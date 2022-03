Thượng Thực: Ngô Cẩn Ngôn ôm ấp mỹ nữ CBiz giữa sân bay, vóc dáng đẹp nuột nà còn để lộ mối quan hệ thực sự

Truyền thông Hoa ngữ vừa tung ra loạt ảnh Ngô Cẩn Ngôn ôm ấp, choàng vai bá cổ nữ diễn viên Hà Thụy Hiền ở sân bay. Ngô Cẩn Ngôn - Hà Thụy Hiền hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm vì cùng đóng phim Thượng Thực.

Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn vào vai nữ chính Diêu Tử Khâm còn Hà Thụy Hiền thì hóa thân thành nữ phụ Ân Tử Bình. Nếu Ngô Cẩn Ngôn diện váy dáng rộng bên trong rồi khoác thêm blazer bên ngoài thì Hà Thụy Hiền lại chiếm spotlight vì chiếc áo thun ôm sát cơ thể, khoe khéo đường cong. Hà Thụy Hiền phối thêm quần thể thao tối màu để di chuyển dễ dàng hơn.

Giữa sân bay, Hà Thụy Hiền - Ngô Cẩn Ngôn cứ liên tục choàng vai nhau, 2 nữ diễn viên còn trò chuyện thoải mái và vui vẻ. Từ hình ảnh này có thể thấy mối quan hệ giữa Hà Thụy Hiền - Ngô Cẩn Ngôn rất tốt. Tuy Ngô Cẩn Ngôn nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hơn Hà Thụy Hiền nhiều nhưng 2 cô gái vẫn duy trì tình chị em thân thiện.

Hà Thụy Hiền - Ngô Cẩn Ngôn.

Thượng Thực hiện đã phát sóng hơn 10 tập, phim có mặt trên khung giờ Vàng của đài Hồ nam và hệ thống MangoTV. Sau 6 ngày ra mắt, Thượng Thực đã đạt hơn 600 triệu view, đây là con số khá khẩm so với kỳ vọng ban đầu của khán giả.

Thượng Thực hiện đang phát sóng trên khung giờ Vàng của đài Hồ Nam và MangoTV. Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Khâm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Khâm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Ngô Cẩn Ngôn đóng vai nữ chính trong phim Thượng Thực.

Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải cùng nổi lên khi tham gia webdrama cung đấu Diên Hi công lược. Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc còn Hứa Khải vào vai Phú Sát Phó Hằng. Ban đầu Ngụy Anh Lạc với Phó Hằng yêu nhau say đắm song vì nhiều lý do khác nhau, 2 người đã bỏ lỡ mối lương duyên này.

