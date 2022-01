Tiến Việt, đồng nghiệp của Hồng Đăng trong “Thương ngày nắng về” là ai?

Tiến Việt trong phim "Thương ngày nắng về" – Một màu sắc khác lạ so với các vai diễn anh từng tham gia

"Thương ngày nắng về" đang là bộ phim chiếu khung giờ 21h40 ăn khách trên kênh VTV hiện nay và được mua kịch bản chuyển thể từ bộ phim Hàn Quốc Con gái của mẹ (2018).

Từ tập 8 của bộ phim "Thương ngày nắng về" đang tạo sức nóng thời gian vừa qua, khán giả sẽ bắt gặp hình ảnh của diễn viên Tiến Việt trong vai là đồng nghiệp của Đức "xoăn" (Hồng Đăng).

Cùng tuyến vai với Hồng Đăng, anh chàng đồng nghiệp này xuất hiện là nhân vật khá mải chơi khi mà suốt ngày chỉ biết rủ rê Đức "xoăn" (Hồng Đăng) tham gia những thú vui vô bổ như chơi chim, chơi game.

Xuyên suốt bộ phim, Đức (Hồng Đăng) đã không ít lần "phải vạ" khi nghe theo lời rủ rê của anh bạn đồng nghiệp do Tiến Việt thủ vai. Đức (Hồng Đăng) ham chơi đến mức bỏ mặc con ốm, để vợ một mình lo toan. Nhân vật anh bạn do Tiến Việt thể hiện còn rủ Đức "xoăn" chơi chim cá độ, xui vay tiền khắp nơi, mua con Mesci 10 triệu khiến gia đình cãi vã nảy lửa. Chưa hết, vai diễn này cũng rất hay trêu chọc nói xấu và rủ rê xui dại Đức (Hồng Đăng). Thực sự đây là một anh bạn ham chơi, lười làm và còn ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.

Có thể nói, nhân vật lần này của Tiến Việt đảm nhận có dấu ấn khá "tệ" nhưng lại rất lạ, mang đến những tình tiết vô cùng thú vị, tạo điểm sáng cho tuyến nhân vật chính ở từng tập phim.

Tại sao vai diễn trong "Thương ngày nắng về" lại làm khó Tiến Việt

Với ngoại hình dễ nhìn, lối diễn xuất tự nhiên và linh hoạt, Tiến Việt đã chinh phục khán giả ở nhiều tác phẩm trước đó, nhưng ở vị trí "Đồng nghiệp của Đức" trong phim "Thương ngày nắng về" lại là một câu chuyện "làm khó" Tiến Việt.

Với vai diễn là ông bạn đồng nghiệp mải chơi là đối tượng không nên chơi nhưng đây hoàn toàn là một màu sắc trái ngược với Tiến Việt ngoài đời thực.

Thực tế, anh là người khá chỉnh chu, làm việc có kế hoạch và trách nhiệm cao. Về tính cách, Tiến Việt là người khá trầm lặng, sống nội tâm nhưng đặc biệt sống hết mình và cống hiến với công việc, thế nên được bạn bè đồng nghiệp yêu quý và tôn trọng.

Ít ai biết rằng, Tiến Việt đang đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân với quân hàm đại úy (sẽ lên hàm thiếu ta vào giữa năm 2022). Vợ anh là ca sỹ Đinh Phương Thuỷ (từng tham gia chương trình "Sao mai điểm hẹn" năm 2008) và hiện tại mang quân hàm thượng uý, cũng đang phục vụ trong lực lượng công an. Chính vì lý do này mà hai vợ chồng diễn viên có thể thông cảm và sẻ chia vấn đề công việc một cách dễ dàng, luôn giữ lửa tình yêu và nhau cống hiến và thể hiện bản thân trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Bén duyên với nghiệp diễn bằng "cú ngã thi cử" những năm tháng ngồi ghế nhà trường

Từng rất đam mê kinh doanh nên trong giai đoạn lựa chọn cánh cửa đại học cho cuộc đời mình, Tiến Việt đã từng 2 lần gieo ước mơ theo học khối ngành kinh tế.

Nhưng không được may mắn khi cả hai lần, chàng học trò trượt đại học trong sự nuối tiếc "thiếu nửa điểm chuẩn", anh đành nói lời từ biệt với hoài bão trở thành nhà kinh doanh.

Và rồi bất ngờ anh bén duyên với nghệ thuật khi đến năm thứ ba, anh thi đỗ thủ khoa 2 trường Cao Đẳng nghệ Thuật Hà Nội và Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh (khoa diễn viên) – đây quả thực là cú rẽ tuyệt vời của cuộc đời Tiến Việt.

Một thời gian sau khi tốt nghiệp, anh về phục vụ trong Đoàn kịch nhà hát Công an Nhân Dân. Suốt quá trình tham gia cống hiến tại nhà kịch, cũng không ít lần anh ẵm về nhiều giải thưởng. Năm 2020, Tiến Việt ôm trọn huy chương bạc tại Hội Diễn Sân khấu Công An nhân dân. Năm 2021, anh tiếp tục giành được huy chương đồng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc với vở kịch "Trái tim thành phố".

Câu nói "nghề chọn người" quả thực không sai đối với khả năng diễn xuất linh hoạt của Tiến Việt trên sân khấu kịch và cả những thước phim anh tham gia.

Tiến Việt – Khát khao được đóng trọn với nhiều vai diễn hơn nữa, tiếp tục nghiệp diễn

Với cái nhìn khách quan, có thể nói tại thời điểm hiện tại, cuộc sống của Tiến Việt khá viên mãn với hạnh phúc cùng vợ con, sự nghiệp riêng ổn định. Thế nhưng anh vẫn luôn trăn trở và khát khao được cống hiến, phát triển ở các vai diễn của các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Bên cạnh đó vẫn phát huy, tiếp tục thế mạnh ở các vai diễn sân khấu mà anh từng tham gia trước đây khi về phục vụ trong lực lượng công an.

Người ta nhắc đến Tiến Việt, là còn kể đến thái độ làm việc nghiêm túc, không nề hà bất cứ trở ngại gì, không ngại nhận vai khó để thử thách bản thân từ những vai diễn anh đã từng thực hiện.

"Mỗi vở diễn, vai diễn mới là một lần lăn lộn vắt kiệt sức, đổ mồ hôi đôi thậm chí là đổ cả máu trên sân khấu nhưng tôi vẫn vui vì được làm nghề, được sáng tạo và quan trọng là có cơ hội được rèn dũa bởi các anh chị đạo diễn – đồng nghiệp giỏi giang, có vất vả nhưng thực sự đáng trân quý." – Tiến Việt chia sẻ.

Nam diễn viên khẳng định bản thân luôn nỗ lực qua từng vai diễn để mang đến khán giả những vai diễn chân thật.

Có thể nói "Thương ngày nắng về" là viên gạch đầu tiên để Tiến Việt quay trở lại với ước mơ làm phim truyền hình, phấn đấu trở thành gương mặt thân quen đối với khán giả truyền hình trong vũ trụ phim của VFC.

https://afamily.vn/tien-viet-dong-nghiep-cua-hong-dang-trong-thuong-ngay-nang-ve-la-ai-2022012418444495.chn