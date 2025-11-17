Tierra Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt

Tháng 11, vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng dường như sáng hơn thường lệ. Một phần vì hệ thống đèn rực rỡ của tuyến đường trung tâm, phần còn lại vì sự xuất hiện của Tierra Diamond – thương hiệu trang sức kim cương Việt Nam vừa chính thức khai trương cửa hàng tại vị trí "đất vàng" với mức thuê ước tính gần nửa tỷ đồng mỗi tháng.

Tierra Diamond chính thức khai trương cửa hàng tại số 2A-2B Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, ngay giữa vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng.

Rực rỡ nhất Ngã Sáu Phù Đổng gọi tên Tierra Diamond

Ngày 15/11/2025, Tierra Diamond chính thức khai trương cửa hàng thứ 15 tại Ngã Sáu Phù Đổng. Từ sáng sớm, sự kiện khai trương đã khiến khu vực vòng xoay vốn đông đúc nay lại càng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hàng trăm lượt khách ghé tham quan, check-in, và mua sắm khiến không gian khai trương tràn ngập năng lượng và ánh sáng. Ghé thăm Tierra dịp khai trương không chỉ có các cặp đôi cần tìm nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn, mà còn có các nam thanh nữ tú sành điệu, chờ được check-in trong cửa hàng.

Nếu như vào ban ngày, cửa hàng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, thì khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hòa cùng sắc sáng lấp lánh từ các khung kính biến Tierra Ngã Sáu Phù Đổng trở thành một viên kim cương tỏa sáng, góp phần điểm tô nét phồn hoa cho cả con phố nhộn nhịp.

Cửa hàng mới của Tierra thu hút mọi ánh nhìn dù là đêm hay ngày.

Tierra thiết kế buổi khai trương theo hướng đa trải nghiệm, biến cửa hàng thành một không gian thưởng lãm kết hợp mua sắm, với những tủ trang sức sang trọng nằm xen kẽ với các bài trí lấp lánh, bắt mắt. Không gian được thiết kế theo hướng "luxury but welcoming" – sang trọng nhưng gần gũi và thân thiện. Mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để khách hàng có thể trải nghiệm mua sắm thoải mái nhất: ánh sáng vừa đủ, khu trưng bày kim cương nổi bật, và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm.

Hàng trăm lượt khách đến tham quan, mua sắm nhân dịp khai trương chứng tỏ cho sức hút của sự kiện lẫn thương hiệu

Tierra Ngã Sáu Phù Đổng: Cú đầu tư mạnh tay để vươn mình mạnh mẽ

Tierra Ngã Sáu Phù Đổng là bước đi chiến lược của Tierra Diamond trên hành trình gần 10 năm định vị thương hiệu. Xuất phát từ một thương hiệu trang sức khởi nghiệp, Tierra dần xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực trang sức cưới-cầu hôn, trở thành cái tên được ưu tiên lựa chọn của các cặp đôi trẻ trên khắp cả nước. Tierra cũng là đơn vị tiên phong trong việc minh bạch hóa thị trường kim cương thiên nhiên với cam kết cung cấp kim cương chất lượng và đúng giá trị.

Đây không phải là cửa hàng đầu tiên của Tierra ở các quận trung tâm, song đây lại là lần đầu tiên Tierra tham gia vào cuộc đua "mặt bằng ngàn đô" đáng mơ ước nhưng không phải ai cũng dám dấn bước. Chính nước đi này đã phần nào thay đổi cách nhìn của công chúng đối với thương hiệu: Cao cấp hơn, quy mô hơn và uy tín hơn.

Với cửa hàng mới tại Ngã Sáu Phù Đổng, Tierra hướng đến nâng tầm trải nghiệm mua sắm của khách hàng bằng vị trí thuận lợi và không gian sang trọng.

Sự kiện khai trương không chỉ mở ra một không gian mua sắm mới, mà còn khẳng định khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt: tạo dựng trải nghiệm đẳng cấp, hiện đại và khác biệt, ngay giữa trái tim TP.HCM.

Trong dịp đặc biệt này, Tierra triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho trang sức và kim cương thiên nhiên. Khu vực trang trí khai trương cũng được giữ lại để khách ghé chơi, chụp hình check-in và tận hưởng không khí lễ hội kéo dài sau ngày 15/11. Nếu đang tìm một món trang sức ý nghĩa hoặc muốn trải nghiệm không gian mua sắm sang trọng giữa lòng thành phố, Tierra Ngã Sáu Phù Đổng chắc chắn là điểm hẹn đáng ghé trong tháng này.