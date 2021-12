Thường xuyên xuất hiện 4 triệu chứng này thì có thể bạn đã bị ung thư phổi rồi, nhiều người chủ quan với dấu hiệu 3 khiến bệnh nặng thêm

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, sự phát triển công nghiệp, số người hút thuốc lá tăng nhanh nên tỷ lệ mắc các bệnh phổi cấp và mãn tính cũng ngày càng tăng theo từng năm, trong số đó phải kể đến bệnh ung thư phổi.



Là loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ung thư phổi chiếm khoảng 12,4% các loại ung thư. Năm 2000, số bệnh nhân ung thư phổi là 6.905 trường hợp. Đến 2013, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư phổi đã tăng lên gấp 4 lần. Mỗi năm có khoảng 20.000 bệnh nhân, trong đó có 17.000 ca tử vong vì ung thư phổi. Trong số các BN ung thư phổi nhập viện, 62,5% không còn khả năng phẫu thuật.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là do ung thư không gây tổn thương đến chức năng phổi trong giai đoạn phát triển sớm nên về cơ bản giai đoạn đầu không có triệu chứng gì.

Không những vậy, ung thư phổi dù có những triệu chứng cũng rất giống với các bệnh lý về đường hô hấp khác nên cũng dễ bị nhầm lẫn, làm chậm trễ việc chẩn đoán.

Vậy câu hỏi đặt ra là những triệu chứng nào là triệu chứng khiến bạn phải chú ý đến khả năng do ung thư phổi?

1. Ho lâu ngày

Sau khi phổi bị ung thư, nếu ung thư của bệnh nhân phát triển trên niêm mạc phế quản rất nhạy cảm trên, hoặc khối u đã gây thay đổi bài tiết niêm mạc phế quản và các biến chứng khác thì nó có thể làm xuất hiện các triệu chứng ho. Đây là triệu chứng điển hình nhất của bệnh ung thư phổi. Bệnh nhân thường có biểu hiện ho khó chịu kịch phát và ho giống như kích ứng dị vật.

Ngay cả khi đã uống nhiều loại thuốc ho khác nhau, cơn ho thường không dễ kiểm soát, mức độ ho sẽ ngày càng nặng và thường xuyên hơn thì càng có nhiều khả năng là bạn đã bị ung thư phổi.

2. Có máu trong đờm

Sở dĩ ung thư có thể tiếp tục phát triển là do trong khối u có một số lượng lớn các mạch máu, có thể cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng cho tế bào ung thư.

Tuy nhiên, sự phân bố của các mạch máu bên trong khối u rất hỗn loạn, xoắn và dễ vỡ. Khi bệnh nhân ho nhiều, chịu tác động của áp lực và lực tác động các mạch máu dễ bị vỡ dẫn đến bệnh nhân xuất hiện đờm đỏ ngầu. Không chỉ vậy, một số bệnh ung thư cũng sẽ tử vong do không được cung cấp chất dinh dưỡng, cũng có thể gây ra các triệu chứng như ho ra máu và có máu trong đờm.

3. Khàn giọng không giải thích được

Có nhiều yếu tố gây khàn giọng, phổ biến nhất là viêm họng thông thường, cảm lạnh, viêm phế quản cấp... Tuy nhiên, loại khàn tiếng (hay khàn giọng) này sẽ thuyên giảm sau khi điều trị triệu chứng, còn khàn giọng do ung thư phổi thì không như vậy.

Khàn giọng do ung thư phổi có liên quan đến sự phát triển của ung thư và sự di căn bạch huyết của tế bào ung thư. Khi ung thư hạch to hoặc chèn ép dây thần kinh thanh quản tái phát bên trái người bệnh sẽ gây khàn tiếng. Tình trạng bệnh thường diễn biến rất nhanh, uống thuốc cũng không kiểm soát được tình hình, thậm chí trong thời gian ngắn có thể phát bệnh.

4. Triệu chứng sốt

Trong thực tế, gần 20-30% bệnh nhân ung thư phổi có triệu chứng sốt khi ho. Có hai dạng sốt chính do ung thư phổi gây ra, thứ nhất là do ung thư phổi kết hợp với nhiễm trùng đường hô hấp dẫn đến sốt viêm, thường gặp ở bệnh nhân ung thư phổi trung ương. Loại thứ hai là sốt ung thư do cơ thể hấp thụ các mô hoại tử ung thư.

Nếu bạn thường xuyên có các triệu chứng tương tự như trên, đặc biệt là ho lâu ngày không khỏi, kèm theo triệu chứng có máu trong đờm thì rất có thể bạn đã phát hiện ra ung thư phổi, hoặc thậm chí bệnh đã sang giai đoạn giữa và giai đoạn nặng, nên cần đi khám kịp thời.

Ngoài ra, điều cần nhấn mạnh ở đây là các triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư phổi không phải là điển hình nên những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư phổi, tiền sử bệnh phổi mãn tính, tiền sử nghề nghiệp càng cần chú ý sức khỏe và các triệu chứng để đi khám sớm.