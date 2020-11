Thưởng thức bữa sáng thượng hạng tại khách sạn dát vàng với giá chỉ từ 200,000++ VNĐ/người

Quý khách có thể thỏa thích tận hưởng bể bơi vô cực dát vàng 24K đầu tiên tại Hà Nội. Thời hạn đặt phòng: đến 31/12/2020. Thời gian lưu trú: từ nay đến 31/03/2021.

Chỉ vừa mới khai trương khoảng giữa năm 2020, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake đã nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của sự sang trọng bởi điểm nhấn trong lối kiến trúc dát vàng và vinh dự được đón nhận sự quan tâm từ truyền thông trong nước và Quốc tế - Hãng thông tấn Reuters (Anh), tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hồng Kông, Trung Quốc)…. Đặc biệt hơn, Khách sạn còn tự hào khi được Tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới WORLDKINGS trao kỷ lục "Khách sạn có ngoại thất bằng gạch dát vàng, số lượng trang thiết bị nội thất, các món ăn và thức uống dát vàng nhiều nhất Thế giới."

Qua vòm cửa lớn được trạm trổ những đường nét tinh xảo, cầu kỳ, hòa điệu tinh tế giữa nét kiến trúc tao nhã mang phong cách cổ điển cùng tầm nhìn ôm trọn cảnh sắc Hồ Giảng Võ thơ mộng, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake đưa Quý khách bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của một cung điện lộng lẫy đầy tinh tế bậc nhất Hà Nội. Từ đại sảnh, Quý khách bước vào khoang thang máy dát vàng và bắt đầu hành trình khám phá 342 phòng nghỉ xa hoa mang thiết kế sang trọng. Tại đây, chúng tôi còn mang đến trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao cùng những thức uống độc đáo duy nhất tại hệ thống các nhà hàng: Majesty Fine Dining, Golden Lake Palace và F29 Lounge & Restaurant. Như một Marina Sand Bay thu nhỏ, bể bơi vô cực dát vàng rộng 225m2 trên tầng 27 nằm giữa lưng chừng mây với tầm nhìn không giới hạn thu trọn khung cảnh Hà Nội hiện đại và giàu chất thơ. Chính những điều này trở thành lý do khiến Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake có thể chinh phục bất cứ du khách trong nước và nước ngoài từng một lần đặt chân đến.

Đặc biệt, chỉ với 200,000++ VNĐ / người, Quý khách sẽ có cơ hội tán thưởng hương vị ẩm thực thơm ngon phong phú của chương trình All Day Breakfast.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đặt phòng, liên hệ:

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake - B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: (+84) 243 365 9999

Email: reservation@dolcehanoigoldenlake.com