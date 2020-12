Khi đến một salon làm tóc, điều mà chị em mong đợi nhất chắc chắn là mái tóc mình được làm đẹp, được tạo kiểu và chăm chút cẩn thận nhất để tự tin với diện mạo hoàn toàn mới của mình. Nhưng có một thực tế thế này, rất nhiều chị em ưng ý với mái tóc vừa uốn, nhuộm mềm mại bồng bềnh, nhưng sự mềm mại ấy chẳng kéo dài "mấy bữa". Mái tóc lại nhanh chóng trở về trạng thái khô xơ, chẻ ngọn thậm chí còn gãy rụng, vấn đề chính là các sản phẩm dùng lên tóc chứa quá nhiều hóa chất tạo màu, tẩy rửa gây hại cho tóc.

Khi nhắc đến làm tóc, các chị em thường nghĩ đến việc dùng các loại hóa chất khiến cho sợi tóc không còn giai đoạn nguyên bản ban đầu. Hầu hết các sản phẩm organic được nhắc đến nhiều trong các sản phẩm dầu gội mà ít được biết đến trong các sản phẩm uốn hay nhuộm, tuy nhiên bạn sẽ thay đổi quan điểm khi đến với Hair Salon dưới đây.

Chào Omnia, bạn có thể giới thiệu về bản thân cho độc giả aFamily hiểu hơn về Omnia được không?

Omnia Hair Boutique là một salon nằm nhỏ xinh nằm tại khu quảng trường chính của The Manor, đối diện Keangnam 72. Omnia - trong tiếng Latin nghĩa là trọn vẹn, chu toàn, đó cũng là điều mà Omnia luôn muốn nhắn gửi đến chị em nói riêng và tất cả khách hàng nói chung. Nếu như các chị em đi làm tóc ngoài tiệm ngại nhất là sản phẩm nhiều hóa chất và chất tẩy rửa thì Omnia chuyên dùng sản phẩm organic với các dòng sản phẩm từ thiên nhiên, hữu cơ an toàn tuyệt đối cho mái tóc của chị em.

"Chúng tôi nói KHÔNG với hóa chất lên tóc, sử dụng 100% sản phẩm hữu cơ, tự nhiên" - chủ salon Omnia chia sẻ.

Đi làm tóc tại các tiệm thông thường, chị em chỉ cần chọn theo mức giá và nhân viên sẽ làm tóc theo mức giá đó, ví dụ nhuộm/ uốn/ ép: 700k, 900k... nhưng thực tế có khi thuốc lại được pha trộn từ rất nhiều thành phần mà bạn không nắm được hết.



Chúng tôi thì minh bạch với sản phẩm được sử dụng lên mái tóc. Trước khi tạo kiểu, chúng tôi sẽ chuẩn bị sản phẩm phù hợp với chất tóc, và tiến hành pha chế trực tiếp trước mắt mọi người nên việc pha trộn chất tẩy rửa hay thêm thắt tạp chất là hoàn toàn không có.

"Da đầu có khỏe mạnh thì tóc mới bóng khỏe mềm mại, vậy nên khi chăm sóc tóc cần chú ý chăm chút cho da đầu trước tiên"

Vấn đề các chị em quan tâm hiện nay không chỉ là làm đẹp cho mái tóc mà họ còn cần phục hồi, trị liệu các hư tổn của tóc. Các chị em ngoài 35 - 40 tuổi đến Omnia khác nhiều, đa phần họ cần trị liệu vấn đề tóc rụng, tóc mỏng hay tham khảo các liệu trình kích thích mọc tóc từ sản phẩm hữu cơ.

Da đầu có khỏe thì từng sợi tóc mọc lên mới chắc khỏe không gãy rụng khô xơ. Vậy nên Omnia cũng khuyên các chị em nên tập trung chăm sóc da đầu cho chắc khỏe trước, sau đó từng sợi tóc sẽ tự khắc khỏe mạnh và bóng mượt hơn.



Theo quan sát tại salon, aFamily nhận thấy tại Omnia có một số lượng lớn các khách hàng có độ tuổi từ 35 tuổi trở lên. Vậy thì chăm sóc mái tóc của họ có gặp nhiều khó khăn không?



Các khách hàng của Omnia ở các độ tuổi khác nhau: từ các bạn trẻ, cho đến lứa tuổi trung niên hay thậm chí là cả các bạn thiếu nhi. Nhưng đa số lượng khách đến với Omnia là phụ nữ tuổi 35 trở lên.

Tóc gãy rụng nhiều, khô xơ hơn bình thường, nguyên nhân chính là do tóc và da đầu bị lão hóa. Chị em ngoài 35 tuổi cần lưu ý dưỡng tóc cẩn thận hơn ngay cả khi ở nhà.

Với các chị em ngoài 35 tuổi thì yêu cầu của họ lại rất khác. Ngoài cập nhật xu hướng mới, họ còn có yêu cầu rất cao về các sản phẩm mà salon dùng lên tóc. Mái tóc của ở độ tuổi 35 cũng bắt đầu lão hóa (khô xơ, tóc bạc, tóc dễ gãy rụng...) nên những sản phẩm có chưa chất tẩy rửa sẽ càng khiến mái tóc thêm hư tổn nặng nề hơn. Vậy nên những sản phẩm có hóa chất thông thường chị em rất e ngại.

