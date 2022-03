Thương ngày nắng về: Cứ tưởng Phan Minh Huyền lên hình đã đẹp rồi, ai dè mới lên đồ đã khiến dân tình "ngất lịm"

Càng đến gần ngày lên sóng phần 2, Thương ngày nắng về càng được fan chờ đón. Hàng loạt hình ảnh hậu trường rò rỉ chỉ làm gia tăng sự háo hức của người xem. Được biết ở phần 2, nữ chính Vân Trang (Phan Minh Huyền thủ vai) tiếp tục giữ vững phong độ mặc đẹp của mình.

Qua loạt ảnh hậu trường, có thể thấy Minh Huyền đã đầu tư cực chỉn chu cho tạo hình của Vân Trang. Ấy thế nhưng có vẻ visual của Vân Trang vẫn chưa là gì so với nữ chính Minh Huyền ngoài đời thực. Cô nàng vừa khoe clip "lên đồ" sương sương mà đã khiến fan "ngất lịm" vì quá đẹp.

Phan Minh Huyền Thương ngày nắng về lên đồ lột xác

Thay bằng mái tóc ngắn gọn gàng của Vân Trang, Phan Minh Huyền khi "lên đồ" đã lột xác với mái tóc xoăn nhuộm màu thời thượng. Điểm nhấn trên gương mặt nữ diễn viên chính là đôi mắt to tròn long lanh được cô cam kết 100% do cha sinh mẹ đẻ, không hề can thiệp cắt mí. Cách trang điểm mắt ấn tượng càng tôn lên vẻ đẹp của nữ chính Thương ngày nắng về.

Phan Minh Huyền khoe thần thái đỉnh cao.

Vân Trang của Thương ngày nắng về để tóc ngắn rất xinh nhưng phải công nhận mái tóc dài khiến Phan Minh Huyền nữ tính, "nàng thơ" hơn hẳn.

