Các mảng cuộc sống từ công việc cho tới đời tư của tiếp viên hàng không đều là những chủ đề được nhiều người quan tâm. Càng khám phá, tìm tòi, chúng ta lại càng hiểu thêm những điều tuy nhỏ nhặt nhưng ẩn chứa ý nghĩa cực kỳ tinh tế. Vật dụng mà các tiếp viên hàng không đem theo khi lên máy bay cũng là một ví dụ thuộc phạm trù này.

Chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ khi biết các tiếp viên hàng không luôn luôn mang theo một hoặc rất nhiều bút khi lên máy bay. Đồng thời, chúng ta sẽ tự hỏi, vì sao mỗi hãng bay lại không chuẩn bị sẵn bút cho tiếp viên mà để họ phải tự cầm đồ cá nhân? Và một chiếc bút như vậy sẽ có những lợi ích gì đúng không nào? Hãy cùng đi tìm hiểu và lý giải về vấn đề này nhé!

Chiếc bút của mỗi tiếp viên hàng không có chức năng gì?

Ký tá các giấy tờ quan trọng

Dù là ở vị trí tiếp viên bình thường hay tiếp viên trưởng, mỗi người đều cần ký các giấy tờ quan trọng để đảm bảo chuyến bay vận hành chuyên nghiệp. Hơn nữa, trong trường hợp bay ra nước ngoài, việc khai tờ hải quan, nhập cảnh là bắt buộc. Tiếp viên cũng cần ghi lại nhật ký chuyến bay tỉ mỉ, cẩn thận. Do đó chuẩn bị bút sẽ giúp những nhiệm vụ này chủ động, trơn tru hơn nhiều.

Cho khách bay mượn

Đối với khách đi công tác, thường là họ luôn chuẩn bị bút sẵn đem theo người. Tuy nhiên khách đi du lịch lại không chú ý tới tiểu tiết này. Để khai được tờ hải quan, nhập cảnh, tờ khai y tế... họ sẽ cần mượn bút từ phía tiếp viên hàng không. Đó cũng là lý do mà những tiếp viên cẩn thận thường đem theo nhiều bút để nhiều khách có thể viết hơn.

Ghi chú những điều cần lưu ý

Trên thực tế, với mỗi chuyến bay, các tiếp viên hàng không cần phải ghi chú và nhớ rất nhiều thứ. Có thể kể đến đầu tiên là dây an toàn cho trẻ em (Infant Seatbelt). Vật dụng này không có sẵn trên ghế mà tiếp viên sẽ hỏi hành khách để biết phải chuẩn bị bao nhiêu dây. Đặc biệt, họ cũng cần nhớ những số ghế nào sử dụng Infant Seatbelt để đến cuối chuyến bay thu lại đủ. Nhiều hành khách trót quên bỏ luôn vào túi, dẫn tới thất lạc. Hậu quả là tiếp viên của chuyến bay phải bồi thường, thậm chí là bị kỷ luật vì lơ là nhiệm vụ.

Tiếp viên hàng không sẽ dùng bút để ghi lại yêu cầu của khách

Hoặc một ví dụ khác là trên máy bay, nhiệt độ bị giảm xuống để đảm bảo an toàn nhưng khách lại cảm thấy lạnh. Song họ không mang áo ấm nên mới phải yêu cầu cấp chăn đắp trong suốt chuyến đi. Tờ giấy note và bút ghi chú sẽ giúp tiếp viên biết hành khách đang cần bổ sung thứ gì, từ đó nâng cao trải nghiệm bay. Đôi khi, tiếp viên bận chuẩn bị cất cánh, biểu diễn an toàn bay... do đó nếu không ghi chép thì dễ bị quên, sót. Chắc chắn, không một tiếp viên nào muốn nhận về những lời phàn nàn, chê trách làm ảnh hưởng đến hình ảnh hãng bay.

Phá khóa vali

Một số hành khách sử dụng vali có khóa mật khẩu hoặc khóa thông thường nhưng chẳng may làm mất chìa, quên password. Để giúp họ phá khóa, lấy đồ, các tiếp viên hoàn toàn có thể sử dụng bút. Thủ thuật này không chỉ dành cho trường hợp đang trên máy bay mà còn áp dụng trong đời sống. Hơn nữa, nếu phát hiện hành khách giấu thứ gì đó đáng nghi trong vali, chiếc bút cũng có thể là công cụ cưỡng chế để khám xét dù khách muốn hay không. Tất nhiên trường hợp này rất hiếm gặp, vì khi ở sân bay, các hành lý đã phải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Ồ, hóa ra bút còn có thể phá khóa vali nữa đấy!

Làm tăng tính thẩm mỹ

Với các tiếp viên nữ mặc áo dài, bút sẽ được gài vào tay áo ở ngăn "bí mật". Còn với tiếp viên nam, bút sẽ cài vào phần ngực. Một chi tiết dù nhỏ nhưng cũng đủ làm tăng tính chuyên nghiệp và thẩm mỹ. Đồng thời, nó làm tác phong của mỗi tiếp viên chỉn chu hơn, gây được nhiều thiện cảm đối với khách bay.

Tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines Phương Ly từng đăng tải trên trang Tik Tok cá nhân về nơi giấu chiếc bút thần thánh này. (Nguồn: Tik Tok nhân vật)

Dùng để tự vệ với đối tượng quá hung hãn

Đôi khi sẽ không tránh khỏi trường hợp một khách hàng vì bất mãn, quá khích mà tấn công tiếp viên. Cho dù mỗi tiếp viên đã học tự vệ từ trước song nếu đối phương quá hung hãn, họ sẽ cần tự bảo vệ bản thân. Chiếc bút tuy nhỏ nhưng có thể gây thương tích ở mức độ đủ để kẻ xấu bị khống chế.

Mỗi khách bay cần lưu ý điều gì?

Chính bởi những chức năng đặc biệt của bút đối với tiếp viên hàng không kể trên, mỗi chị em cần lưu ý hai điều dưới đây.

Thứ nhất, chính bạn cũng cần mang bút để ghi note gửi tới tiếp viên hoặc khai tờ hải quan, nhập cảnh. Điều này sẽ giúp bạn chủ động mà không phải lệ thuộc vào ai cả. Hơn nữa, cho dù tiếp viên hàng không cũng có bút song họ chỉ mang số lượng ít chứ không bao giờ đủ được cho tất cả hành khách. Vậy nên để tránh mất thời gian chờ đợi, hãy cầm theo một cây bút mỗi lần đi máy bay.

Hãy mang theo bút khi lên máy bay để chủ động hơn trong việc ghi chép khai báo giấy tờ.

Thứ hai, đừng bao giờ tỏ ra khó chịu nếu tiếp viên từ chối cho mượn bút. Bởi lẽ họ cũng cần phải viết nhiều, nếu không chính họ sẽ bị kỷ luật. Mặt khác, nếu tiếp viên cho bạn mượn bút, đừng bao giờ quên cảm ơn và trả lại nhé. Một cây bút không đáng bao nhiêu tiền nhưng nó cũng thể hiện phần nào nhân cách của chúng ta.

Khi bay hạng thương gia, trước khi mở lời mượn bút thì bạn cần kiểm tra bộ tiện ích đính kèm trên ghế. Trong trường hợp bay vé phổ thông, chị em có thể mượn người ngồi bên cạnh thay vì nhờ vả tiếp viên.

Hi vọng sau những thông tin thú vị kể trên, chị em đã dắt túi thêm nhiều kinh nghiệm lẫn vốn hiểu biết về hàng không, để mỗi lần bay sẽ đều trọn vẹn và đáng nhớ nhé!