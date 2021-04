Thương tâm: Bé gái lớp 5 bị xe buýt tông tử vong trên đường đi học

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h20 chiều 5-4, chiếc xe buýt mang BKS: 37B- 021.27 của nhà xe Khanh Quỳnh do Nguyễn Mạnh Hùng (1985, trú xã Nghi Đức, TP Vinh) điều khiển chạy tuyến TP Vinh - thị trấn Con Cuông (tỉnh Nghệ An). Khi đang lưu thông trên quốc lộ 7 qua địa phận xóm 1, xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ va chạm với một xe máy mang BKS 37M1-169.79 do Nguyễn Thị B. (SN 1997) điều khiển đang chạy cùng chiều.

Sau khi tông xe máy, chiếc xe buýt tiếp tục tông vào xe đạp do cháu Chế Thị H. (9 tuổi, học lớp 5, ngụ xã Đỉnh Sơn) đang trên đường đi học.

Hiện trường vụ tai nạn khiến học sinh lớp 5 tử vong.

Vụ tai nạn khiến chị B. và cháu H. bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, cháu H. đã tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt nằm nghiêng bên mương nước, xe đạp của bé gái mắc kẹt dưới gầm xe.

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, đường trơn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.