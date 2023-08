Tiềm năng "xuất khẩu văn hóa" thông qua mỹ phẩm thiên nhiên của Việt Nam

Câu chuyện xuất khẩu văn hóa thành công của Hàn Quốc



"Xuất khẩu văn hóa" là một khái niệm nằm trong sức mạnh mềm - thuật ngữ chỉ các cách thức phi truyền thống mà một quốc gia sử dụng nhằm tạo dựng ảnh hưởng của mình. Các hoạt động xuất khẩu văn hóa thường được thực hiện thông qua âm nhạc, phim ảnh, thời trang, và trong những năm gần đây, mỹ phẩm cũng trở thành một hướng đi tạo hiệu quả lớn.

Đảo Jeju được quảng bá thông qua một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc

Một trong những "tấm gương" xuất khẩu văn hóa qua mỹ phẩm thành công nhất phải kể đến Hàn Quốc. Cùng làn sóng Hallyu, các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc cũng "thừa thắng xông lên", không ngừng nghiên cứu và tận dụng các thành phần đặc trưng, từ đó khiến người tiêu dùng quốc tế có hứng thú với những sản phẩm thiên nhiên và ngành nông nghiệp của nước mình. Đồng thời, việc đầu tư thiết kế bao bì bắt mắt, sử dụng các họa tiết liên quan đến cảnh quan, trang phục, sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay các lễ hội truyền thống cũng giúp mỹ phẩm Hàn Quốc trở thành một "đại sứ văn hóa" ấn tượng.



Nỗ lực tôn vinh văn hóa truyền thống của một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam

Mặc dù xuất phát muộn hơn, nhưng những thương hiệu mỹ phẩm Việt, đặc biệt là các thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên cũng không ngừng nỗ lực phát triển, vừa để cạnh tranh trên thị trường, vừa góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam ngay trên chính sân nhà. Trong số đó, Cỏ Mềm chính là một thương hiệu luôn để lại những dấu ấn đáng nhớ với ưu thế tận dụng nguồn thảo dược đặc trưng của khí hậu nhiệt đới Việt Nam.

Mỹ phẩm Cỏ Mềm với tiêu chí "Lành & Thật"

Công thức hoàn hảo từ các phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Cỏ Mềm không chỉ tạo ra những sản phẩm không chứa hóa chất độc hại, thân thiện với môi trường; mà còn đưa những nguyên liệu thuần Việt trở lại với bàn trang điểm và cuộc sống của người Việt. Nhờ có Cỏ Mềm, hàng triệu người Việt được quay về với thói quen tắm gội bằng chất tạo bọt từ bồ hòn; dưỡng tóc suôn mềm bằng mần trầu, bồ kết; ướp mùi thơm tự nhiên lên da với hoa bưởi hay chống nẻ cho đôi môi bằng chiết xuất từ hạt gạo thân quen…



Đặc biệt, Cỏ Mềm chính là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên tiên phong của Việt Nam, cho ra mắt thành công dòng mỹ phẩm Sâm 1700 từ chiết xuất sâm Lai Châu quý hiếm, do chính thương hiệu này đầu tư nhân giống và bảo tồn. Sâm Lai Châu được đánh giá là có chứa nhiều thành phần chống lão hóa cao cấp, hiệu quả hơn các giống sâm khác trên thế giới; do đó, Cỏ

Mềm đã dành nhiều tâm huyết để không lãng phí nguồn dược liệu quý được thiên nhiên ban tặng.

Dòng mỹ phẩm chăm sóc da ngừa lão hóa chiết xuất từ sâm Lai Châu quý hiếm của Cỏ Mềm

Các chất liệu văn hóa dân tộc cũng được Cỏ Mềm tôn vinh trong quá trình thiết kế bao bì và quảng bá từng sản phẩm. Những cái tên vô cùng thuần Việt như "Lụa Diễm", "Tóc Mây", "Phố Xa", "Hây Hây",... đưa khách hàng trở về với những kỷ niệm thân thương đúng chất Việt. Cỏ Mềm cũng gây ấn tượng tốt bằng họa tiết lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian hàng Trống trên bao bì xà bông thiên nhiên hay hình ảnh cô gái Thái gội đầu bên bờ suối trên bộ sản phẩm dầu gội và dầu xả thảo dược. Những nỗ lực này không chỉ chạm được đến cảm xúc của khách hàng trong nước, mà còn tạo thiện cảm với khách du lịch quốc tế khi bắt gặp sản phẩm của Cỏ Mềm tại chuỗi gần 40 cửa hàng phân phối trên cả nước hay Spa cao cấp thuộc khách sạn 5 sao J.W. Marriott Hà Nội.



Bao bì mang phong cách thuần Việt của Cỏ Mềm luôn mang sức hút riêng

Thương hiệu mỹ phẩm Việt uy tín được tôn vinh với giải thưởng theo tiêu chí UNESCO



Vào đầu tháng 8 vừa qua, Cỏ Mềm đã được tôn vinh trong hạng mục "Thương hiệu bản sắc Việt Nam định vị giá trị toàn cầu" tại Diễn đàn Giao lưu Kinh tế – Văn hóa Việt Nam – Ấn Độ. Đây là một giải thưởng được đánh giá theo tiêu chí UNESCO, ghi nhận cho những nỗ lực ứng dụng và phát triển thảo mộc, nét đẹp văn hoá của Việt Nam trong sự phát triển bền vững của Cỏ Mềm.

Bà Trịnh Đặng Thuận Thảo là đại diện của ngành mỹ phẩm Việt tại Diễn đàn Giao lưu Kinh tế - Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ.

Khi thay mặt thương hiệu lên nhận giải, bà Trịnh Đặng Thuận Thảo - Founder, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của Cỏ Mềm khẳng định: "Với giá trị cốt lõi 'Sản phẩm LÀNH - Chất lượng THẬT', Cỏ Mềm hiện là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên được tin cậy hàng đầu Việt Nam và từng bước tiến ra thế giới." Có thể thấy, đây là một dấu mốc mở ra nhiều tiềm năng xuất khẩu cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa đối với ngành mỹ phẩm Việt Nam, mà Cỏ Mềm là đơn vị tiên phong.



Các sản phẩm của Cỏ Mềm thu hút sự quan tâm của khách quốc tế tại Diễn đàn.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi:



Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm

Địa chỉ: Số 225, phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội