Thượng Thực của Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải lên sóng, dàn sao Diên Hi công lược có động thái, cả Xa Thi Mạn - Tần Lam đều lên tiếng

Tối 22/2, phim truyền hình cổ trang Thượng Thực do Vu Chính sản xuất, có Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải đóng chính đã lên sóng trên đài Hồ Nam. Với hệ thống online, Thượng Thực được phát ở MangoTV.

Để ủng hộ tinh thần Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải, dàn sao Diên Hi công lược đồng loạt có động thái tuyên truyền phim. Xa Thi Mạn đăng ảnh choàng vai bá cổ Ngô Cẩn Ngôn lúc còn quay Diên Hi công lược chung rồi kêu gọi fan của mình ủng hộ Thượng Thực. Các ngôi sao như Đàm Trác, Nhiếp Viễn, Tần Lam cũng đăng bài viết có thông tin, hình ảnh về phim Thượng Thực trên Weibo cá nhân.

Xa Thi Mạn đăng ảnh chụp với Ngô Cẩn Ngôn.

Nội dung các bài viết PR cho phim Thượng Thực của các sao Hoa ngữ đăng từ tối 22/2.

Ngoài ra, Lâm Canh Tân, Hoàng Cảnh Du, La Vân Hi, Thái Văn Tịnh, La Vũ Đồng cũng chia sẻ bài viết về Thượng Thực rồi tag tên Ngô Cẩn Ngôn vào. Có thể thấy, ngoài đời thực Ngô Cẩn Ngôn có mối quan hệ khá tốt với các đồng nghiệp.

Thượng thực là dự án đánh dấu việc "yêu lại từ đầu" của Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn sau siêu phẩm cung đấu Diên Hi công lược. Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Câm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Câm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải cùng nổi lên khi tham gia webdrama cung đấu Diên Hi công lược. Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc còn Hứa Khải vào vai Phú Sát Phó Hằng. Ban đầu Ngụy Anh Lạc với Phó Hằng yêu nhau say đắm song vì nhiều lý do khác nhau, 2 người đã bỏ lỡ mối lương duyên này.

Khi Phó Hằng cưới Nhĩ Thuần làm vợ, Ngụy Anh Lạc cũng rời khỏi Hoàng cung. Mãi sau, bằng trí thông minh và tài sắc, Ngụy Anh Lạc trở lại Tử Cấm Thành với vị trí phi tần của Càn Long. Phó Hằng dù yêu Ngụy Anh Lạc đến hơn cả bản thân vẫn cay đắng nhìn nàng trở thành phi tần của Hoàng đế.

