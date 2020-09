Thùy Anh - cô Cám độc ác của "Tình yêu và Tham vọng": Từng được quyền chọn giữa 2 vai trong phim!

Đảm nhận vai phản diện Ánh trong Tình yêu và Tham vọng, Thùy Anh khiến khán giả nhiều phen tức giận bởi những hành động không tốt đối với Linh (Diễm My 9X đóng). Thùy Anh thú nhận, việc tham gia Tình yêu và Tham vọng đã giúp cô có thêm nhiều cơ hội. Khi bộ phim gây sốt trên màn ảnh nhỏ, Thùy Anh cũng được quan tâm và săn đón nhiều hơn.

Cơ duyên nào giúp Thùy Anh nhận được vai Ánh trong "Tình yêu và Tham vọng"?

Có thể mọi người không để ý, đây là bộ phim truyền hình thứ 2 của đạo diễn Bùi Tiến Huy mà Thùy Anh đóng. Có lẽ Thùy Anh có duyên với phim của chú Huy nên chú mới ngỏ lời mời. Lúc mới được mời, Thùy Anh có cơ hội được lựa chọn giữa 2 vai. Nhưng cuối cùng thì Thùy Anh chọn Ánh vì nhân vật này mang nhiều màu sắc khác lạ, lại có tâm lý khá thú vị. Nhìn thì thấy vậy thôi chứ vai Ánh không có dễ đâu nha.

Đóng vai có tính cách phản diện, Thùy Anh nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả không? Có lần nào Thùy Anh bị khán giả chỉ trích, chê bai thậm tệ vì quá ghét vai Ánh chưa?

Trời ơi có rồi chứ. Rất nhiều là đằng khác. Có hôm phim phát đến tập 24 - 25 gì đó, Thùy Anh nhớ là có cảnh Ánh lỡ tay đẩy Linh xuống nước, thế rồi qua ngày hôm sau thì Facebook của Thùy Anh có quá nhiều comment lạ xuất hiện. Mọi người bình luận rất nặng nề luôn. Vậy mới thấy là Ánh cũng không phải dạng vừa khi có "sức mạnh" khiến nhiều người phẫn nộ đến thế.

Mọi người có nói về Ánh kiểu như "ác nữ màn ảnh nhỏ", "nữ phụ bị ghét nhất", còn Thùy Anh thì không cảm thấy những biệt danh đó là mắng mình. Thùy Anh xem đó như lời khen. Lúc mới nhận vai Ánh, trong lòng Thùy Anh đã xác định vai diễn này sẽ mang đến cảm xúc bực bội cho khán giả. Tuy nhiên, ấn tượng đến mức để khán giả hình thành trong đầu 1 nickname dành cho mình thì cũng xem đây như là thành công. Thùy Anh hài lòng về điều này.

Bộ phim này quay trong thời gian bao lâu? Thùy Anh có phải bỏ lỡ nhiều hoạt động vì kẹt lịch trình quay phim không?

Đây là bộ phim có thời gian quay hình lâu nhất mà Thùy Anh tham gia. 1 năm luôn nhé. Thùy Anh cũng chính là người quay phân đoạn đóng máy luôn. Cảm giác rất là đặc biệt. Nguyên 1 năm để tóc ngắn rồi nè, rồi thêm cả móng tay màu nude nữa.

Nói thật thì Thùy Anh bỏ lỡ khá nhiều hoạt động vì quay phim. Mỗi lần có công việc ở Sài Gòn thì Thùy Anh hay phải bay đi bay lại. Dẫu vậy, trong khoảng thời gian 1 năm này, Thùy Anh cũng đánh lẻ được 1 bộ phim điện ảnh Tà Năng Phan Dũng đó.

Thùy Anh cảm thấy nhân vật Ánh có điểm gì giống và khác mình ngoài đời thực?

