tierra Diamond tự hào là đơn vị thiết kế nhẫn cầu hôn lý tưởng dành cho các cặp đôi trẻ hiện đại. Mỗi chiếc nhẫn cầu hôn kim cương tại Tierra đều là một tác phẩm nghệ thuật thủ công thanh lịch và tinh tế, được chế tác tỉ mỉ dưới đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân kim hoàn, ẩn chứa những câu chuyện tình yêu của riêng đôi bạn. Với dịch vụ tư vấn 1:1 hoàn toàn miễn phí, bạn có thể thoải mái chia sẻ mong muốn của mình, Tierra sẽ giúp bạn hiện thực hóa câu chuyện tình yêu hạnh phúc của đời mình.

Đặc biệt, với nguồn kim cương kiểm được kiểm định GIA uy tín toàn thế giới, Tierra cam kết mang đến cho bạn các mẫu nhẫn cầu hôn kim cương thiên hoàn hảo nhất với các lựa chọn đang dạng với kim cương tròn hay Fancy Shape, Fancy Color…, giúp bạn thành công chinh phục trái tim của "người ấy".