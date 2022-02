Thượng Thực vượt 300 triệu view, Ngô Cẩn Ngôn lại bị mắng vì sửa ảnh đẹp hết hồn, lên phim thì xấu quá mức

Bộ phim Thượng Thực do Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên đài Hồ Nam - Trung Quốc. Phim đồng thời cũng được chiếu online ở MangoTV. Sau 4 ngày ra mắt, Thượng Thực đã cán mốc 300 triệu view.

Dẫu vậy, nữ chính Ngô Cẩn Ngôn vẫn nhận về hàng tá gạch đá vì kém sắc, diễn tệ. Fan của Ngô Cẩn Ngôn liên tục bảo vệ thần tượng bằng cách tung ảnh nữ diễn viên xinh đẹp, ngọt ngào, rực rỡ lên mạng xã hội. Nhưng đến lúc khán giả trung lập xem phim thì lại nhận cú lừa vì Ngô Cẩn Ngôn nhợt nhạt, kém sắc như người bị bệnh gan.

Ảnh chỉnh sửa của Ngô Cẩn Ngôn thì rực rỡ thế này.

Còn đây là hình ảnh thực tế khi khán giả xem phim.

Cách trang điểm không phù hợp cùng việc đổ màu xám - vàng quá tay đã làm cho nhan sắc Ngô Cẩn Ngôn bị dìm hàng đáng kể. Thêm nữa, dù được cho cả tá đất diễn nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên lối biểu đạt cảm xúc càng xem càng chán. Xem Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Diêu Tử Khâm ở Thượng Thực mà netizen cứ thấy bóng dáng của Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi công lược.

Về phần Hứa Khải, nam diễn viên vốn sở hữu gương mặt tròn và ngắn, khi xuất hiện trong Thượng Thực, Hứa Khải cũng bị "dìm hàng nhan sắc" rất nhiều. Không còn là Phú Sát Phó Hằng nho nho, Hứa Khải khiến netizen phải lắc đầu tiếc nuối vì xuống sắc quá nhiều.

Nhan sắc của Hứa Khải trong Thượng Thực cũng như 1 trò đùa.

Thượng Thực hiện đang phát sóng trên khung giờ Vàng của đài Hồ Nam và MangoTV. Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Khâm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Khâm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải cùng nổi lên khi tham gia webdrama cung đấu Diên Hi công lược. Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc còn Hứa Khải vào vai Phú Sát Phó Hằng. Ban đầu Ngụy Anh Lạc với Phó Hằng yêu nhau say đắm song vì nhiều lý do khác nhau, 2 người đã bỏ lỡ mối lương duyên này.

Khi Phó Hằng cưới Nhĩ Thuần làm vợ, Ngụy Anh Lạc cũng rời khỏi Hoàng cung. Mãi sau, bằng trí thông minh và tài sắc, Ngụy Anh Lạc trở lại Tử Cấm Thành với vị trí phi tần của Càn Long. Phó Hằng dù yêu Ngụy Anh Lạc đến hơn cả bản thân vẫn cay đắng nhìn nàng trở thành phi tần của Hoàng đế.

https://afamily.vn/thuong-thuc-vuot-300-trieu-view-ngo-can-ngon-lai-bi-mang-vi-sua-anh-dep-het-hon-len-phim-thi-xau-qua-muc-20220227195005375.chn