Thùy Anh nghĩ rằng mình nên học ở Ánh 1 tích cách đó là thẳng thắn, thích gì làm nấy. Chính ra ngoài việc ghét Linh thì Ánh cũng là mẫu con gái dám nghĩ dám làm, không phải lại nhút nhát yếu đuối. Ánh thích ai thì sẽ thể hiện ra mặt luôn, đâu có bao giờ sợ người khác nói ra nói vào.

Cô Ánh này cũng là mẫu con gái mạnh mẽ, chỉ có điều hơi trẻ con 1 chút thôi. Còn điểm giống nhau giữa Ánh và Thùy Anh đó là luôn tạo 1 vỏ bọc mạnh mẽ để che giấu nhiều suy nghĩ tiêu cực và sự cô đơn ẩn giấu từ tận sâu đáy lòng.

Thùy Anh cảm thấy Ánh đáng thương hay đáng ghét? Thùy Anh có muốn giúp Ánh "biện hộ" điều gì cho những hành động mà cô đã gây ra không?

Trong cuộc đời này, ai cũng sẽ có lúc đáng thương và đáng ghét. Nhiều lúc đọc kịch bản Thùy Anh cảm thấy ghét con bé này vô cùng. Nhưng cũng có lúc Thùy Anh đã khóc vì thương con bé ấy quá. Con người sinh ra chẳng ai hoàn hảo, ngay cả bạn cũng thế mà đúng không?

Chẳng ai sinh ra mà tự nhiên trở thành người xấu. Họ phải trải qua chuyện gì đó hoặc tổn thương sâu sắc ở đâu đó nên mới trở nên xấu tính như vậy. Quan trọng là nếu nghĩ mình tốt thì nên đưa tay giúp đỡ người đi sau đường. Còn ngược lại, lựa chọn mặc kệ luôn thì lại là chuyện khác.

Mối quan hệ giữa Thuỳ Anh với Nhan Phúc Vinh - Diễm My ngoài đời thực là như thế nào?

Thùy Anh quen anh Vinh từ lâu rồi, lúc ở chương trình Cuộc đua kỳ thú đó chứ không phải mới biết gần đây. Còn chị My thì đến phim này mới quen. Thật ra Thùy Anh cũng biết đến chị My trước đó rồi nhưng kiểu không thân lắm nên cũng chẳng quan tâm tìm hiểu thông tin.

Đến lúc làm viẹc với chị My ở Tình yêu và Tham vọng thì Thùy Anh thấy chị My rất cố gắng, luôn tập trung thời gian và công sức cho vai diễn. Chị My không bao giờ đi chơi trong suốt thời gian quay phim vì tối về là còn tập luyện cho những cảnh ở ngày hôm sau nữa. Thùy Anh thật sự rất thích chị My ở điểm này.

Có lần nào vì mải trò chuyện, đùa giỡn với các đồng nghiệp trên trường quay "Tình yêu và tham vọng" mà Thùy Anh bị xao nhãng công việc không?

Có chứ, chắc cũng bị vài lần như thế đó. Được cái quay bộ phim này trong thời gian 1 năm nên mọi người có cơ hội tiếp xúc gần gũi rồi chơi chung luôn. Kiểu như gặp mặt là sẽ có rất nhiều thứ để kể.

Cảnh quay nào tầm 2 - 3 diễn viên thì không sao, chứ cảnh có đầy đủ cả dàn diễn viên thì thực sự ồn ào lắm. Tuy nhiên, Thùy Anh cũng xao nhãng công việc 1 - 2 lần thôi chứ sau này thì tập trung hơn, do Thùy Anh sợ đạo diễn buồn nên phải cố gắng giữ im lặng và chăm chỉ làm việc.

Nổi lên từ "Đập cánh giữa không trung?, đáng lẽ vai diễn đó là bệ đỡ tên tuổi lớn cho Thùy Anh nhưng 6 năm sau khi ra mắt chị chưa có được chỗ đứng vững vàng trong làng diễn viên, chủ yếu chỉ đóng những vai thứ chính. Thùy Anh có buồn vì điều này?

