Có rất nhiều loại dầu ăn như dầu đậu nành, dầu lạc, dầu hạt cải, dầu bơ,... các loại dầu có nhiều lợi ích đối với sức khoẻ và được coi là một thực phẩm lành mạnh trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, nếu sử dụng dầu ăn không đúng cách, bạn có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khoẻ, bao gồm cả ung thư.

3 loại dầu ăn gây hại cho sức khoẻ

Nếu nhà bạn thường xuyên sử dụng dầu ăn, hãy tránh 3 loại dầu sau đây để bảo vệ sức khoẻ của cả gia đình:

1. Dầu đã qua sử dụng

Nhiều gia đình thường tái sử dụng dầu ăn để tránh lãng phí. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình "rước bệnh" vào người. Loại dầu ăn này được chiên ở nhiệt độ cao nhiều lần không chỉ mất đi hầu hết các chất dinh dưỡng mà còn sản sinh ra rất nhiều chất béo chuyển hóa và chất gây ung thư.

Một số bệnh ung thư ác tính liên quan đến việc sử dụng dầu ăn tái chế bao gồm ung thư phổi, đại trực tràng, vú và tuyến tiền liệt.

Đặc biệt, sử dụng nhiều dầu ở nhiệt độ cao có thể làm gián đoạn quá trình chuyển hóa lipid của gan, có khả năng dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và đẩy nhanh các bệnh về gan do stress oxy hóa do gốc tự do gây ra, nguy hiểm nhất là ung thư gan.

Tái sử dụng dầu ăn làm tăng nguy cơ mắc ung thư (Ảnh: ST)

2. Dầu làm từ nguyên liệu không chất lượng

Các loại dầu cần được làm từ thực vật có chất lượng cao, nếu không lợi không thấy chỉ thấy hại.

Chẳng hạn, đối với dầu lạc: Nếu lựa chọn dầu lạc làm từ các hạt lạc không đảm bảo chất lượng, hạt lạc không được phơi khô và bảo quản đúng cách, lạc dễ bị mốc và sinh ra lượng độc tố lớn như Aflatoxin. Aflatoxin là một chất có thể gây ung thư gan.

Ngoài ra, nếu các cơ sở sản xuất dầu ăn không có thiết bị và quy trình loại bỏ các tạp chất từ thực vật, điều này có thể khiến dầu ăn chứa bụi, chất màu và thậm chí cả kim loại nặng độc hại và thuốc trừ sâu còn sót lại.

3. Dầu thực vật được hydro hóa

Dầu thực vật được hydro hóa là loại dầu mà trong quá trình sản xuất, người ta đã thêm hydro vào các liên kết đôi không bão hòa của axit béo trong dầu thực vật. Quá trình này tạo ra dầu bão hòa một phần hoặc hoàn toàn (tùy vào mức độ hydro hóa), giúp dầu có độ bền vững cao hơn, kéo dài thời gian sử dụng và cải thiện đặc tính vật lý như giữ hình dạng ở nhiệt độ phòng.

Tuy nhiên, quá trình hydro hóa cũng sản sinh ra một lượng lớn chất béo chuyển hóa, loại chất béo này có hại cho sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chất béo chuyển hoá cũng làm tăng viêm hoặc stress oxy hoá trong cơ thể, các yếu tố này cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Cách sử dụng dầu ăn không gây hại cho sức khoẻ

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng dầu ăn để đảm bảo sức khoẻ:

- Chọn lựa dầu ăn : Ưu tiên các loại dầu có hàm lượng chất béo không bão hòa cao như dầu oliu, dầu hướng dương, dầu cá, và tránh dùng dầu cọ hoặc dầu thực vật đã qua chế biến nhiều lần.

- Chú ý nhiệt độ : Không nên đun nóng dầu ở nhiệt độ quá cao vì có thể tạo ra các chất độc hại.

- Đừng tái sử dụng dầu nhiều lần : hạn chế hoặc không nên tái sử dụng dầu ăn quá 2 lần. Đặc biệt, dầu ăn chứa nhiều mảnh vụn thức ăn, dầu đen và có mùi lạ thì nên vứt bỏ ngay.

- Bảo quản dầu đúng cách : Dầu ăn cần được bảo quản nơi thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp để không bị oxy hóa làm mất chất lượng.

Nguồn: Aboluowang, Ảnh: Secretchina