Những chị em trị liệu hư tổn cho tóc, Omnia vẫn luôn khuyên mọi người nên cẩn thận ngay từ bước chăm sóc ở nhà và đừng ngại ra salon hấp và chăm sóc 1 - 2 lần/ tuần. Không gội đầu với nước quá nóng, không gãy quá mạnh khiến da đầu mẩn đỏ hư tổn, không sấy tóc sát da đầu... và quan trọng là nên dùng thêm dưỡng tóc sau mỗi lần gội - đó là những lưu ý mà Omina luôn khuyên các chị em chú ý khi chăm sóc tóc ở nhà.

Nhắc đến sản phẩm organic dành riêng cho tóc, đa phần mọi người chỉ biết tới dòng chăm sóc tóc và da đầu; ít ai biết hay quan tâm đến các dòng thuốc nhuộm, uốn vì nghi ngờ hiệu quả lên màu trên tóc. Còn với Omnia, nhuộm cũng dùng thuốc hữu cơ tự nhiên, vậy cách làm có khác gì các salon khác?



Uốn hay tạo kiểu cho tóc là một trong những cách làm thay đổi cấu trúc tóc. Trong các sản phẩm uốn, tạo kiểu thông thường sẽ chứa một nồng độ cao các chất hóa học, các chất tạo màu và tạo mùi nhân tạo để kích thích tóc lên màu, vào nếp nhanh hơn. Các chất này cũng sẽ lưu lại trên tóc và da đầu trong một thời gian dài do đó gây nên các tình trạng hư tổn như da đầu khô, dầu, nhiều gàu, dễ kích ứng và rụng tóc… Mỗi tình trạng bất thường của tóc và da đầu không chỉ là sự thương tổn ở cấu trúc bề mặt mà còn biểu lộ sự mất cân bằng ở cấu trúc bên trong, điều này phần lớn gây ra bởi chính hóa chất hay được sử dụng trong tạo kiểu.

Thuốc uốn, nhuộm thông thường chứa rất nhiều hóa chất tạo màu, tạo kiểu gây hại cho mái tóc

Với các phương pháp uốn, nhuộm tạo kiểu... nếu các salon khác dùng sản phẩm thiên về hóa chất thì mới mong thay đổi cấu trúc tóc thì Omnia bỏ qua các thành phần độc hại, chỉ sử dụng các loại sáp và nhựa thực vật, các loại tinh dầu nguyên chất, các tinh chất thảo dược hữu cơ chiết xuất tự nhiên. Các sản phẩm này vừa vẫn đảm bảo độ đàn hồi, mềm mại và bóng mượt của mái tóc, bảo vệ cấu trúc tự nhiên của sợi tóc từ sâu trong lõi và hiệu ứng uốn nhuộm lên tóc cũng không thua gì các chất hóa học khác.



Tuy nhiên, do không có các hóa chất mạnh trong thành phần nên việc tạo kiểu cũng sẽ mất thời gian hơn so với sản phẩm hóa chất thông thường. Nhưng bù lại, mái tóc giữ được độ bóng khỏe mềm mại gấp nhiều lần so với các hóa chất thông thường. Ngay cả đến những kiểu tóc xoăn xù đa phần sẽ khiến tóc khô xơ thì Omnia khắc phục bằng những dòng hữu cơ nhiều dưỡng để giữ độ bóng khỏe bền lâu cho tóc.



Cụ thể hơn về các kiểu tóc nhuộm organic, với những xu hướng màu nhuộm hot trend nổi bật, đòi hỏi những tác động nhiều của chất tạo màu, đôi khi còn phải tẩy tóc. Nhuộm tóc bằng sản phẩm organic có thể lên đúng tông màu mong muốn không?

Nhiều người vẫn nghĩ dòng màu nhuộm từ thiên nhiên sẽ không len màu đẹp được như các sản phẩm có hóa chất tạo màu, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn chưa thử nghiệm thuốc nhuộm organic nên mới e ngại như vậy thôi.

Với các dòng thuốc nhuộm organic, Omnia vẫn có thể đem tới những tông màu tươi sáng hottrend, những sắc màu thời trang rực rỡ, hay những màu tóc chân thực như mong muốn, thậm chí bạn có thể tẩy tóc mà vẫn không gây hại cho chất tóc. Điều khó khăn khi sử dụng các sản phẩm này chủ yếu cũng nằm ở thời gian thực hiện.



Nếu như với các sản phẩm hóa chất màu lên cực nhanh và mạnh thì với dòng sản phẩm nhuộm organic cần thời gian lâu hơn. Một số màu sáng như vàng trắng, bạch kim, khói tuyết… hoặc một số tóc đã trải qua nhuộm đen nhiều lần sẽ cần nâng tông khi nhuộm.

Màu sắc tóc sau khi nhuộm của dòng sản phẩm này cũng sẽ sâu hơn, chắc màu hơn. Với những màu quá nổi thì nhiều khi độ sáng và độ rực rỡ không được như màu hóa chất, nhưng bù lại cực kỳ lâu phai và độ bền màu lại cao hơn. Vậy nên sau khi nhuộm, các chị em thường khá ưng ý, thời gian nhuộm lại màu và độ mượt mà cũng lâu hơn so với việc dùng các sản phẩm hóa chất thông thường.

Rất cảm ơn Omnia Hair Boutique về những chia sẻ rất hữu ích này, sau bài viết này hi vọng chị em cũng có thêm một địa chỉ làm tóc an toàn chuẩn đẹp cho dịp cuối năm này!