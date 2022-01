Tiếng Việt có một từ độc lạ NHẤT thế giới, ai cũng dùng hàng ngày nhưng 99% chúng ta đều không nhận ra

Trên thế giới có hàng trăm ngôn ngữ và mỗi loại lại có một đặc điểm riêng làm nên sức hấp dẫn không trộn lẫn. Với Tiếng Việt, có thể dùng sự phong phú và độc lạ để miêu tả. Phong phú là bởi Tiếng Việt có rất nhiều kiểu câu từ, thanh dấu khiến cho bất kỳ ai học cũng phải thốt lên "đúng là phong ba bão táp cũng không bằng"! Còn độc lạ là vì ngôn ngữ này còn có những từ không ở đâu có.

Khi đã quen với một ngôn ngữ thì người ta có nhiều cách biểu đạt để hiểu mà không nhất thiết từ đó phải mang một nghĩa nào cụ thể. Lâu dần, những từ như vậy trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày mà có thể bạn không biết đến sự đặc biệt của nó.

Mới đây, TikToker Bino Chém Tiếng Anh đã chỉ ra một từ Tiếng Việt mà theo anh là độc lạ nhất thế giới. Đó chính là từ "ấy" mà hầu như ai cũng dùng hằng ngày.

TikToker Bino Chém Tiếng Anh chỉ ra một từ Tiếng Việt cực độc lạ (Nguồn: TikTok @binochemtienganh)

Cụ thể, trong clip này, chàng TikToker đã chỉ ra, từ "ấy" là một từ không xác định, có thể thay thế cho tất cả các danh từ, động từ, tính từ, trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn... vì thế nên không có một từ nào trong Tiếng Anh hay một ngôn ngữ nào anh chàng từng học qua có nhiều nghĩa như vậy.

Chắc chắn, trong nhiều trường hợp, người Việt đều đã sử dụng từ ấy như nhắc lại tên người, sự việc, hiện tượng đi trước; không muốn nhắc đến trực tiếp; hay đột nhiên không nhớ ra... nhưng hay một điều là người nghe hầu hết đều hiểu nghĩa của từ "ấy" được nhắc đến.

Có hàng ngàn ví dụ cho câu này như: “Lấy giúp tôi cái ấy để viết” (thay thế danh từ "chiếc bút"), “Giờ mới đi chạy bộ à? Tôi cũng vừa ấy xong” (thay thế cho động từ "chạy"), “Chiếc áo này màu đỏ với vàng đậm quá nên nhìn hơi ấy” (thay thế cho tính từ "loè loẹt"),... Tóm lại, với từ "ấy" thì "nhạc nào cũng nhảy" được.

Tiếng Việt có một từ rất độc đáo mà nhiều người không để ý

Đối với Tiếng Anh cũng có những từ để thay thế như this/that/these/those nhưng chúng đều có những quy tắc và nhiệm vụ nhất định. Trong đó, sử dụng that (số ít) và those (số nhiều) để nói về người hoặc vật không gần chúng ta. Ví dụ: What’s that? (tạm dịch: đó là gì vậy?), Those are very expensive shoes (tạm dịch: Đó là những chiếc giày rất đắt tiền)... Và ngược lại, sử dụng this và these cho những người và vật ở gần chúng ta.

Tuy nhiên những từ này chỉ mang ý nghĩa gần giống và cần sử dụng đúng ngữ cảnh, đối tượng chứ không đa năng và linh hoạt như từ "ấy" trong Tiếng Việt. Vậy mới thấy, trong Tiếng Việt ngoài độ hack não với các câu đố, từ đồng nghĩa, ẩn dụ ra thì cũng thú vị phết đấy. Nhiều người khi biết thông tin này đều ngỡ ngàng vì không biết bấy lâu nay mình đang dùng một từ độc lạ hàng đầu thế giới.

Nguồn: Tổng hợp