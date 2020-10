Thùy Chi hợp tác Trấn Thành tung teaser MV “khủng" không kém phim điện ảnh, ViruSs vẫn biến mất dù được giới thiệu là diễn viên

Tối 18/10, teaser MV Nói Chia Tay Thật Khó đã chính thức được phát hành. Đây là một sản phẩm âm nhạc do ViruSs sáng tác dành riêng cho Thùy Chi kết hợp cùng Trấn Thành.

Đặc biệt, MV quy tụ một ekip trong mơ: dàn diễn viên gồm Lâm Vissay, Thành Tá, Samuel An và Oanh Kiều, cùng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và biên kịch Minh Châu - bộ đôi đứng sau nhiều MV trăm triệu lượt xem của làng nhạc Việt.

Teaser MV Nói Chia Tay Thật Khó lấy bối cảnh chính trong một tiệm cắt tóc sang trọng với những mối quan hệ khá rắc rối xoay quanh bốn nhân vật.

Oanh Kiều và Samuel An làm việc tại tiệm cắt tóc do Lâm Vissay làm chủ, còn Thành Tá là một vị khách thường xuyên có những hành động tình cảm khá mập mờ với Oanh Kiều, thậm chí cho tiền cô nàng. Đoạn teaser MV khép lại bằng cảnh Oanh Kiều hỏi Samuel An: "Giờ anh tin họ hay anh tin em?", cho thấy câu chuyện tình cảm không hề đơn giản giữa hai nhân vật này.

Teaser MV "Nói Chia Tay Thật Khó" - Trấn Thành x Thùy Chi x ViruSs.

Bên cạnh dàn diễn viên đình đám, Thùy Chi và Trấn Thành chỉ xuất hiện thoáng qua ở một khung hình duy nhất. Vai trò của Trấn Thành trong dự án này vẫn là một ẩn số, nhưng có thể thấy nam MC dường như đang thể hiện ca khúc với một biểu cảm buồn bã. Mặc dù là nhạc sĩ và còn được đạo diễn Kawaii Tuấn Anh úp mở giới thiệu về một "vai diễn lớn đầu đời" nhưng ViruSs chưa hề góp mặt trong teaser MV.

Mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa, sản phẩm Nói Chia Tay Thật Khó sẽ chính thức ra mắt khán giả nhưng phần âm nhạc vẫn chưa được hé lộ quá nhiều ngoại trừ một câu hát đầy tha thiết "Lời nói chia tay sao thật khó vì còn yêu" của Thùy Chi. Bên cạnh đó, những nghi ngại về khả năng ca hát của Trấn Thành trong thời gian gần đây càng làm cộng đồng mạng tò mò về phần thể hiện của nam MC. Kết hợp cùng một giọng ca chất lượng như Thùy Chi, Trấn Thành cho biết anh tham gia dự án này vì những đồng cảm về mặt cảm xúc, cũng như sự trân trọng tài năng của ViruSs và Thùy Chi.

Dàn diễn viên đình đám không thua kém phim điện ảnh sẽ xuất hiện trong MV.

Nói về màn hợp tác cùng Trấn Thành, nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Anh Thành là người rất thích hát và khi lựa chọn một người để song ca, tôi nghĩ tới anh ấy. Tôi không nghĩ gì quá cầu kỳ mà chỉ muốn tìm một người thật sự nhiệt huyết và yêu âm nhạc". Trên trang facebook cá nhân của mình, chính Trấn Thành đã hài hước thừa nhận anh hát không bằng Thùy Chi nên mong khán giả hãy đón nhận Nói Chia Tay Thật Khó như một kỷ niệm đẹp mà cả ekip đã dành nhiều tâm huyết.

Sản phẩm âm nhạc Nói Chia Tay Thật Khó sẽ chính thức phát hành trên kênh YouTube của Trấn Thành vào lúc 20 giờ ngày 20/10.