Thùy Anh được khán giả biết đến khi đóng Bộ tứ 10A8, sau đó nghỉ 4 năm rồi mới quay lại cùng Đập cánh giữa không trung. Sau này, Thùy Anh vì học Đại học nên nghỉ tiếp 4 năm. Cuối cùng là Thùy Anh vào Nam hoạt động luôn.

Nếu nói không vững vàng thì cũng chẳng đúng, vì không vững vàng sao Thùy Anh vừa quay lại sau thời gian khá dài lại được mời đóng vai chính ở 3 phim điện ảnh, 2 phim điện ảnh khác đóng vai phụ thì lọt Top doanh thu cao. Rồi 2 phim truyền hình mà Thùy Anh đóng gần đây cũng được khán giả màn ảnh nhỏ đón nhận và yêu thích.

Thùy Anh cũng xin tiết lộ là đã từ chối nhiều dự án vì phải dành thời gian cho những bộ phim đã nhận rồi.

Cuộc sống của Thùy Anh sau khi Nam tiến thế nào? Thùy Anh có kế hoạch về Hà Nội đóng phim thêm nữa không?

Thùy Anh hiện giờ đang rất tận hưởng cuộc sống và làm "mẹ bỉm sữa" với 2 con nhỏ. Thỉnh thoảng Thùy Anh lại nhận chăm sóc thêm mấy bé mèo hoang nữa và vui nhất là được làm việc mỗi ngày. Thùy Anh thích làm việc lắm. Rồi còn kiếm tiền nữa chứ. Bây giờ mà nghỉ ở nhà thì Thùy Anh cảm thấy vô ích lắm.

Còn kế hoạch về Hà Nội đóng phim à? Nói thật nha, làm diễn viên thì chẳng ai từ chối cơ hội làm việc cả. Nếu vai diễn đó hay thì 2.000km có gì là xa đâu?

Mấy năm Nam tiến, Thùy Anh cảm thấy bản thân đã thay đổi nhiều thứ lắm. Trước đây, Thùy Anh có biệt danh là "ngơ" vì ngây thơ lắm. Bây giờ bớt ngây thơ rồi. Sau 3 năm tự lập, tâm hồn mình cũng già đi chút chứ. Dẫu vậy, có điều khiến Thùy Anh chưa hài lòng đó là bản thân vẫn còn suy nghĩ đơn giản quá. Còn hay bị lừa nữa, phải hạn chế điều này thôi.

Thùy Anh có đang yêu ai không? Bao giờ Thuỳ Anh sẽ kết hôn?

Đừng hỏi câu hỏi mà chưa bao giờ có câu trả lời nha!

Thùy Anh có thích hàng hiệu không? Bạn thường chi bao nhiều tiền mỗi tháng cho việc mua sắm?

Ai cũng thích hàng hiệu hết, vì nó đẹp và rất trendy. Đôi khi hàng hiệu cũng là sự thể hiện với 1 vài người. Dẫu vậy, với quan điểm của Thùy Anh thì mình đeo hàng hiệu chứ không phải hàng hiệu đeo mình. Thùy Anh thích thì mua, đủ điều kiện mua nhưng luôn suy nghĩ hàng hiệu có thực sự cần thiết ở thời điểm đó không?

Nếu không thì thôi, mình dành tiền cho việc khác. Mà bật mí điều này nha, đó là con gái rất thích shopping, trong thời điểm dịch bệnh thế này, Thùy Anh thường xuyên mua hàng online luôn. Nếu được đi làm nhiều sẽ không có thời gian để tiêu tiền rồi mua sắm lung tung. Như vậy có khi sẽ thích hơn đó.

Những kế hoạch của Thùy Anh trong thời gian tới là gì?

Thùy Anh đang chờ bộ phim Tà Năng Phan Dũng ra mắt vào tháng 10 này. Trong thời gian đó thì Thùy Anh sẽ đi học thêm những kỹ năng cần thiết khác để bản thân có thể làm tốt hơn công việc mà mình đang theo đuổi.

Xin cám ơn Thùy Anh vì đã dành thời gian chia sẻ!