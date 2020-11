Nhắc đến giải chạy thu hút sự chú ý của nhiều người nhất trong thời gian qua không thể không nhắc đến WOW Marathon. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải chạy Wow Marathon Hội An tuy phải tạm dừng nhưng thay vào đó, sự ra mắt của Virtual WOW Marathon Hội An 2020 - giải chạy ảo được tổ chức với quy mô lớn, chuyên nghiệp tiếp tục thúc đẩy tinh thần thể thao bất diệt và đồng hành với chặng đường chống dịch của cả nước đã gây tiếng vang rực rỡ.

Trong tháng này, giải chạy WOW Marathon đã trở lại và mang nhiều ý nghĩa hơn nữa!

Chạy để yêu thêm vẻ đẹp Việt Nam: Chạy qua bờ biển xanh, chạy băng qua rừng

Một trong những lý do lớn nhất của những người đam mê bộ môn chạy marathon không chỉ dừng lại ở cảm giác vượt qua chính bản thân mình hay tinh thần thể thao. Hầu như vận động viên chạy bộ nào cũng từng chia sẻ: Họ yêu cảm giác băng qua những con đường, nhìn ngắm cảnh vật và khám phá vẻ đẹp biến đổi không ngừng đang thay đổi xung quanh.

Có lẽ vì thế mà rất nhiều giải chạy được tổ chức ở các thành phố du lịch, ở những địa phương nổi tiếng với danh thắng và cảnh quan. Càng những cảnh đẹp gần gũi với thiên nhiên, càng những đường chạy có địa hình độc đáo và thú vị sẽ càng khiến buổi chạy trở nên đáng nhớ. Khi đó, bạn không chỉ tham gia một cuộc đua, một hoạt động thể thao, mà còn đang cùng tham quan và ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên và hít thở trong một bầu không khí rộng lớn mát lành.

Giải chạy WOW Marathon được ra đời để truyền cảm hứng cho những đường chạy khắp Việt Nam. Khởi đầu với Virtual WOW Marathon Hội An, vì sự trở lại của COVID-19, chúng ta đã để lỡ mất cơ hội khám phá cung đường chạy tuyệt đẹp tại phố cổ. Vì thế lần này, WOW Marathon đã lựa chọn Phú Quốc - hòn đảo ngọc hoang sơ với một cung đường chạy ngập tràn những trải nghiệm.

Xuyên suốt đường chạy trên đảo này, những gì bạn nhận được chính là tình yêu bất tận tới thiên nhiên hoang dã. Mỗi bước chạy, mỗi dặm đường bạn vượt qua sẽ là những gì đẹp nhất, hoang sơ và gần gũi nhất của Phú Quốc. Chúng ta sẽ chạy qua những bờ biển xanh thăm thẳm, những dải cát trắng phau trứ danh, chúng ta sẽ băng qua rừng để nhìn ngắm những thảm thực vật hoang sơ của một hòn đảo nhiệt đới. Thậm chí, chúng ta sẽ chạy qua 1 safari! Tất cả tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn mới, khiến bạn không chỉ đang chạy mà sẽ còn phải trầm trồ vì vẻ đẹp và sự kỳ vĩ của thiên nhiên hoang dã.



Chung tay góp sức trồng rừng miền Trung: 100km chạy = 1 cây xanh được trồng ở miền Trung

Vẻ đẹp của đường chạy không chỉ đủ để lan tỏa tình yêu với thiên nhiên mà còn lan tỏa cả khát khao bảo vệ vệ môi trường sống hoang dã từ trái tim bất cứ ai. Đứng trước những màu sắc rực rỡ của thực vật, hoa cỏ, của động vật, của những loài thú… bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé. Bảo vệ môi trường không chỉ là câu chuyện zero waste hay no plastic, mà còn là lan toả tình yêu với sự đa dạng của của giống loài, tình yêu với vạn vật tự nhiên.

WOW Marathon Vinpearl Phú Quốc 2020 cũng sẽ là giải chạy "xanh" đích thực tại Việt Nam, trong đó mỗi bước chân của VĐV đều có ý nghĩa tới cộng đồng, mà ở đây chính là đồng bào miền Trung ruột thịt. Chúng ta hẳn đã thấy sự tàn phá kinh hoàng của bão lũ tới đời sống người dân miền Trung, và đã có rất nhiều giải pháp, rất nhiều sự giúp đỡ đến từ các tổ chức lớn nhỏ.



Chúng ta sẽ không nằm nằm ngoài sự đồng lòng đó. Với WOW Marathon, cứ 100km chạy được VĐV hoàn thành, giải chạy sẽ thay mặt bạn đóng góp cho quỹ "WOW Green" bằng 1 cây xanh được trồng ở miền Trung. Đó là một giải pháp bền vững, bảo vệ môi trường, trồng rừng ngăn lũ ở các khu vực thường xuyên đối mặt với thiên tai tại miền Trung. Với tinh thần nhân rộng cây xanh và lan toả tinh thần, ngay cả các vận động viên tham gia giải chạy ảo cũng sẽ có thể góp sức mình vào kế hoạch trồng rừng.