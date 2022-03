Thượng Thực: Ngô Cẩn Ngôn quá gầy, Tình Nhi - Vương Diễm xuất hiện già xấu thế nào mà bị chê tệ hại hết thời?

Sau 6 ngày phát sóng, phim truyền hình Thượng Thực do Vu Chính sản xuất, Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải đóng chính đã thu về hơn 600 triệu view. Đây là con số khá khẩm so với kỳ vọng ban đầu từ khán giả.

Dẫu vậy, Thượng Thực vẫn vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều liên quan đến chuyện "dìm hàng" nhan sắc của các diễn viên nữ. Gần đây, chuyện Vương Diễm xuất hiện với vai phụ cũng khiến tranh cãi tiếp tục bùng nổ. Vương Diễm từng đóng vai Tình Nhi trong Hoàn Châu Cách Cách, so về nhan sắc thì Vương Diễm ở những năm 1997 - 2000 chẳng hề thua kém Triệu Vy, Lâm Tâm Như hay Phạm Băng Băng.

Vương Diễm bị chê già khi đóng phim Thượng Thực.

Nhưng mấy năm gần đây, Vương Diễm tăng cân nhiều, cô cũng lộ rõ dấu hiệu tuổi tác khi gương mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, làn da cũng chẳng còn căng bóng mịn màng nữa. Với lần đóng vai phụ ở Thượng Thực, Vương Diễm lại càng gây thất vọng hơn. Nữ diễn viên khiến khán giả tiếc nuối vì hình ảnh thanh xuân tươi đẹp của Tình Nhi năm xưa.

Tương tự Vương Diễm, nữ chính Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục bị chê cười vì già xấu, làn da vàng khè và dáng người quá mức gầy gò. Nhìn Ngô Cẩn Ngôn, fan Diên Hi công lược cứ gọi là phát hoảng. Rõ ràng ngoài đời thực, Ngô Cẩn Ngôn đâu đến mức xanh xao, già khọm như thế, vậy mà lên phim, chẳng biết nhà sản xuất Vu Chính đã tính toán kiểu gì lại biến cô thành nữ chính kém sắc đến thế kia.

Ngô Cẩn Ngôn vào vai nữ chính Diêu Tử Khâm.

Đây là hình ảnh thực tế của Ngô Cẩn Ngôn khi lên phim.

Bên cạnh đó, vấn đề diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn cũng đặt dấu hỏi lớn. So với thời bùng nổ trong Diên Hi công lược, đến nây Ngô Cẩn Ngôn vẫn không tiến bộ. Ngô Cẩn Ngôn đọc thoại đơ cứng, biểu đạt cảm xúc kém, đôi mắt luôn mở to trợn trừng trong đa số các cảnh quay.

Thượng Thực hiện đang phát sóng trên khung giờ Vàng của đài Hồ Nam và MangoTV. Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Khâm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Khâm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

