Tiếp tục triển khai và mở rộng quy mô chương trình hỗ trợ bữa ăn học đường “Smiles & Health for Children”

Chương trình “Smiles & Health for Children” (Sức khoẻ của em, Nụ cười của em) thể hiện triết lý doanh nghiệp của Morinaga Milk. Trong đó, “Smiles” không chỉ là nụ cười bên ngoài mà còn là sự đủ đầy trong tâm hồn, còn “Health” thể hiện sự khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thông qua chương trình, Tập đoàn Morinaga Milk không chỉ hỗ trợ vật chất ngắn hạn mà là nền tảng giúp trẻ em phát triển toàn diện suốt cuộc đời và tự tin hướng tới tương lai.

Cụ thể, Tập đoàn Morinaga Milk đã kết hợp hỗ trợ hạ tầng (cơ sở vật chất bếp ăn) và đào tạo - giáo dục (kiến thức dinh dưỡng và vệ sinh) với mong muốn góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ em địa phương. Đồng thời, vượt ngoài phạm vị hỗ trợ vật chất, Tập đoàn Morinaga Milk còn thúc đẩy mô hình vận hành tự chủ tại cộng đồng thông qua chuyển giao kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh.

Triển khai từ năm 2023, chương trình “Smiles & Health for Children” (Sức khoẻ của em, Nụ cười của em) đã hỗ trợ được 6 trường mẫu giáo, đào tạo về đo lường và giám sát dinh dưỡng cho 47 giáo viên, với tổng số 413 em học sinh được hỗ trợ. Trong giai đoạn 1 và 2 đã triển khai, chương trình ghi nhận sự cải thiện về kiến thức dinh dưỡng - vệ sinh của giáo viên cũng như tình trạng dinh dưỡng của trẻ em.

Từ năm 2025, chương trình đã được mở rộng sang tỉnh Lai Châu và triển khai thêm tại cấp tiểu học. Dự kiến đến năm 2026, chương trình sẽ hỗ trợ tổng cộng 7 trường mầm non và 1 trường tiểu học.

Học sinh thưởng thức bữa ăn tại trường

Bà Chifumi Saito (Quản lý bộ phận, Tập đoàn Morinaga Milk) chia sẻ: “Tập đoàn Morinaga Milk được thành lập tại Nhật Bản cách đây hơn 100 năm và dần lớn mạnh trên toàn cầu. Tập đoàn chúng tôi hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe và dinh dưỡng của cộng đồng thông qua các sản phẩm từ sữa đa dạng.

Dựa vào chuyên môn của mình, chúng tôi đã khởi xướng dự án “Sức khoẻ của em, Nụ cười của em” nhằm thúc đẩy sự phát triển thể chất và tinh thần cho trẻ em Việt Nam. Sáng kiến này thể hiện sự trân trọng của chúng tôi dành cho những nụ cười trẻ thơ. Với nỗ lực bền bỉ, chúng tôi hướng đến việc xây dựng một xã hội nơi trẻ thơ được cất lên tiếng cười trong trẻo và hồn nhiên nhất, được tận hưởng một tương lai an lành và tươi sáng”.

Cô Thuỷ (Hiệu trưởng trường mầm non huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết: “Là những điểm trường đầu tiên có phòng ăn để đảm bảo sức khỏe, vệ sinh và dinh dưỡng cho học sinh, chúng tôi rất vui và phấn khởi”.

Sau quá trình tái cấu trúc hành chính tại Việt Nam từ tháng 6/2025, một số thủ tục điều phối phát sinh kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Morinaga Milk, chính quyền địa phương và tổ chức Plan International, dự án vẫn được triển khai đúng tiến độ đề ra. Cụ thể: Hoàn thiện thiết kế, xin cấp phép và khởi công xây dựng cơ sở vật chất; Thực hiện đánh giá ban đầu và triển khai đào tạo về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và vệ sinh

Dựa trên Kế hoạch Phát triển Bền vững trung và dài hạn đến năm 2030, Morinaga Milk đặt mục tiêu đóng góp cho sức khỏe của 150 triệu người. Tại Việt Nam, tập đoàn triển khai các hoạt động thông qua: Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam; Công ty Cổ phần Morinaga Lê Mây Việt Nam; Công ty TNHH Morinaga Milk Việt Nam

Thông qua việc kết hợp hoạt động kinh doanh và đóng góp xã hội, Morinaga Milk hướng tới nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững. Mô hình hỗ trợ kết hợp giữa hạ tầng và giáo dục tại khu vực miền núi Việt Nam là biểu tượng cho cách tiếp cận của Morinaga Milk trong việc thúc đẩy sự tự chủ của cộng đồng.