Tiên phong xu hướng với Bộ sưu tập Trang sức kim cương "The Wonder Things" của DOJI

Xu hướng trang sức thu đông 2020 vẫn ưa chuộng những mẫu trang sức kinh điển nhưng không đơn điệu. Trong đó Trang sức Kim cương luôn chiếm vị trí độc tôn về độ tinh xảo cũng như nét đẹp đẳng cấp, sang trọng cho chủ nhân. Bộ sưu tập Trang sức Kim cương mới nhất của DOJI "The Wonder Things" được sáng tạo trên chất liệu kim cương siêu lý tưởng tinh xảo, lấp lánh của viên chủ chắc chắn sẽ mang đến cho phái đẹp diện mạo tự tin hoàn hảo nhất trong dịp 20/10.

Phong thái trang nhã, sắc đẹp tinh tế của người phụ nữ cũng tương đồng với chất liệu quý giá của kim cương.

Lấy cảm hứng từ những ước mơ nhiệm màu trong cuộc sống của người phụ nữ, các nhà thiết kế tại DOJI đã tạo nên những món trang sức đầy nữ tính nhưng vẫn làm nổi bật khí chất của người sở hữu.



Với viên kim cương chủ là kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows, mỗi thiết kế trang sức trong Bộ sưu tập "The Wonder Things" ẩn chứa vẻ đẹp lấp lánh nhờ kỹ thuật cắt siêu lý tưởng. Hình ảnh 8 mũi tên khi quan sát dưới ống soi chuyên dụng miêu tả sắc đẹp, sự mạnh mẽ, táo bạo của cô gái tự do phóng khoáng, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Còn hình ảnh 8 trái tim gắn liền với vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao cùng sự nữ tính, dịu dàng, giàu yêu thương.

Cận cảnh thiết kế trang sức trong Bộ sưu tập "The Wonder Things"

Người ta nói, phụ nữ thường dành sự đam mê đặc biệt cho kim cương, đá quý,... Chẳng phải vì họ thích vật chất, mà bởi đơn giản, họ muốn thực sự xinh đẹp và duyên dáng trong mắt người đối diện. Cái vén tóc vô tình để lộ đôi bông tai lấp ló sau làn tóc thơm, chiếc áo khoét sâu hờ hững vô tình khoe nhẹ sợi dây chuyền mỏng manh như neo đậu trên cổ từ khi nào…

Thấu hiểu điều đó, các thiết kế trong Bộ sưu tập "The Wonder Things" của DOJI thực sự là một trong những mảnh ghép không thể thiếu giúp phái đẹp trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Lựa chọn được một món trang sức phù hợp sẽ giúp bạn cảm thấy bản lĩnh, tự tin khai phá mọi điểm mạnh của mình.

Bằng tất cả tình yêu và sự trân trọng dành cho người phụ nữ Việt, các nghệ nhân tài hoa của DOJI muốn gửi gắm ý nghĩa đặc biệt qua từng kích thước siêu đẹp của viên kim cương siêu lý tưởng 8 trái tim và 8 mũi tên. Đó là mong ước tốt lành, là nguyện ước viên mãn và là lời cầu chúc may mắn dành cho một nửa của thế giới này.

Mỗi thiết kế kim cương trong Bộ sưu tập "The Wonder Things" gửi gắm một ý nghĩa đặc biệt.

So với các Bộ sưu tập kim cương 8 Hearts & 8 Arrows của DOJI đã ra mắt thị trường như "Rays of Light", "The Leading Star", "Như đóa trà my", "Queen of Hearts"…, Bộ sưu tập "The Wonder Things" đã mang đến một nét độc đáo riêng với những thông điệp đặc biệt qua 3 kích thước siêu đẹp của viên kim cương chủ với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 15 triệu đồng.

Không những vậy, khi mua các sản phẩm trong Bộ sưu tập "The Wonder Things", khách hàng sẽ được nhận ngay kính soi viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows để chiêm ngưỡng hình ảnh 8 mũi tên và 8 trái tim vô cùng độc đáo.

Với mong muốn mang đến vẻ đẹp trọn vẹn cho người phụ nữ Việt, DOJI luôn không ngừng đổi mới về thiết kế, chất lượng, giá cả và dịch vụ. Mỗi sản phẩm của DOJI là sự kết tinh từ sáng tạo của những nhà thiết kế đương đại và sự tài hoa của những nghệ nhân kim hoàn hàng đầu Việt Nam.

Dịp 20/10 này, DOJI gửi đến người phụ nữ yêu thương những sản phẩm trang sức độc đáo như Trang sức Đá Màu, Ngọc Trai, Trang sức Ý – Hàn Quốc, Trang sức trẻ, Trang sức Vàng ta 3D… cùng chương trình quà tặng 20/10 ý nghĩa: "Rạng rỡ như hoa – Đón quà như ý" với tổng giá trị quà tặng lên tới 2 tỷ đồng:

- Hóa đơn dưới 5 triệu đồng, nhận ngay Gift Card VinID trị giá 200.000 đồng;

- Hóa đơn từ 5 - 15 triệu đồng, nhận ngay Gift Card VinID trị giá 500.000 đồng;

- Hóa đơn trên 15 - 30 triệu đồng, nhận ngay Gift Card VinID trị giá 1,5 triệu đồng hoặc Charm Vàng 999.9;

- Hóa đơn trên 30 - 50 triệu đồng, nhận ngay thẻ ATM (TP Bank) trị giá 3 triệu đồng hoặc đồng hồ Pierre Cardin;

- Hóa đơn trên 50 - 100 triệu đồng, nhận ngay thẻ ATM (TP Bank) trị giá 5 triệu đồng hoặc đồng hồ Michael Kors;

- Hóa đơn trên 100 triệu đồng, nhận ngay thẻ ATM (TP Bank) trị giá 10 triệu đồng hoặc 2 chỉ Vàng 999.9.

