Thúy Ngân làm gì mà bị soi quá giống Trâm Anh - tình tin đồn của Trương Thế Vinh, đến cả áo mặc quay Running Man cũng giống?

Những thông tin về các thành viên Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy vẫn đang thu hút sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, netizen lôi lại hình ảnh của Trâm Anh - hot girl The Face với Thúy Ngân để so sánh. Lý do có sự so sánh này là bởi Trâm Anh vướng tin đồn hẹn hò, sống chung cùng Trương Thế Vinh.

Đến cả chiếc áo Thúy Ngân mặc khi quay Running Man Vietnam cũng bị mang ra so sánh với Trâm Anh.

Mà oái oăm ở chỗ, khi quay Running Man Vietnam 2021 thì Trương Thế Vinh - Thúy Ngân lại được đẩy thuyền như cặp đôi "không còn gì có thể đẹp hơn". Ở mỗi bài đăng của Trương Thế Vinh trên Facebook, khán giả đều tràn vào hỏi chuyện của Thúy Ngân với Trâm Anh.

Dù cho Trương Thế Vinh có cố tình làm lơ thế nào đi chăng nữa, netizen vẫn không chịu bỏ cuộc. Thậm chí, đến cả Fanpage của Running Man Vietnam cũng nhiều lần chịu cảnh bị fan Trương Thế Vinh - Thúy Ngân tràn vào yêu cầu được rò rỉ nhiều hình ảnh tình tứ hơn.

Thúy Ngân và các đồng nghiệp trên trường quay Running Man Vietnam.

Đến nay, hình ảnh Trâm Anh - Thúy Ngân mặc cùng 1 style quần áo tiếp tục bị lôi ra. Chiếc áo đang gây xôn xao dư luận được Thúy Ngân diện lúc quay những tập Running Man đầu tiên. Nhiều khán giả cho rằng Thúy Ngân - Trâm Anh có gu ăn mặc rất giống nhau.

Hiện tại, Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy đã phát sóng đến tập 6 với nhiều tình tiết gây tranh cãi. Thúy Ngân dù chơi rất nhiệt tình nhưng vẫn vướng chỉ trích quá hiếu thắng, có thái độ tranh giành không đúng mực với Lan Ngọc. Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả khen ngợi Thúy Ngân nhiệt tình, thi đấu đúng với tinh thần của Running Man phiên bản gốc.