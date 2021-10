Tiêm filler 1.7 triệu/cc tại cơ sở thẩm mỹ, má cô gái sưng vù nhiễm trùng nặng nề

Sáng 12/10, Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - BV Da Liễu TP.HCM cho biết tại đây vừa tiếp nhận xử lý một trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy (hay còn gọi là filler) vào vùng má để tạo khuôn mặt đầy đặn.

Bệnh nhân N.T.T (23 tuổi ngụ tại quận 12) đến BV Da Liễu TP.HCM khám trong tình trạng ở vùng má bên trái xuất hiện một khối sưng to gây đau nhức.

Chia sẻ với bác sĩ, chị T cho biết cách đây khoảng 5 tháng, do má bị hóp và mong muốn có khuôn mặt đầy đặn hơn nên chị đã tìm hiểu và liên hệ một cơ sở thẩm mỹ tại Phú Nhuận. Tại đây chị được tư vấn tiêm filler Hàn Quốc với giá 1.700.000đ/1cc. Chị T tiêm 2 má hết khoảng 3-4cc filler. Cách đây mấy tuần, vùng má trái sưng to, đau nhức nên chị đã tự mua nhiều loại thuốc kháng sinh, kháng viêm (không rõ loại) để uống, khối sưng có giảm nhưng sau đó lại sưng to khi ngưng thuốc.

Tại Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - BV Da Liễu TP.HCM, các bác sĩ ghi nhận vùng má trái của bệnh nhân N.T.T căng bóng, sưng to với kích thước 5x5cm kèm đau nhức. Kết quả siêu âm cho thấy có ổ dịch vùng má trái dẫn đến áp xe. Bệnh nhân được chỉ định tiểu phẫu giải áp.

Bệnh nhân N.T.T trước và sau khi phẫu thuật

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm - Phó Trưởng Khoa Y, Trưởng bộ môn Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - BV Da Liễu TP.HCM cho biết bệnh nhân N.T.T bị nhiễm trùng muộn vùng má trái sau tiêm chất làm đầy. "Nguyên nhân gây nhiễm trùng muộn có thể do filler là hàng rẻ, trôi nổi, không đảm bảo chất lượng. Cũng có thể do quá trình thực hiện kỹ thuật tiêm không được đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối và nhiễm khuẩn này tiềm ẩn trước đó một thời gian mà bệnh nhân không biết cho đến khi bộc lộ ra thì đã quá to", PGS. TS.BS Phạm Hiếu Liêm nói.

Cũng theo PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, trường hợp này nếu không được xử trí kịp thời, ổ áp xe có thể vỡ ra, để lại sẹo lớn, sẹo xấu cho bệnh nhân. Ngoài ra, những nhiễm trùng vùng mặt nếu không được xử lí sớm, đúng cách, vi khuẩn có thể theo đường máu vào các tĩnh mạch trong sọ, hoặc gây nhiễm trùng máu, rất nguy hiểm.

Bệnh nhân N.T.T được đưa vào phòng mổ của Đơn vị Phẫu thuật Tạo hìnhThẩm mỹ để rạch tháo mủ. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, bác sĩ đã lấy ra khoảng hơn 100ml dịch mủ. Sau khi rạch tháo mủ, các bác sĩ đặt thêm ống dẫn lưu từ khoang có ổ áp xe để dịch tiếp tục chảy ra sau đó băng ép lại. Bệnh nhân được bơm rửa với chất vô khuẩn và thay băng mỗi ngày trong khoảng 5-7 ngày sau đó mới khâu vết thương lại.

"Di chứng để lại cho bệnh nhân có thể là một vết sẹo trên mặt. Tuy nhiên trước khi rạch, chúng tôi cố gắng để vết rạch trùng với nếp gấp tự nhiên để nếu có sẹo thì sẽ dấu được sẹo", PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm thông tin thêm.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - BV Da Liễu TP.HCM cũng đã xử lý một trường hợp áp xe má trái do tiêm filler để tạo khuôn mặt đầy đặn. Các bác sĩ cũng tiến hành rạch tháo mủ và filler không rõ loại… Theo PGS Phạm Hiếu Liêm, đa số trường hợp bệnh nhân bị tai biến thường tiêm ở cơ sở thẩm mỹ không phép, người tiêm không phải là bác sĩ và không được đào tạo về tạo hình - thẩm mỹ, không được học về các biến chứng của tiêm chất làm đầy cũng như cách để phòng tránh các biến chứng này. Do vậy dẫn đến những biến chứng rất đáng tiếc.

"Ai cũng có quyền được làm để đẹp hơn nhưng hãy là những khách hàng thật thông minh. Khi có nhu cầu làm đẹp, người dân cần tìm hiểu kỹ, đến các cơ sở y tế được cấp phép, có chuyên khoa thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Người tiêm phải là bác sĩ đúng chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ, da liễu thẩm mỹ, được đào tạo nghiêm túc, bài bản vì nếu tiêm không đúng sẽ gây những hệ lụy khó lường như mù mắt, hoại tử, áp xe mủ...", PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm khuyến cáo.