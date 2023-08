Thuỳ Tiên lên tiếng làm rõ nguyên nhân diện trang phục "lạc quẻ" giữa sự kiện

Xuất hiện trong sự kiện thời trang thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023), các nàng hậu đồng loạt diện trang phục có màu đen làm chủ đạo theo đúng dresscode của chương trình. Thế nhưng giữa dàn khách mời tham dự sự kiện, Hoa hậu Thuỳ Tiên bỗng dưng "lạc quẻ" vì diện đồ màu trắng.

Giữa loạt tranh luận cho rằng Thuỳ Tiên sai yêu cầu của chương trình, cố tình diện đồ khác để nổi trội hơn, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Theo đó, Thuỳ Tiên chia sẻ: "Kính thưa quý vị khán giả và đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bản thân Tiên là người chỉn chu trong công việc nên những bộ đồ của Tiên chuẩn bị riêng cho Miss Grand Vietnam 2023 đã được lên kế hoạch và đưa ra bản vẽ cách đây 1 tháng. Trong khi đó, dresscode của chương trình được đưa cách đây vài ngày nên lúc đó đồ Tiên đã được may xong, anh Nam thông cảm giúp em". Hoá ra lý do khiến nàng hậu diện sai yêu cầu là do nhà thiết kế đã lên ý tưởng và hoàn thành trang phục nên bắt buộc cô phải mặc cho sự kiện này.

Thuỳ Tiên mặc trang phục màu trắng xuất hiện tại sự kiện được yêu cầu diện đồ đen khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: MGVN 2023

Thuỳ Tiên lạc lõng giữa dàn khách mời diện đồ đen. Ảnh: MGVN

Nàng hậu giải thích lý do là đồ đã được chuẩn bị trước 1 tháng nên mới xảy ra sự cố thế kia. Ảnh: MGVN

Mặc dù diện sai trang phục nhưng Thuỳ Tiên gây ấn tượng bởi màn lộ diện cực thần thái. Ảnh: FBNV

Trước Thuỳ Tiên, một vài sao Việt cũng gặp chuyện "dở khóc dở cười" khi diện sai yêu cầu khi có mặt ở sự kiện. Trang Pháp phải từng xin lỗi vì mặc sai màu trong đám cưới của Giang Hồng Ngọc. Khi đó, Trang Pháp chia sẻ: "Khổ cho em lắm là cái thư mời ship tới mà thất lạc em không nhận được, sát ngày phải hỏi cô dâu dresscode. Biết dresscode cái tức tốc lấy đồ mà sao nhìn hình thấy màu be, ship tới nơi thành hồng cánh sen".



Trang Pháp từng lên tiếng xin lỗi vì mặc váy hồng trong khi cô dâu yêu cầu khách mặc đồ màu trắng, be và xanh đen. Ảnh: Internet