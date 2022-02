Thượng Thực của Ngô Cẩn Ngôn: Hứa Khải "kiếp trước" là thị vệ bị cướp mất Ngụy Anh Lạc, "kiếp này" lên làm vua luôn

Chỉ còn 2 ngày nữa, phim cổ trang Thượng Thực của Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải sẽ lên sóng. Trước ngày ra mắt, Thượng Thực tung thêm hình ảnh và hé lộ những thông tin cực hấp dẫn về vai diễn của nam chính Hứa Khải.

Thượng Thực và Diên Hi công lược đều có sự góp mặt của bộ ba Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải - Vu Chính. Vì cùng do Vu Chính sản xuất nên chắc chắn Thượng Thực - Diên Hi công lược sẽ có nhiều điểm giống nhau.

Với Diên Hi công lược, Hứa Khải đóng vai Phú Sát Phó Hằng - chàng thị vệ có mối tình đầy day dứt với Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn đóng). Về sau, Phó Hằng lấy Nhĩ Tình làm vợ còn Ngụy Anh Lạc cũng trở thành phi tần bên cạnh Càn Long. Kết phim Diên Hi công lược, Phó Hằng còn vì cứu Ngụy Anh Lạc mà hy sinh tính mạng.

Hứa Khải.

Sang đến Thượng Thực, Vu Chính dường như làm cho Hứa Khải bớt khổ hơn bằng cách cho anh đóng vai Hoàng đế. Từ thông tin do đoàn phim tiết lộ, nhân vật của Hứa Khải về sau sẽ giành được ngai vàng, trở thành vị vua quyền lực, anh minh bậc nhất. Và đương nhiên, Hứa Khải cũng được nối lại mối duyên còn dang dở với Ngô Cẩn Ngôn năm xưa trong Diên Hi công lược.

Ngô Cẩn Ngôn.

Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Câm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Câm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Cảnh tình cảm của Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải trong Thượng thực.

Phim sẽ chính thức lên sóng trên khung giờ Vàng của đài Hồ Nam từ ngày 22/2 tới.

