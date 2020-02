Tiếp nhận ca bệnh đặc biệt nguy cơ tử vong cao do bệnh lý nhiễm khuẩn cấp nguy hiểm từ răng miệng không phải ai cũng biết

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức ngày 4/2/2020 tiếp nhận và điều trị phẫu thuật cấp cứu ca bệnh đặc biệt liên quan đến răng miệng. Đó là nữ bệnh nhân lớn tuổi Trần Thị M (Nghĩa Hưng, Nam Định).



Theo gia đình bệnh nhân chia sẻ, bệnh nhân M đau răng 2 tuần tự điều trị vì ngại đến bệnh viện khi đã gần ngày Tết. Tuy nhiên bệnh không thuyên giảm, sốt cao liên tục, sưng nề mặt, khó nuốt, nói khó do cứng hàm nên người bệnh được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nam Định, sau đó chuyển Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW rồi đến bệnh viện Việt Đức.

Ngay khi đến Bệnh viện Việt Đức, người bệnh được khẩn trương làm xét nghiệm, chụp chiếu phim với chẩn đoán bệnh viêm tấy sàn miệng lan tỏa và tiến hành mổ cấp cứu. Ca mổ tiến hành thuận lợi khi rạch vùng dưới hàm người bệnh ra hàng trăm lít mủ rất thối, ổ mủ thông vào khoang miệng, lan xuống vùng cổ và có nguy cơ lan trung thất nếu không được xử lý kịp thời.

Hiện người bệnh còn ống nội khí quản nhưng tỉnh hoàn toàn, hết sốt, có dẫn lưu và hệ thống rửa liên tục mủ vùng ổ áp xe, kết hợp kháng sinh mạnh liều cao và hồi sức. Da vùng dưới hàm cổ được rạch rộng để mở và dự kiến sẽ khép lại sau từ 7 đến 10 ngày.

PGS.TS Nguyễn Đức Chính, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn và Chăm sóc Vết thương, Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Viêm tấy lan tỏa vùng sàn miệng là bệnh lý nhiễm khuẩn cấp nguy hiểm. Những trường hợp nặng, người bệnh có thể tử vong nhanh chóng do nhiễm trùng nhiễm độc, đặc biệt do ảnh hưởng đến thông khí vì bị khối mủ đè ép vùng hầu họng và lưỡi, chèn khí quản thậm chí đẩy lệch khí quản sang bên, người bệnh không nuốt cũng không thở được".

Điều trị muộn dẫn đến nhiễm trùng, nhiễm độc hôn mê nguy cơ tử vong cao

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Chính bệnh có đặc điểm hoại tử lan rộng, không giới hạn ở vùng sàn miệng. Nhiễm khuẩn gây ra do cả vi khuẩn ưa khí và kỵ khí phối hợp do đó tình trạng toàn thân rất nặng và tiên lượng xấu. Hầu hết các nhiễm khuẩn từ các chân răng hàm lớn hàm dưới lan qua xương hàm vào vùng sàn miệng. Ngoài nguyên nhân từ răng, viêm tấy lan tỏa sàn miệng còn do viêm cấp áp xe hoá tuyến nước bọt dưới hàm, viêm hoại tử hạch bạch huyết dưới hàm…

Viêm tấy sàn miệng lan tỏa bệnh nhân có dấu hiệu trong những ngày đầu bệnh nhân sốt rất cao 39 – 400 độ C sau đó xuất hiện tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, tiểu ít, bệnh nhân vật vã, khó thở, khó nuốt, hơi thở rất hôi. Các xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao đặc biệt là bạch cầu đa nhân trung tính, có rối loạn chức năng gan thận. Cấy máu có thể dương tính nếu vi khuẩn nhiễm vào máu.

PGS.TS. Nguyễn Đức Chính khuyến cáo cho biết ngoài việc vệ sinh răng miệng, điều trị các bệnh lý vùng miệng để dự phòng bệnh. Nếu thấy các dấu hiệu biến chứng bệnh viêm tấy sàn miệng lan tỏa cần sớm đến các cơ sở y tế có chuyên môn để điều trị, tuyệt đối không được tự điều trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian gần đây bệnh viện Việt Đức đã điều trị nhiều các trường hợp viêm tấy sàn miệng lan tỏa hầu hết nguyên nhân do răng kết quả tốt. Tuy nhiên cũng có những trường hợp tử vong do đến muộn, tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc hôn mê mặc dù được phẫu thuật và hồi sức cũng vẫn không thể cứu được .