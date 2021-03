Tiếp tục bị công kích đạo nhái clip làm mạch nha, Youtuber Bếp trên đỉnh đồi không im lặng mà đáp trả đanh thép, tố ngược Lý Tử Thất "copy" ý tưởng của mình!?

Vốn là một trong những Youtuber nổi tiếng ở Việt Nam nhưng "Bếp trên đỉnh đồi" lại luôn vướng phải lùm xùm đạo nhái phong cách đồng quê của vlogger đình đám Trung Quốc - Lý Tử Thất. Đã khá nhiều lần, Tâm An (chủ nhân của Bếp trên đỉnh đồi) bị công kích trên mạng xã hội nhưng hầu hết cô nàng đều chỉ chọn cách im lặng, không lên tiếng.

Lý Tử Thất và Bếp trên đỉnh đồi là cái 2 tên được cư dân mạng cực kỳ quan tâm.

Bằng chứng mà nhiều người chỉ ra việc Tâm An đạo nhái Lý Tử Thất.

Và mới đây nhất, Tâm An lại một lần nữa nhận phải những bình luận không hay trong bài viết giới thiệu món mạch nha thủ công. Nhiều cư dân mạng tiếp tục công kích cô nàng đã đạo nhái nội dung này bởi trước đó, Lý Tử Thất cũng có một chiếc clip tương tự.

Những hình ảnh Tâm An làm mạch nha.

Bình luận công kích của cư dân mạng.

Có thể thấy, phản ứng của cư dân mạng là khá gay gắt về sản phẩm này của Tâm An. Tuy nhiên, lần này, khác hẳn với những lần trước, cô nàng Tâm An đã không im lặng nữa mà phản pháo cực gắt. Thậm chí Tâm An còn đưa ra dẫn chứng video clip của mình có trước cả vlog của Lý Tử Thất để khẳng định bản thân không đạo nhái.

"Trước giờ em không đi tranh luận, vì quan điểm của em những gì tầm phào, mất thời gian, không mang lại cái giá trị gì cho mình em không làm. Em luôn im lặng dù nhiều lúc cũng thấy hơi buồn cười.

Như thường lệ em cũng định không nói gì. Nhưng, lần đầu và duy nhất em nói đôi lời vì nó liên quan tới sản phẩm truyền thống mà em đang dành cả tâm huyết cho nó, đang bắt tay xây dựng nhà xưởng để sản xuất nó thật bài bản.

Tối hôm qua, em có đăng 1 bài trên 1 group về sản phẩm truyền thống mạch nha mà em đang làm. Ai cũng đều biết, đây là món ăn tuổi thơ của nhiều người Việt. Ngày xưa ông bà ta còn gọi là kẹo mầm, kẹo kéo... Làng nghề truyền thống nổi tiếng là ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Trước đó em có quay video về cách làm món mạch nha này đăng trên Youtube.

Nhiều bạn vào tấn công bảo em ăn cắp ý tưởng món mạch nha của Lý Tử Thất. Ăn cắp ý tưởng đạo cụ, các bước quay và phong cảnh và trình tự quay video mạch nha của chị ấy.

Em mời mọi người xem ảnh dưới ạ. Vâng, em cũng xin phép thả nhẹ cái ảnh ở đây. Ngày đăng video làm mạch nha của em trên Youtube là ngày 11/4/2020 còn ngày đăng đầu tiên của chị LTT là 19/5/2020. Dạ, em đăng trước ạ.

Gửi mấy anh chị hay phê phán tôi!

Trong con mắt các anh chị, tôi đi ăn cắp của LTT, ừ thì anh chị vẫn nói tôi cãi sao nổi, nhưng nếu theo cách phân tích của anh chị, thì các anh chị nên công nhận LTT ăn cắp ý tưởng video làm mạch nha của tôi đi. Tôi đang nói nếu dựa theo cách phân tích của anh chị, nhớ đọc cho kỹ nhé (chứ tôi không có nói LTT ăn cắp ý tưởng của tôi nhé).

Cuộc đời này, trước cái đẹp nên dành ưu tiên cho tâm hồn biết rung động, đừng làm cho sân si che lấp hết cả. Tôi biết rồi sau đây, các anh chị vẫn sẽ tiếp tục tấn công tôi. Không sao. Xin mời tiếp tục. Chúc vui".

Dẫn chứng Tâm An đưa ra về việc video của mình đăng trước ngày của Lý Tử Thất.

Phía dưới bài viết, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tâm An và động viên cô tiếp tục thực hiện những video của mình. Tuy vậy, những ý kiến trái chiều thì vẫn không phải là không có.

Hiện những chia sẻ này của Youtuber Bếp trên đỉnh đồi vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.