Thượng Thực đạt 1 tỷ view, Ngô Cẩn Ngôn khoe ảnh tự sướng, đã chỉnh sửa "nát nước" mà vẫn lộ điểm trừ

Bộ phim Thượng Thực do Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải đóng chính, được sản xuất bởi Vu Chính đã cán mốc 1 tỷ view sau 12 ngày phát sóng. Dù gây tranh cãi về nội dung và thiết kế, mỹ thuật trong phim nhưng thành tích 1 tỷ view này chứng tỏ Thượng Thực vẫn có sức hút nhất định.

Từ lúc bắt đầu phát sóng cho đến nay, Thượng Thực thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh cùng Diên Hi công lược. Tất nhiên, thành tích 1 tỷ view này không thể sánh bằng Diên Hi công lược nhưng nếu nói Thượng Thực bị flop thảm hại là điều chẳng đúng.

Mới đây, nữ chính Ngô Cẩn Ngôn còn tung ra loạt ảnh tự sướng khi mặc trang phục trẻ trung hơn thường ngày. Tạo hình này xem chừng là lúc nhân vật Diêu Tử Khâm (Ngô Cẩn Ngôn đóng) đang ở giai đoạn niên thiếu. Tuy những bức ảnh đã được chỉnh sửa bằng ứng dụng kỹ càng nhưng vẫn lộ khuyết điểm là phần trang điểm hơi nhạt.

Loạt ảnh tự sướng mới đây của Ngô Cẩn Ngôn trên trường quay Thượng Thực.

Điều này lại vô tình làm đường nét nhỏ nhắn trên gương mặt Ngô Cẩn Ngôn càng thêm thiếu sức sống. Mà thực tế thì trong phim Thượng Thực, Ngô Cẩn Ngôn cũng xấu xí, già dặn hơn bình thường. Lối make up thiếu sức sống cộng với cách làm màu phim vàng vọt đã khiến nhan sắc Ngô Cẩn Ngôn bị dìm hàng không ít.

Có nhiều thời điểm, Ngô Cẩn Ngôn còn đối diện với hàng tá chỉ trích đến từ netizen. Truyền thông Hoa ngữ thậm chí còn nặng nề nhận xét rằng Thượng Thực là bộ phim có tạo hình xấu nhất của Ngô Cẩn Ngôn từ trước đến giờ.

Thượng Thực hiện đã cán mốc hơn 1 tỷ view.

Thượng Thực hiện đang phát sóng trên khung giờ Vàng của đài Hồ Nam và MangoTV. Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Khâm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Khâm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Thượng Thực cũng là dự án đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải sau khi lỡ duyên trong Diên Hi công lược.

