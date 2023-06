Thương hiệu pizza được giới trẻ Hàn Quốc yêu thích đã có mặt tại Việt Nam

Đây là thương hiệu pizza thuộc sở hữu của tập đoàn LOTTE, hiện nay đã có 20 cửa hàng tại Hàn Quốc và 5 cửa hàng tại Indonesia. Tại Việt Nam, pizza Cheese & Dough được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho những "tín đồ" pizza, đặc biệt là giới trẻ luôn háo hức tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ về món ẩm thực yêu thích này.



Pizza kích thước "khủng", bốn hương vị đặc trưng Hàn Quốc

Hiện tại, Cheese & Dough cung cấp 4 loại pizza đặc trưng, bao gồm pizza Truyền thống, pizza Tôm, pizza Phô Mai và pizza Bò Bulgogi.

Pizza truyền thống là sự kết hợp hài hòa của ô liu đen tuyệt hảo với các loại gia vị đặc biệt từ Hàn Quốc cùng phô mai, pepperoni và dăm bông, được nhiều khách hàng ưa thích. Với những tín đồ của phô mai, pizza Phô Mai của Cheese & Dough chắc chắn là sự lựa chọn không thể bỏ qua khi nhân phô mai được kết hợp từ 3 loại phô mai khác nhau: Mozzarella, Gouda và Provolone.

Bên cạnh đó, sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu pizza này là pizza Bò Bulgogi với thịt bò được tẩm ướp gia vị bulgogi đặc trưng Hàn Quốc cùng phô mai và rau củ.

Ngay ngày đầu khai trương, Cheese & Dough đã gây ấn tượng với khách tham quan siêu thị bằng những chiếc pizza độc đáo có kích thước lên đến 45 cm, lớn hơn gần gấp đôi so với pizza thông thường (khoảng 35cm cho bánh cỡ XL). Đi cùng với đó là lượng nhân bánh nhiều hơn gấp 3 lần so với các loại pizza cùng loại.

Cùng nhóm bạn đến trải nghiệm hãng pizza mới này, Thu Thảo (23 tuổi) chia sẻ: "Vốn là người yêu thích các món ăn Hàn Quốc, ngay khi nghe thông tin về thương hiệu pizza của Hàn sẽ có mặt tại LOTTE Mart Gò Vấp, mình đã muốn trải nghiệm ngay lập tức. Mình đã rất bất ngờ bởi kích cỡ bánh ấn tượng của Cheese & Dough. Đặc biệt hơn là Cheese & Dough có lựa chọn mua một miếng bánh, rất thích hợp khi mình muốn thử nhiều hương vị cùng một lúc, hoặc khi muốn ăn pizza nhưng không thể tìm đủ đồng đội".

Khác với việc bán bánh theo các cỡ S (22cm), M (24cm), L (30cm) của nhiều thương hiệu pizza trên thị trường, Cheese & Dough cho phép khách hàng mua một miếng pizza, có giá từ 40.000 đồng - 45.000 đồng, hoặc nguyên bánh 45cm, giá từ 220.000 đồng - 240.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn hai loại nhân pizza khác nhau trên cùng một bánh, để tận hưởng được nhiều hương vị thơm ngon khác nhau từ pizza Cheese & Dough trong một bữa ăn.

Pizza và các món ăn kèm đang được bán tại Cheese & Dough

Được chế biến bởi những đầu bếp chuyên nghiệp đầu bếp được đào tạo tại Hàn Quốc, Cheese & Dough tại LOTTE Mart mang đến hương vị độc đáo và chuẩn theo công thức "xứ sở kim chi". Độ ngon của bánh được đảm bảo thông qua việc sử dụng nguyên liệu tươi ngon nhất và quy trình chế biến tỉ mỉ. Đế bánh dày 0,6 - 0,8cm, sốt cà chua được làm hoàn toàn từ cà chua tươi, không thêm nước, giúp tăng thêm độ ngon và đậm đà cho mỗi miếng pizza.



Ngập tràn chương trình ưu đãi dịp khai trương

Sôi động và vui tươi là không khí bao trùm tại Cheese & Dough trong hai ngày khai trương từ 22-23/6 khi diễn ra cuộc thi thánh ăn Pizza. Nhiều khách hàng đã có trải nghiệm thú vị khi hoàn thành thử thách ăn hết 1 bánh pizza 45cm và uống coca trong vòng 40 phút để giành 1 phiếu quà tặng LOTTE Mart trị giá 500.000 đồng.

Khách hàng tham gia cuộc thi ăn pizza của Cheese & Dough ngay ngày đầu khai trương

Trong tháng khai trương, pizza Cheese & Dough tổ chức rất nhiều chương trình khuyến mại tại LOTTE Mart Gò Vấp. Từ ngày 22 – 27/6, nhiều combo tiết kiệm hấp dẫn như combo pizza tôm miếng và bánh bake gà, spaghetti đút lò và hotdog xốt phô mai, … giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm thực đơn hoàn toàn mới tại Cheese & Dough.



Các chương trình khuyến mại hấp dẫn khác còn được kéo dài đến hết tháng 7. Từ ngày 1 – 15/7, với hóa đơn mua hàng tại LOTTE Mart từ 700.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 miếng pizza truyền thống. Ngoài ra, từ ngày 16 - 31/7, khách hàng mua 1 miếng pizza sẽ được tặng 1 chai Coca-Cola 390ml.