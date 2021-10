Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường: Khó có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan điều tra

Theo đó, vào 10h sáng 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ và xác nhận việc này.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan Điều tra Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác, do đó Cơ quan điều tra đã trao đổi với kiểm sát viên để tiến hành đối chất theo luật định.

Quá trình tham gia đối chất vào lúc 9h ngày 16/10/2021 tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, có 2 điều tra viên và 1 cán bộ điều tra của Phòng PC02 chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Nguyễn Phương Hằng và luật sư Hồ Nguyên Lễ với phía người bị tố giác là ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng.

Trong suốt thời gian đối chất, Cơ quan điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để “livestream” cho rằng bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư đi cùng “hành hung” tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên sau buổi làm việc, ngày 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú phường Bến Nghé, Quận 1) sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để "livestream" thông tin: Trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên vào ngày 16/10 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, bà bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư đi cùng "hành hung".

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) đánh giá, sự việc Bà Phương hằng tố cáo lên mạng xã hội là bị nhóm người bên phía ông Yên "hành hung" cho thấy tính chất căng thẳng của vụ việc. Tuy nhiên, hiểu thế nào là hành hung? Nguyên nhân nào dẫn đến việc hành hung? Hậu quả đến đâu?.. thì đó mới là vấn đề có ý nghĩa pháp lý.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường

Theo Tiến sĩ Cường, về nguyên tắc buổi làm việc xác minh tin báo tố giác tội phạm thì các đương sự không được phép ghi âm, ghi hình. Trong một số trường hợp thì cơ quan điều tra có thể tiến hành ghi âm, ghi hình để phục vụ công tác điều tra.

Trong buổi làm việc có sự tham gia của điều tra viên và có thể có cả kiểm sát viên, tại trụ sở cơ quan điều tra nên chuyện 4-5 người đàn ông hành hung một người phụ nữ trước mặt điều tra viên tại trụ sở sơ quan điều là khó có thể xảy ra. Hơn nữa, các luật sư là những người hiểu biết pháp luật, có thể có những người nóng nảy nhưng các luật sư rất ít khi làm việc bằng cảm xúc. Thực tiễn từ trước đến nay chưa có vụ việc nào nhiều luật sư tập trung đánh đương sự là một phụ nữ tại trụ sở cơ quan điều tra.

Trong vụ việc này, luật sư cho rằng vấn đề mâu thuẫn, lời qua tiếng lại có thể xảy ra giữa các đương sự. Tuy nhiên mâu thuẫn đến mức các bên xông vào đánh nhau, "hành hung" nhau là chuyện rất khó có thể xảy ra.

Nếu điều tra viên nào để xảy ra việc đương sự đánh nhau tại trụ sở cơ quan điều tra thì điều tra viên đó có thể bị kỷ luật, đồng thời những người gây mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan điều tra có thể bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích.

Bởi vậy, trong vụ việc này cần phải làm rõ khái niệm "hành hung" ở đây là gì, nguyên nhân vì sao lại có sự việc như vậy và hậu quả xảy ra đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức đến đâu thì mới có thể kết luận được vụ việc.

Nếu 2 bên hoàn toàn không có va chạm mà một bên cho rằng bị hành hung gây thương tích thì đó là "vu khống" và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với diễn biến những sự việc đã được công khai trên mạng xã hội, Tiến sĩ Cường cho biết, cần làm rõ nguyên nhân, hậu quả để xem xét trách nhiệm của các bên có liên quan.

Trường hợp sự việc chỉ là lời qua tiếng lại nhưng có tính chất căng thẳng thì cũng cần rút kinh nghiệm. Nếu sự việc còn tái diễn thì có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi "gây rối trật tự công cộng" đối với những người chửi bới, xúc phạm người khác tại cơ quan điều tra.

"Nếu điều tra viên để hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra, hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác diễn ra với ngay tại trụ sở cơ quan điều tra mà không thể kiểm soát được tình hình, không có cách xử lý thì cũng cần xem xét trách nhiệm của cán bộ điều tra này trong việc duy trì trật tự buổi làm việc và khả năng thực hiện công việc của mình", luật sư Cường kết luận.