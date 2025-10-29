Rạng sáng ngày 29/10, Tiên Nguyễn bất ngờ thông báo sắp lên xe hoa với những khoảnh khắc ảnh cưới ngọt ngào với chồng sắp cưới. Tin vui này vừa nhận được nhiều sự chúc mừng vừa gây bất ngờ bởi trước đó, ái nữ nhà họ Nguyễn chưa từng tiết lộ về chuyện hẹn hò.

Clip chụp ảnh cưới của Tiên Nguyễn

Giữa lúc MXH còn đang choáng váng vì loạt ảnh cưới lãng mạn, nhiều người bắt đầu tò mò về danh tính chú rể cũng như các thông tin khác về Tiên Nguyễn.

Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997. Cô là con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cùng người vợ thứ hai - cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) còn Thủy Tiên giữ vai trò Tổng giám đốc IPPG.

Tiên Nguyễn

Nhiều năm nay, Tiên Nguyễn không chỉ nổi tiếng trong giới thượng lưu mà còn cả trên MXH với 252k người theo dõi Instagram. Cô được biết đến và hâm mộ nhờ ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang sang chảnh và cuộc sống thượng lưu trong mơ.

Là con gái gia tộc tài phiệt, cũng như các anh chị em của mình, Tiên Nguyễn được hưởng nền giáo dục xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ. Cô học cấp 3 tại 1 trường quốc tế ở TP.HCM sai đó theo học Đại học RMIT và học cao học ngành Quản trị Hàng không tại trường Đại học London (Anh).

Ngay từ khi còn ở tuổi teen, cô đã được ba mẹ dạy và cho cọ xát với những kiến thức thực tế trong việc quản trị kinh doanh. Tiên Nguyễn cũng sẵn sàng bán hàng ở quầy giảm giá để lấy kinh nghiệm trong công việc kinh doanh gia đình.

Tiên Nguyễn từng trực tiếp đi bán hàng ở quầy giảm giá của tập đoàn gia đình

Hiện tại, Tiên Nguyễn đang trực tiếp tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Cô giữ chức vụ Phó tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp của tập đoàn. Bên cạnh đó, Tiên Nguyễn còn là Giám đốc Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC).

Tiên Nguyễn trong vai trò doanh nhân

Trên trang mạng xã hội của mình, Tiên Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh thời trang sang chảnh của mình. Hot girl sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn cùng làn da "bánh mật", gu ăn mặc thời thượng và phủ kín hàng hiệu. Ái nữ tập đoàn IPP cũng thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang cao cấp như của nhà mốt Chanel, Dolce & Gabbana, Versace… khắp thế giới.

Thần thái, khí chất của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn được đánh giá cao vì "không lẫn vào đâu được". Cô yêu thích nhiều thương hiệu thời trang hàng hiệu và luôn là người chịu khó bắt xu hướng, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của riêng mình.

Dù nổi tiếng vì nhiều lý do như sinh ra trong gia đình thượng lưu, có chị dâu là nữ diễn viên Hà Tăng và bản thân xinh đẹp, Tiên Nguyễn không phô trương sự giàu có của mình. Trong cả sự nghiệp kinh doanh lẫn thời trang, Tiên Nguyễn đều có nhiều thành tích đáng nể, được nhiều lần vinh danh ở vị trí doanh nhân trẻ.

Ái nữ và ba mẹ

(Tổng hợp)