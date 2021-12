Thùy Dương tung bộ ảnh cực chất cùng 2 "con cưng", tuyên bố giữ vững lời hứa này trước thềm Chung kết The Next Face

“Chặng đường The Next Face Vietnam 2021 vừa qua, không chỉ các bạn thí sinh mà ngay cả chính tôi cũng nhận thấy mình trưởng thành và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ chương trình. Trước giờ, công việc của tôi chủ yếu là chụp hình và dạy posing, catwalk cho các bạn người mẫu trẻ. Bước vào The Next Face Vietnam tôi phải kiêm nhiều chức năng như đạo diễn catwalk, producer, dắt anh quay phim lia cú máy thế nào, theo sát nội dung kịch bản,...Thật sự tôi đã stress rất nhiều mỗi khi nhận đề bài từ chương trình. Nhưng không sao, không stress là thua liền, và ai cũng có "lần đầu"; vậy nên cứ chiến thôi!", TyhD tâm sự.