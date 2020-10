Tiếng khóc xé lòng của em bé 2 tuổi ôm chặt thi thể đẫm máu của mẹ cả đêm trong xe hơi hé lộ vở kịch hoàn hảo của gã chồng tệ bạc

Vào tháng 9/1993, tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ trong chiếc xe hơi màu trắng đỗ bên đường tại Thái Lan đã làm rung chuyển cả dư luận lúc bấy giờ. Sự việc xảy ra vào lúc sáng sớm, khi mọi người đang tất bật trên đường đi làm thì bất chợt họ nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc nức nở trong một chiếc xe hơi.

Khi tiến đến gần, mọi người mới bàng hoàng và sốc nặng khi trước mắt là thi thể đẫm máu của người mẹ 30 tuổi đang nằm trong xe còn bé gái 2 tuổi ôm chặt mẹ gào khóc khản cả giọng. Vẻ mặt hoảng sợ, thân hình nhỏ bé run rẩy cùng đôi mắt đẫm lệ của em khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa. Ít ai ngờ rằng, đứa bé đã cầm khăn giấy lau vết máu trên thi thể mẹ trong suốt 6 tiếng đồng hồ với hy vọng mẹ sẽ tỉnh lại.

Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc. Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Khi đến nơi chúng tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Mặc dù đã cố gắng thuyết phục để đưa đứa bé ra ngoài nhưng em bé nhất quyết chịu, ôm chặt thi thể mẹ không rời".

Hình ảnh em bé gào khóc, ôm thi thể mẹ khiến nhiều người ám ảnh.

Sau một thời gian kiên trì an ủi, các sĩ quan cảnh sát đã đưa được em bé ra bên ngoài và tiến hành khám nghiệm tử thi. Bé gái đã được chăm sóc trong vòng tay bao bọc của các điều tra viên, em đã phải trải qua ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình, ôm thi thể mẹ suốt đêm, không một ai hay biết. Dù đã được đưa ra ngoài nhưng đứa trẻ vẫn không ngừng gọi tên mẹ khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa, nhói đau trong lòng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, người mẹ bị đâm ở 3 vị trí và bị bóp cổ đến chết, cô qua đời ít nhất 6 tiếng đồng hồ. Danh tính nạn nhân được xác định là cô Syamol Laplokiat, chủ một cửa hàng quần áo. Cô là vợ cũ của bác sĩ Bundit Kositchaiwat, cả hai đã ly dị cách đây 2 năm và đứa trẻ được người phụ nữ này nhận nuôi.

Gia đình nạn nhân sau khi nhận được thông tin đã đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Mẹ của người phụ nữ cho biết nạn nhân không hề gây ra thù oán với ai và bà nghi ngờ rằng chính chồng cũ của con mình là kẻ gây ra tội ác này. Cảnh sát đã tiến hành thu thập nhiều chứng cứ và nhận định đây là một vụ án giết người liên quan đến tình cảm, kẻ thủ ác rất tinh vi và xảo quyệt khi dựng hiện trường giả thành một vụ hiếp dâm, cướp bóc và giết người. Và nghi phạm chính không ai khác là chồng cũ của nạn nhân, bác sĩ Bundit Kositchaiwat.

Một bằng chứng quan trọng chống lại chồng cũ của nạn nhân là một người bạn cho hay vào hôm xảy ra sự việc, cô Syamol Laplokiat đã nhận được cuộc gọi của chồng cũ hẹn cô đến một quán cà phê để trao đổi việc liên quan đến con gái nhưng đi kèm với điều kiện là không được nói với ai. Mặc dù vậy, nạn nhân đã nói cho bạn mình rồi lái xe đưa con gái đi cùng mà không mảy may nghi ngờ gì.

Bác sĩ Syamol Laplokiat và mẹ của nạn nhân

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, sau nhiều lần quanh co chối cãi, cuối cùng bác sĩ Bundit Kositchaiwat phải cúi đầu nhận tội. Bundit Kositchaiwat khai nhận rằng hắn đã thuê một nhóm xã hội đen để giúp sát hại vợ cũ và tạo ra hiện trường giả. Lý do khiến người đàn ông này gây ra tội ác tày trời là vì hắn sợ vợ cũ sẽ phá hỏng danh tiếng cùng đám cưới của hắn với bạn gái mới. Trước đó, nạn nhân và chồng cũ yêu nhau say đắm, bất chấp sự phản đối từ gia đình, cô Syamol Laplokiat đã bí mật kết hôn với bạn trai bác sĩ và mang thai con gái đầu lòng.

Tuy nhiên, cuối cùng cả hai quyết định đường ai nấy đi vì gia đình cô Syamol Laplokiat rất có thế lực. 2 năm sau, vị bác sĩ có tình mới nhưng cô Syamol Laplokiat không ủng hộ vì thương con gái nhỏ và muốn cả hai nối lại tình xưa. Vì sợ vợ cũ dựa vào vị thế của gia đình mà phá hoại hạnh phúc mới nên Syamol Laplokiat đã quyết định thực hiện tội ác man rợ.

3 người đàn ông được thuê sát hại nạn nhân tái hiện lại hiện trường vụ án.

Syamol Laplokiat khi ra hầu tòa.

Tại phiên tòa xét xử, gã bác sĩ đã nhận mức án tử hình còn 3 người đàn ông được thuê sát hại nạn nhân nhận án tù chung thân do thành khẩn khai báo và hợp tác với chính quyền địa phương. Vụ án đã khép lại với bản án xứng đáng cho kẻ thủ ác nhưng chắc chắn không thể nào xóa mờ đi những tổn thương trong lòng bé gái 2 tuổi. Chỉ trong 1 đêm, đứa trẻ đã trở thành mồ côi và đau đớn hơn là em phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại.

Vụ án ám ảnh đến nỗi nó đã được chuyển thể thành phim vào năm 1995 với tựa đề Syamol. Và cho đến nay mỗi khi nhắc lại, nhiều người vẫn đau nhói khi nhìn thấy bức hình đứa trẻ gào khóc bên thi thể mẹ năm nào.

Nguồn: Thairath