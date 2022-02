Thượng Thực của Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải lên sóng, đỉnh thế nào mà netizen kêu gào quá giống Diên Hi công lược?

Các fan của Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải vừa đón nhận tin vui là phim Thượng Thực do cặp đôi đóng chính đã ấn định thời gian phát sóng. Kể từ ngày 22/2 tới, Thượng Thực sẽ được phát trên khung giờ Vàng của đài Hồ Nam.

Phim do Vu Chính sản xuất, khai máy hồi tháng 10/2020, đóng máy vào tháng 2/2021 nhưng mãi 1 năm sau mới có lịch chiếu. Thông qua đoạn trailer, khán giả được chứng kiến loạt cảnh quay vô cùng mãn nhãn.

Các cảnh nấu ăn được đặc tả hệt như các vlog về ẩm thực thời hiện đại. Chưa dừng lại ở đó, khâu mỹ thuật và âm thanh của phim cũng được đánh giá khá tốt. Dù chưa chính thức lên sóng nhưng Thượng Thực được số đông netizen dự đoán sẽ "làm nên chuyện" vì có sự kết hợp của bộ ba từng gây sóng gió một thời là Vu Chính - Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải.

Trong trailer có đoạn Hứa Khải ngồi lên ngai vàng, sau đó, Hứa Khải nắm tay Ngô Cẩn Ngôn nhìn về một phía. Lúc này, 2 diễn viên đều mặc trang phục đỏ, có thiết kế khá là sang trọng. Netizen đồn đoán rằng có thể đây là đoạn nhân vật của Hứa Khải phong cho Ngô Cẩn Ngôn làm phi tần, hoặc tưng bừng hơn cả là trở thành Hoàng hậu. Biết đâu được chuyện này sẽ xảy ra, vì với nhà sản xuất lắm chiêu nhiều trò như Vu Chính thì cái gì cũng làm được cả!

Thượng thực là dự án đánh dấu việc "yêu lại từ đầu" của Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn sau siêu phẩm cung đấu Diên Hi công lược. Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Câm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Câm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải cùng nổi lên khi tham gia webdrama cung đấu Diên Hi công lược. Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc còn Hứa Khải vào vai Phú Sát Phó Hằng. Ban đầu Ngụy Anh Lạc với Phó Hằng yêu nhau say đắm song vì nhiều lý do khác nhau, 2 người đã bỏ lỡ mối lương duyên này.





Khi Phó Hằng cưới Nhĩ Thuần làm vợ, Ngụy Anh Lạc cũng rời khỏi Hoàng cung. Mãi sau, bằng trí thông minh và tài sắc, Ngụy Anh Lạc trở lại Tử Cấm Thành với vị trí phi tần của Càn Long. Phó Hằng dù yêu Ngụy Anh Lạc đến hơn cả bản thân vẫn cay đắng nhìn nàng trở thành phi tần của Hoàng đế.